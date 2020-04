Risto Viitanen on remontoinut vanhaan navettaan itselleen pyörähuoltopajan ja videostudion. Kuva: Rio Gandara / HS

Risto Viitasen Velogi-kanavalla julkaisemia videoita katsotaan parhaimmillaan yli 100 000 kertaa. Viime aikoina uutta yleisöä on tullut koulujen etäläksyjen kautta.

Julkaistu: 2:00

Valkeakoskelainen Risto Viitanen on mainio esimerkki siitä, että niin sanottu tubettaminen ei ole vain nuorison juttuja.

Viisikymppinen Viitanen on Suomen johtava pyöräilytubettaja, jonka Velogi-nimisellä YouTube-kanavalla on lähes 20 000 tilaajaa. Viitanen onkin eräänlainen ilmiö pyöräilyn harrastajien keskuudessa.

Viime viikkoina Viitanen on saanut täysin uutta yleisöä yllättävältä taholta, siitä perinteisemmästä tubettajien kohderyhmästä.

Ja se on välillisesti koronaviruksen ansiota.

Nyt myös kenties tuhannet koululaiset tuntevat videoillaan huivi päässä esiintyvän Viitasen, jonka Pirkanmaan murteella soljuva selkeä ja helposti seurattava puhe on jännä sekoitus lakonisuutta ja joviaalisuutta. Huumoriakin riittää.

Kävi nimittäin niin, että joukko peruskoulujen teknisen työn opettajia on antanut oppilailleen etätunneilla läksyksi katsoa Viitasen nelisen vuotta vanha video pyörän keväthuollosta ja käydä oma pyörä läpi sen mukaisesti.

Tämä kävi ilmi, kun Viitanen huomasi vanhan videonsa katsojamäärissä poikkeuksellisen voimakkaan piikin. Lisäksi hän alkoi saada kommentteja ja kiitoksia sekä opettajilta että oppilailta.

Viime aikoina videota on katsottu noin tuhat kerta päivässä.

”Tällainen vanha video vaatii jonkinlaisen erityisen herätteen, että se lähtee näin vetämään”, Viitanen sanoo.

Risto Viitanen pyöräili maastolenkillä kotikonnuillaan. Kuva: Rio Gandara / HS

Viitasen Velogi-kanava on ollut olemassa viisi vuotta. Vajaa vuosi sitten hän rupesi tekemään sitä päätoimisesti yrittäjänä. Sitä ennen päätyö liittyi hänen sähköalan diplomi-insinöörin koulutukseensa.

Lähes alusta asti Viitanen on tehnyt videoillaan kaupallista yhteistyötä pyöräilyyn liittyvien yritysten kanssa ja on kertonut siitä myös avoimesti yleisölleen.

Samalla periaatteella toimii lukuisia muita ammattimaisia tubettajia.

Viitasen yleisö jakautuu karkeasti kahteen. Yhden osan muodostavat ne, jotka hakevat tietoa jostain tietystä pyöräilyyn liittyvästä asiasta, kuten vaikkapa ketjun lyhentämisestä.

”Näitä pyörän huoltoon liittyviä videoita katsoo selvästi laajempi yleisö. Ihan kaikki, jotka pyörää käyttävät. Toinen osa on Velogin perinteinen yleisö, joka on pyöräilyn harrastajia. He katsovat käytännössä joka videon, kun uusi video tulee tiistaisin”, Viitanen sanoo.

Noin 70 prosenttia Velogin katsojista on 25–54-vuotiaita.

”Kärkipäässä ovat ketjun katkaisu ja vaihteitten säätö. ”

Risto Viitanen kotistudiossaan. Kuva: Rio Gandara / HS

Viiden vuoden aikana Viitanen on tehnyt kaikkiaan noin 330 videota keskimäärin kerran viikossa -tahdilla. Hän on käsitellyt sekä arkipyöräilyä että pyöräilyn aktiiviharrastamista oikeastaan niin monipuolisesti kuin kuvitella saattaa.

Pyörän huoltoon ja tekniikkaan liittyvien videoitten lisäksi Viitasella riittää itse pyöriin ja pyöräilyssä tarvittavaan varustukseen keskittyviä aiheita. Hän on myös tehnyt selkoa uudesta tieliikennelaista pyöräilyn kannalta, kertonut omista pyöräreissuistaan kotimaassa ja ulkomailla sekä yleisön pyynnöstä myös hieman itsestään.

”Viime kuukauden aikana on ollut 160 000 näyttökertaa. Kaikkiaan viiden vuoden aikana niitä on kertynyt 4,5 miljoonaa”, Viitanen valaisee mittakaavaa.

