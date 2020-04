Jalkapallossa Ada Hegerbergin ääni kuuluu kauas. Hegerberg voitti ensimmäisen naisjalkapalloilijalle annetun parhaan pelaajan Ballon d'Or -palkinnon ja hän on voittanut neljä Mestarien liigan mestaruutta Lyonin kanssa. 24-vuotiaana hän on yksi parhaimmista pelaajista naisten jalkapallossa.

Hegerberg on saavuttanut aseman, jota hän käyttää naisten aseman parantamiseen jalkapallossa.

Hegerberg kieltäytyi viime vuonna pelaamasta Norjan joukkueessa MM-kisoissa, koska hän oli sitä mieltä, että naiset olivat hänen kotimaassaan epätasa-arvoisessa asemassa miesten maajoukkueen pelaajiin verrattuna.

Vaikka Hegerberg onkin lajinsa menestyneimpiä pelaajia, miettii myös hän, mitä koronaviruspandemiasta seuraa jalkapallolle.

”Tämä on outo tilanne kaikille. Kaikki on epävarmaa”, Hegerberg sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Tällä haavaa Hegerbergillä ei ole mahdollisuutta nähdä Puolassa asuvaa puolisoaan tai perhettään Norjassa. Hegerberg on vetäytynyt Lyonissa sijaitsevaan asuntoonsa, jossa hän myös toipuu tammikuussa tapahtuneesta loukkaantumisestaan.

Hegerberg pyöräilee kuntopyörällä, ja ajoittain fysioterapeutti vierailee hänen luonaan. Muun aikaa hän lukee historiallisia kirjoja.

”Luen Ken Follettia juuri nyt, 1200-luvun historiaa. Sillä saan ajatukset muualle hetkeksi”, Hegerberg sanoo.

Hegerberg on huolissaan tulevaisuudesta ja penää sitä, että naisten jalkapalloa ei saa unohtaa lajin selviytymistaistelussa.

”On erittäin, erittäin tärkeätä, että naisten jalkapallo ei menetä asemaansa. Tietenkin miesten jalkapallo on ykkössijalla, kun puhutaan rahasta ja siitä, milloin liigat alkavat. Mutta on tärkeätä, että naisten jalkapallo on myös esillä”, Hegerberg sanoo.

”Istumme toisella rivillä nyt, mutta emme voi vetäytyä taka-alalle.”

Suurin osa naisten jalkapallojoukkueista on tappiollisia ja joutuvat luottamaan miesten jalkapallon tuottoihin aina siihen asti, kunnes naisten jalkapallon kehitys auttaa seuroja tekemään naisten joukkueista omavaraisia. Koronaviruksen aiheuttamassa epävarmuudessa mikään ei ole kuitenkaan varmaa.

On pelkona, että naisten jalkapallon työntekijät, pelaajat ja joukkueet sysätään sivuun.

”Naisten jalkapallo on vielä alkuvaiheessaan, ja meidän pitää vaatia samoja oikeuksia, mitä ikinä päätetäänkin, ja meidän pitää vaatia muutoksia, joita peräänkuulutimme aiemmin”, Hegerberg sanoo.

”Tarvitsemme myös vakautta miesten jalkapalloon ja taloudellista tukea ennen kuin voimme tukea itseämme. Jos ajattelee, miten suurimmat miesten seurat kamppailevat tässä tilanteessa, voi vain kuvitella, miten tilanne vaikuttaa naisten joukkueisiin.”

Pelaajiin kohdistuu painetta seuroista. Lyon ei ole vielä vahvistanut palkkaleikkauksia, mutta Hegerbergin mukaan pelaajat ovat valmiita auttamaan. Hegerberg on yksi eniten palkkaa saavista naisjalkapalloilijoista 400 000 euron vuosipalkallaan.

”Keskustelemme asiasta, mutta henkilökohtaisesti teen mitä tahansa auttaakseni seuraani.”

”Voimme kaikki olla avuksi. Kaikilla on omat mielipiteensä, mutta itse ajattelen, kuinka voin auttaa. En voi puhua kaikkien seurojen puolesta, mutta pelaajat haluavat, että selviämme tästä. Kriisit voivat luoda solidaarisuutta.”

Koronakriisi tuli naisten jalkapallolle pahaan aikaan. Juuri silloin, kun naisten jalkapallo oli lyömässä läpi. Joka puolella Eurooppaa nähtiin yleisöennätyksiä vuoden 2019 MM-kisojen vanavedessä. Vaarana on, että hyvä hetki hukataan.

”Tietenkin on olemassa sellainen vaara. Viime kuukausina tapahtui paljon myönteisiä asioita. Meidän täytyy jatkaa työtä nyt enemmän kuin koskaan aiemmin, koska asiat eivät tapahdu itsestään. On vaikea sanoa, missä naisten jalkapallo on viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien päästä. Olisi sääli päättää kausi kokonaan. Haluamme tehdä sitä, mihin olemme tottuneet.”

Hegerberg sanoo tiedostavansa, että hän ei voi vain sanoa, että ”aletaan pelaamaan”.

”Meidän täytyy istua paikoillamme. Meidän täytyy vain varmistaa, että olemme valmiita.”

