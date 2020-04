Joulukuussa 2018 Netflixiin saapui kahdeksanosainen dokumenttisarja Sunderland ’til I Die. Se kertoi jalkapallojoukkue Sunderland AFC:stä, jossa kauden 2017–2018 aikana kaikki meni pieleen.

Nyt 1. huhtikuuta Netflixiin ilmestyi toinen tuotantokausi. Uusi kausi on hiukan tiiviimmässä muodossa, sillä jaksoja on kuusi. Se ei kuitenkaan muuta sitä asiaa, että taas ongelmia on ja paljon. Myös ykköskausi löytyy yhä Netflixistä.

Ensimmäinen tuotantokausi päättyi siihen, kun Sunderland putosi Mestaruussarjasta Ykkösliigaan eli Englannin jalkapallon kolmannelle sarjatasolle.

Vasta edellisellä kaudella joukkue oli pudonnut Valioliigasta. Tavoitteena oli pelata Mestaruussarjassa yksi kausi – näin kävikin mutta ei toivotulla tavalla.

Ensimmäisen tuotantokauden lopussa kerrottiin myös kannattajien pitkään vaatimasta omistajavaihdoksesta. Seuran ottivat haltuun Stewart Donald ja Charlie Methven.

Sunderlandin hulppea ”Valon stadion” on rakennettu Valioliigan peleihin, mutta joukkue tahkoaa kolmannella sarjatasolla. Stadionille mahtuu 49000 katsojaa ja se on Englannin yhdeksänneksi suurin. Kuva: CRAIG SUGDEN / Netflix

Uusi kausi alkaa huomattavasti myönteisimmissä merkeissä kuin edellinen: Ykkösliigassa pelit sujuvat, uudet omistajat käärivät hihat ja kannattajiinkin tarttuu myönteinen ilmapiiri.

Uudet omistajat kuitenkin törmäävät nopeasti kahteen isoon ongelmaan: pelaajabudjetti on edelleen lähes kuin Valioliigassa, ja aiemmin kuluista ei ole hirveästi välitetty, kun lopulta laskut lähetettiin omistajalle, joka ei ollut koskaan paikalla.

Methvenistä tulee kakkoskauden päähahmo. Hän on klassinen myynnin ja markkinoinnin duracell-pupu, joka puhkuu energiaa, ideoita ja siinä ohessa kritisoi kaikkea sitä, miten asiat on ennen hoidettu. Samalla hän ei huomaa, kuinka muu henkilöstö puutuu hänen vouhottaessaan.

Toki Methven saa paljon aikaankin. Hän keksii lipunmyyntiin huikean tavoitteen: Ykkösliigan historian suurin yleisömäärä yksittäisessä ottelussa. Tavoite asetetaan Englannin klassisimpaan pelipäivään eli tapaninpäivään. Methven kyselee jatkuvasti päivän myyntilukuja, säntäilee sinne tänne ja lopulta pääsee puoliajalla mikrofonin varteen: 46 039 katsojaa.

Pelaajista lähemmin seurataan Luke O’Nieniä ja Josh Majaa. Molemmat ovat sympaattisia kavereita, mutta heidän tavoitteensa pelaajina ovat jossain muualla kuin Ykkösliigaa tahkoamassa. Maja on joukkueen maalitykki ja siitä saadaan draamaa: sopimus on katkolla seuraavana kesänä. Jos uutta sopimusta ei synny tammikuun siirtoaikana, hänet täytyy myydä. Majan pelaaja-agenttia ei seurajohdossa juurikaan arvosteta.

Hyökkääjä Josh Majan tilanne nousee esille. Kuva: Netflix

Myös kakkoskaudella seurataan kannattajia, mutta dokumenttisarjan tekijät Ben Turner ja Leo Pearlman, jotka ovat molemmat Sunderlandin kannattajia, ovat jättäneet heidät hieman vähemmälle etenkin sarjan alkujaksoissa. Se on onnistunut rajaus, sillä uudet omistajat ovat aivan eri lailla mukana seurassa kuin entinen omistaja Ellis Short. Lisäksi kaksikko pääsee seuraamaan käsittämättömän läheltä lähes kaikkea, mitä seurassa tapahtuu.

Suurin kritiikki kohdistuu suomenkieliseen tekstitykseen kuten ykköskaudellakin: jalkapallotermit ovat pahasti hakusessa. Esimerkiksi promotion on käännetty ylennykseksi, kun jalkapallossa se tarkoittaa sarjanousua.

”Ylennystä” toistetaan usein, koska Sunderlandin ainoa tavoite on palata Mestaruussarjaan. Jos katsoo koronaviruksen keskeyttämää kuluvaa kautta, huomaa helposti, mikä Sunderlandin tilanne tällä hetkellä on.

Kysymys kuuluu: tuleeko kolmas tuotantokausi?

Turner ja Pearlman ovat kertoneet, että nyt kesken olevan kauden aikana ei ole kuvattu.

”Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan”, Turner totesi BBC:lle.

Sunderland ’til I Die, toinen kausi, Netflix.