Viitasen suosituimpia videoita on katsottu yli 100 000 kertaa.

”Ne ovat näitä huoltovideoita. Kärkipäässä ovat ketjun katkaisu ja vaihteitten säätö. Jotkut pyörien koeajotkin ovat kiinnostaneet jopa yllättävän paljon.”

Kuvaamisen ja editoinnin Viitanen on itse opetellut matkan varrella.

”Valokuvausta olen harrastanut pitkään. Ehkä siinä oli jotain yhtymäkohtaa. Liikkuva kuva ja kaikki sen ympäriltä on itse opiskeltua. Tube-ympäristöön liittyen olen ottanut itsesertifiointikursseja. Tämä on sellaista jatkuvaa opiskelua, mutta se pitää tavallaan mielenkiintoa yllä.”

Vaikka osaaminen ja rutiini ovat jo korkealla tasolla, Viitasen mukaan videoitten editoimiseen menee edelleen sama aika kuin ennenkin, koska hän haluaa aina myös kokeilla jotain uutta.

Käytännössä minuutin pätkään valmista videota menee kaikkinensa tunti työaikaa. Valtaosa videoista on 5–15 minuutin mittaisia.

”Pituudet ovat vuosien varrella vähän kasvaneet. Kun on yleisöpohjaa sen verran, ja he ovat tottuneen tyyliini, niin he jaksavat katsoa pidempääkin videota.”

”Ensimmäisellä videolla oli huivi päässä, ja siitä tulikin tavallaan tavaramerkki.”

Sisätiloissa kuvatuilla videoillaan Risto Viitanen esiintyy lähes aina ajolaseissa ja päässään musta huivi. Kuva: Rio Gandara / HS

Velogin ympärille on Viitasen havaintojen mukaan syntynyt pieni pyöräily-yhteisö.

”Ihmiset seuraavat minua somekanavissa ja referoivat sanomisiani ja videoitani. He ottavat myös paljon yhteyttä, kysyvät neuvoa. Yritän toki mahdollisuuksien mukaan auttaa. Muutamia satoja ihmisiä tunnen jo nimeltä ja tyyliltä.”

Viitanen on tavannut ihmisiä, jotka ovat kertoneet aloittaneensa pyöräilyharrastuksen hänen ansiostaan.

Viitanen haluaakin nimenomaan innostaa ja auttaa uusia ihmisiä pyöräilyn pariin.

”On hienoa, että kun tuon videolla esiin yhden näkökulman, siellä on paljon kokeneempia ja juuri siitä asiasta enemmän tietäviä, jotka tuovat kommenteissaan omaa näkemystään esiin. Kun joku katsoo videon ja lukee kommentit, hän saa siitä enemmän kuin pelkästään minun osuuteni.”

Vaikka Viitanen on käsitellyt pyöräilyä äärimmäisen monipuolisesti (pois lukien kilpapyöräily), uusien aiheitten ja näkökulmien keksiminen ei ole ollut ongelma.

”Toki katsojilta tulee paljon hyviä ajatuksia ja ideoita. Paljon kumpuaa omasta pyöräilyharrastuksesta. Sillä moodilla miettii asioita, kun tulee joku ongelma itsellä vastaan, se saattaa kiinnostaa muitakin. Yritän saada videoihin vaihtelua. Välillä hinkataan pyörää ja välillä ajetaan.”

”Ajatus kypsyi vielä puolisen vuotta ennen kuin perustin Velogin vuoden 2015 ensimmäisinä päivinä.”

Maastopyöräily on Risto Viitaselle luontoelämysten hakemista. Pääasiassa Viitasen kilometrit karttuvat maantiepyörällä. Kuva: Rio Gandara / HS

Mutta miten kaikki alkoi?

Vuonna 2014 Viitanen hommasi action-kameran, jolla hän kuvasi silloisen 30 kilometrin työmatkapyöräilynsä.

”Latasin videon kokeilumielessä YouTubeen. Sinänsä yksitoikkoinen ja hidastempoinen video alkoi yllätyksekseni kerätä katsojia ja kysymyksiä. Niistä hoksasin, että omilla vuosien aikana kertyneillä tiedoillani ja kokemuksillani onkin jollekin harrastusta aloittavalle arvoa.”

Siihen aikaan ei YouTubessa vielä ollut suomenkielisiä pyöräilykanavia. Brittiläinen GCN (Global Cycling Network) toimi Viitaselle jonkinlaisena esikuvana ja innoittajana.

”Ajatus kypsyi vielä puolisen vuotta ennen kuin perustin Velogin vuoden 2015 ensimmäisinä päivinä.”

