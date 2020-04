Koripallolegenda Magic Johnson toivoo, että keskeytetty NBA-kausi voidaan pelata loppuun koronaviruspandemiasta huolimatta. Hän uskoo pelaajien sopeutuvan tilanteeseen nopeasti, jos ottelut on järjestettävä ilman yleisöä.

”Oletetaan, että kautta voidaan jatkaa ilman yleisöä. Pelaajat tottuvat siihen yhdessä ottelussa”, Johnson arveli CNN:lle torstaina antamassaan haastattelussa.

”Jokainen meistä on pelannut koko ikänsä katukorista, yksi yhtä vastaan -korista ja kolmella kolmea vastaan -pelejä. Uskokaa minua”, pelaajat sopeutuvat siihen.

Earvin ”Magic” Johnson, 60, on Los Angeles Lakersin 1980-luvun supertähti, jonka ura huipentui alkuperäisen Dream Teamin, unelmajoukkueen, olympiavoittoon Barcelonan kisoissa 1992.

Yhdysvalloissa oli todettu perjantaihin mennessä yli 460000 koronavirustartuntaa. Worldometersin mukaan 330 miljoonan asukkaan maassa viruksen uhriluku oli yli 16000.

Johnsonin mielestä urheilu voisi auttaa ihmisiä pandemian synkissä tunnelmissa.

”Tarvitsemme urheilua varsinkin tällaisina aikoina. Toki se pitää toteuttaa niin, että kaikki ovat turvassa”, Johnson sanoi.

”Urheilu tulee takaisin, mutta todennäköisesti aluksi ilman faneja ja yleisöä.”

Johnsonin mielestä liigapelejä voidaan jatkaa, kun koronaviruksen leviäminen saadaan hallintaan ja pelaajat testatuiksi.

”Liigajohto on tehnyt hyvää työtä, kun se on varmistanut pelaajien terveyden. Nyt kyse on vain siitä, milloin virustilanne ei enää uhkaa koko maata. Urheilu jatkuu, kun viruksen tilastolukemat alkavat laskea.”

Johnson ei ryhtynyt veikkailemaan NBA:n uudelleen käynnistymisen ajankohtaa, mutta baseballissa on keskusteltu pelien jatkamisesta jo toukokuussa.

Seton Hall -yliopiston tuoreessa tutkimuksesta 72 prosenttia amerikkalaisista kertoi, että he palaavat urheilukatsomoihin vasta, kun koronavirukselle on kehitetty rokote.

Johnsonin ura päättyi vuonna 1992 käytännössä hiv-positiivisuuteen. Hän julkisti hiv-tartuntansa vuonna 1991.