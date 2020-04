Jos kaikki olisi mennyt suunnitellusti, jääkiekon pudotuspelikevät olisi tällä hetkellä kuumimmillaan. Mutta koronaviruksen sotkeman kevään takia katseet alkavat kääntyä jo ensi kauteen.

Jääkiekon Liigan loppumisesta tulee tällä viikolla kuluneeksi neljä viikkoa. Pääsiäisen jälkeen liigakiekkoilijoiden lomat päättyvät ja edessä on paluu harjoituksiin.

Normaalisti uusi kausi on alkanut yhteisharjoittelulla, mutta tänä vuonna tilanne on poikkeuksellinen.

Pelaajayhdistyksen mukaan pienryhmäharjoittelu ei ole koronavirusepidemian tässä vaiheessa mahdollista, jos joissain seuroissa sellaista suunnitellaan.

Harjoituksissa ei voida pitää turvaväliä, eikä tartuntariski poistu pienentämällä ryhmiä, Pelaajayhdistys arvioi jäsenkirjeessään.

”Nyt pitää seurata viranomaisohjeita esimerkiksi kokoontumisrajoituksista. Ryhmissä ei pidä kokoontua. Näkisin ainoana vaihtoehtona, että pelaajat saavat yksilölliset harjoitusohjelmat seuralta”, sanoo Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela HS:lle.

Saarelan johtama pelaajayhdistys seuraa tällä hetkellä, joudutaanko jossain seurassa turvautumaan kevään ja kesän mittaan pelaajien lomautuksiin.

Toistaiseksi yt-neuvotteluilmoitus on tullut kahdeksasta seurassa, joista viimeisimpinä neuvottelut aloittivat Vaasan Sport ja Mikkelin Jukurit. Nämä kaksi seuraa ovat ensimmäiset, joissa neuvottelut koskevat myös pelaajia. Yt-neuvottelut alkavat niissä pääsiäisen jälkeen.

Lisäksi Rauman Lukko ilmoitti kiirastorstai-iltana, että pelaajat ja valmentajat leikkaavat palkkojaan.

Nuori Anton Lundell oli HIFK:n seuratuimpia pelaajia tällä kaudella. Kuva: Hanna Matikainen / Lehtikuva

Saarela kommentoi ennen tietoa Lukon leikkauksista, että joissain seuroissa taloustilanteeseen liittyen. Kyselyitä tehneisiin seuroihin hän ei ottanut kantaa.

Pelaajayhdistys on kertonut pelaajille, että heiltä saa tarvittaessa apua, jos seuroilta tulee konkreettisia esityksiä.

Pelaajayhdistyksestä on toivottu, että huhtikuun loppuun asti palkat maksettaisiin normaalisti ja toimenpiteisiin ryhdyttäisiin vasta toukokuusta alkaen. Pelaajien sopimuskausi vaihtuu huhti- ja toukokuun vaihteessa.

”Joukkueen kokoonpanot voivat olla hyvinkin erilaisia 30. huhtikuuta ja 1. toukokuuta. Meidän mielestämme on paljon järkevämpää, että koitetaan saada tämä kausi finaaliin. Pelaajien ehdoilla mennään. He tekevät seurojensa kanssa päätökset ja me pyrimme auttamaan.”

”Nyt pitää seurata viranomaisohjeita esimerkiksi kokoontumisrajoituksista. Ryhmissä ei pidä kokoontua.”

Huhtikuun puolelle ehtivien lomautusten kanssa aikaa on enää niukalti. Lomautukset hoidetaan yt-menettelyn kautta.

Tällä hetkellä voimassa olevien lakien mukaan yt-neuvotteluista pitää ilmoittaa viisi päivää ennen niiden alkamista ja niiden keston pitää olla toiset viisi päivää.

Työntekijän pitää saada tieto lomautuksesta viisi päivää ennen sen alkamista, joten lomautukset ovat mahdollisia aikaisintaan loppukuusta.

Pelaajien lomautusintoa voi hillitä sekin, että lomautetulla on oikeus vaihtaa työpaikkaa ilman irtisanomisaikaa lomautuksensa aikana.

Koottua koko Liigan yhteistä palkkojenleikkausta ei ole tulossa. Saarelan mukaan ratkaisut tulevat olemaan seurakohtaisia.

Osalla seuroista tarve leikkauksiin voi olla pikainenkin, mutta esimerkiksi HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivanen on kertonut Hämeen Sanomissa, että seura pyrkii pärjäämään taloudellisen selkänojansa turvin ilman yt-neuvotteluja.

HPK on yhä hallitseva jääkiekon miesten Suomen mestari. Emil Larmi juhli mestaruuspystin kanssa Kärppien kaaduttua kevään 2019 finaalisarjassa. Kuva: Ville Honkonen

Samaan aikaan koronakriisin kanssa Liiga ja pelaajayhdistys neuvottelevat uudesta yleissopimuksesta. Yleissopimuksessa sovitaan esimerkiksi työajoista, lomajärjestelyistä, terveydenhuollosta sekä erimielisyyksien ratkaisemisesta.

Koronakriisin takia pelaajayhdistys ja Liiga ovat joutuneet siirtämään kaksi viime viikoille sovittua neuvottelukertaa tulevaisuuteen.

Pelaajayhdistyksen tavoite on saada aikaa viisivuotinen sopimus, jossa kolme ensimmäistä vuotta ovat suoria ja kaksi jälkimmäistä optiovuosia, jotka voidaan ottaa käyttöön osapuolten niin halutessa.

Saarelan mukaan koronatilanne ei aiheuta tarvetta lyhyemmälle sopimuskaudelle.

Saarelan mukaan molemmilla osapuolilla on haluja tehdä pieniä muutoksia sopimukseen, mutta erimielisyydet eivät ole niin isoa, että sopimuksen syntyminen oli uhattuna.

”Jos ei kummallakaan olisi mitään muutostarpeita, sopimusta olisi varmaan jo jatkettu. Jotain näkemyksiä muutoksista on esitetty, mutta stilisointi on kesken, kun on tapahtunut kaikkea muuta.”