Nykyään Viitanen käyttää kuvaamiseen kahden pyörään kiinnitetyn kameran lisäksi tilanteen salliessa myös kuvauskopteria. Kodin pihapiirin vanhaan navettaan remontoidussa pyörätallissa ja ”studiossa” käytössä on järjestelmäkamera.

”Kokeilin paljon eri lajeja, joista pyöräily tuntui omimmalta.”

Risto Viitasen tekemille pyöräilyvideoille on kertynyt vuosien varrella yli 4,5 miljoonaa näyttökertaa. Kuva: Rio Gandara / HS

Omaa pyöräilyharrastusta Viitasella on takana noin 25 vuotta. Se alkoi Viitasen ollessa kolmekymppinen. Tuolloin hän kärsi selkävaivoista, ja lääkäri kehotti kokeilemaan muun muassa pyöräilyä.

”Olin kuntoutuksessakin, ja siellä pantiin ajattelemaan asioita tästäkin näkökulmasta, mutta sellainen siemen oli kylvetty jo aikaisemmin. Kokeilin paljon eri lajeja, joista pyöräily tuntui omimmalta.”

Sitä ennen Viitanen oli omien sanojensa mukaan sohvaperuna, joka ajoi autolla joka paikkaan.

Aluksi hän pyöräili muutaman kilometrin työmatkaa. Sitten Pirkan pyöräilyyn tähdännyt kaveri pyysi hänet seuraksi pidemmille lenkeille.

”Lainasin jostain sellaisen pyörän, että pysyin hänen mukanaan. Vuonna 1997 menin itsekin viivalle hänen houkuttelemanaan. Oli se ihan karmea reissu, vaikka sellainen satasen treenilenkki ajettiin alle”, Viitanen muistelee runsaan 130 kilometrin ajoa.

Niin kauhealta se ei kuitenkaan tuntunut, etteikö Viitanen olisi mennyt seuraavana vuonna uudelleen mukaan.

”Viime kesänä sain Mestaripyöräilijän tittelin, joka tarkoittaa, että on ollut mukana 20. kertaa.”

Nyt Viitanen laskee ajaneensa vuosien varrella yhteensä niin paljon kilometrejä, että matka vastaa kolmea kierrosta maapallon ympäri. Parhaimmillaan hän on ajanut yli 10 000 kilometriä vuodessa. Ylirasitustilojakin on osunut matkan varrelle.

Pääasiassa Viitasen kilometrit karttuvat maantiepyörällä. Ajallisesti aika jakautuu melko tasan maastopyöräilyn kanssa.

Mikä pyöräilyssä eniten viehättää ja kiinnostaa?

”Kyllä se varmaan on tietynlainen vapauden tunne ja se, että maantiepyörällä pääsee lihasvoimin pitkiä matkoja. Ehkä jonkinlainen vauhdin hurmakin. Maastopyöräily on erisorttista. Se on minulle enemmän luonnossa liikkumista ja luontoelämysten hakemista.”

Videoilla Viitasen jonkinmoinen tunnus on musta huivi, johon hän on sonnustautunut lähes poikkeuksetta kameran edessä.

”Käytän sellaista huivia kypärän alla ajaessani, samoin kuin videoilla näkyviä ajolaseja, joissa on vahvuudet. Ensimmäisellä videolla oli huivi päässä, ja siitä tulikin tavallaan tavaramerkki”, Viitanen naurahtaa.

Risto Viitasen pyöräilyvideot löytyvät YouTuben Velogi-kanavalta.

Risto Viitanen tauolla maastolenkin lomassa. Kuva: Rio Gandara / HS

Pyöräily voi tarjota omaa aikaa tai grammanviilausta

Risto Viitasella on niin pitkä kokemus pyöräilyn harrastamisesta, että hän on erityisen pätevä arvioimaan sen kehittymistä Suomessa.

”Pyöräily on kyllä lisääntynyt vähän joka sektorilla”, Viitanen sanoo.

Viitasen mielestä pyöräilyssä liikuntaharrastuksena houkuttaa se, että siitä voi tehdä niin sanotusti itsensä näköisen.

”Yksi nauttii omasta ajasta pyörän päällä, toinen hakeutuu porukkalenkeille. Joku saa kiksejä kovasta vauhdista, toinen taas nauttii pyörän selässä luonnon rauhasta. Jollekin esimerkiksi oman pyörän rakentelu tai ns. grammanviilaus on iso osa harrastusta.”

Viitasen mukaan sähköavusteiset pyörät ovat selvästi lisänneet yleistä kiinnostusta pyöräilyyn.

”Myös megatrendit, kuten vähäpäästöinen tai päästötön liikenne ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, tukevat ilmiötä.”