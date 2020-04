Poliisi ei valvo liikkumista, mutta Noora Honkala ottaa lenkille mukaansa passin ja itse kirjoittamansa paperin, joka selittää, että on hän on ammattiurheilija ja siksi juoksee.

Julkaistu: 2:00

Ultrajuoksija Noora Honkala vastaa puhelimeen Karvelasista Kreikasta.

Ääni on rauhallinen, kuten aina, mutta nyt taustalta huokuu levottomuus.

Koronavirusepidemia näkyy ja tuntuu myös Kreikassa, vaikka Honkalan asuinpaikalla Spartan kaupungista alaspäin ei ole todettu tartuntoja.

”Kamalaa, jos täällä ryöpsähtäisi. Alueella on paljon vanhoja ihmisiä ja terveydenhoitotilanne on heikko. Spartan sairaala on 1960-luvulta. En näe, että siellä voitaisiin hoitaa vakavasti sairaita”, Honkala sanoo.

Isoissa kaupungeissa on moderneja sairaaloita, joista suurin osa on yksityisiä.

Koska terveydenhuollon taso vaihtelee maan eri osissa, Honkala ymmärtää Kreikan valtion tiukat toimenpiteet. Koulut ja kauppoja on suljettu, samoin ravintolat ja kirkot.

Noora Honkalan kahvihetki kotona Karvelasissa. Kuva: Sami Vaskola

Ulkona liikkujalla on velvoite ilmoittaa viranomaisille tekstiviestillä, miksi hän lähtee ulos.

Syy ilmoitetaan numeroilla. Numero 1 vastaa apteekkikäyntiä, numero 2 tarkoittaa kauppareissua ja numero 3 ystävien tapaamista.

Urheilemaan ja liikkumaan lähdöstä ilmoitetaan numerolla 6.

”Ihmiset eivät liiku turhaan ulkona. Hallitus on ennakoinut todella aikaisin. Se tiedostaa, että kuolee paljon ihmisiä, jos tartunta räjähtää käsiin. Minulla on tunne, että tilanne on hallussa”, Honkala sanoo.

Kreikassa on tällä hetkellä vähemmän sairastuneita, mutta enemmän koronavirukseen kuolleita kuin Suomessa. Uudet tartunnat ovat Kreikassa nyt vähentyneet.

”Tartuntojen kasvu on pysähtynyt, mutta suhtaudun vähän kriittisesti tietoihin. Kaikki toivovat, että palattaisiin jo normaaliin”, Honkala kertoo.

Noora Honkalalla on kolme koiraa. Lilu ja Buga Buga ovat olleet hänellä jo ennestään. Kuva: Sami Vaskola

Sadan kilometrin ja vuorokauden juoksuihin erikoistunut Honkala on juuri tullut avopuolisonsa Sami Vaskolan kanssa harjoituskentältä, joka on muuten suljettu.

Uudehko kenttä on etupäässä tarkoitettu jalkapalloilijoille, mutta heitä ei ole koronakaranteenin takia näkynyt. Juosta siellä sentään saa.

”Olen juossut siellä satoja kilometrejä. Kenttä on tosin aika muhkurainen. Nurmikenttä on vähän koholla ja lensin siellä kunnolla nurin”, Honkala naurahtaa.

Poliisi ei valvo liikkumista, mutta Honkala ottaa lenkille lähtiessään passin mukaan ja itse kirjoittamansa paperin, että on hän on ammattiurheilija ja siksi juoksee.

”Juoksen siellä, missä ei ole ketään, joten sen puolesta ei ole syytä huoleen”, lohjalainen sanoo.

”Spartan sairaala on 1960-luvulta. En näe, että siellä voitaisiin hoitaa vakavasti sairaita.”

Ammattiurheilijan pitää aina ajatella tulevaisuuttaan, niin myös Honkalan. Tavoitteista ei voi tinkiä, ei edes poikkeusoloissa.

Ultrajuoksijoiden kansainvälinen liitto on perunut 100 kilometrin juoksun MM-kisat. Satanen piti juosta ensi syksynä Hollannissa, jossa koronavirusepidemia on kuitenkin erityisen vakava.

Sen sijaan ensi syyskuussa Pohjois-Italiassa järjestettäviä 24 tunnin juoksun EM-kilpailuja ei ole peruttu.

”Ihme on, jos niitäkään ei peruta.”

Vaikka kauden pääkisa on peruttu, Honkala on säilyttänyt motivaationsa.

Tavoitteena on edelleen parantaa 100 kilometrin juoksun Suomen ennätysaikaa seitsemän tuntia, 52 minuuttia ja neljä sekuntia.

”Kovin odotan vielä tämän vuoden kisoja. Olen sanonut Samille, että tehdään positiivinen loppukauden kalenteri”, Honkala sanoo.

Jos peruutuksia ei tule, kalenterissa on muun muassa Helsinki City Marathon ja SM-maraton Vantaalla ensi syksynä.

Karvelasissa on koettu myös iloinen perheenlisäys. Pariskunta on ottanut hoivaansa paikallisen löytökoiran, joka oli saanut tappelussa pahasti köniinsä.

”Saatiin hoidettua sen toinen tassu kuntoon ja se tikattiin. Siitä on tullut oikein minun koirani. Se on herrasmies. Koirat on niin hienoja, rehellisiä ja vilpittömiä”, Honkala sanoo.

Uusi koira on saanut nimekseen Rontti. Aiemmin talossa oli jo kaksi koiraa.

”Onneksi saatiin hankittua niin iso sohva, että koiratkin mahtuvat.”

”Juoksen siellä, missä ei ole ketään, joten sen puolesta ei ole syytä huoleen”, Noora Honkala sanoo. Kuva: Sami Vaskola