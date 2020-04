Espanjan jalkapallon jättiläisseura, FC Barcelona on kiistänyt väitteet korruptiosta ”vakavina ja perusteettomina syytöksinä” sen jälkeen, kun entinen varapuheenjohtaja väitti jonkun ”vieneen rahaa kassasta”.

Emili Rousaud on yksi kuudesta hallituksen jäsenestä, jotka erosivat torstai-iltana Barcelonan hallituksesta. Barcelonan nykyisen puheenjohtajan Josep Maria Bartomeun valtakaudella on seuran ympärillä vellonut jatkuva poliittinen kriisi, joka on syönyt Bartomeun johtajuutta.

Kaikki kuusi eronnutta johtokunnan jäsentä vaativat vuoden 2021 puheenjohtajavaalin aikaistamista kirjeessä, joka julkaistiin perjantaina La Vanguardia -lehdessä.

Espanjalaisen radiokanavan Cadena Serin haastattelussa Rousaud puhui sosiaalisen median kohusta, joka ravisteli seuraa helmikuussa. Barcelonaa syytettiin siitä, että seura olisi palkannut I3 Ventures -nimisen yrityksen tahraamaan Bartomeun vastustajien mainetta verkossa. Osansa lokavyörystä saivat myös pelaajat, kuten Lionel Messi ja Gerard Pique.

”Jos tilintarkastajien mukaan tällaisten palveluiden hinta on 100 000 euroa, ja olemme maksaneet miljoona euroa, täytyy sen tarkoittaa, että joku on syönyt kuormasta. Minulla ei ole todisteita enkä voi syyttää ketään”, Rousaud sanoi perjantaina.

Barcelona vastasi virallisella lausunnolla.

”Seuran entisen varapuheenjohtajan Emili Rousaudin mediassa esittämien vakavien ja perusteettomien syytösten johdosta FC Barcelona kiistää syyllistyneensä mihinkään sellaiseen, jota voisi kutsua korruptioksi. Varaamme oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.”

Bartomeu päätti seuran sopimuksen I3 Ventures -yhtiön kanssa helmikuussa. Hän sanoi, että yhtiö oli palkattu tarkkailemaan sosiaalista mediaa ja ilmoitti samalla sisäisestä tarkastuksesta, joka selvittäisi mahdollisia epäselvyyksiä.

”Sosiaalisen median monitorointipalvelun tarkastamisen tekee PriceWaterhouseCoopers, jonka työ on vielä kesken, eikä siitä ole vielä johtopäätöksiä”, Barcelona sanoi.

Rousaud nimitettiin varapuheenjohtajaksi tammikuussa, ja häntä pidettiin johtavana seuraajaehdokkaana Bartomeulle, joka ei voi asettua uudelleen ehdolle puheenjohtajavaalissa ensi vuonna.

Sen sijaan Rousaud erosi tehtävästään ja sanoi syyksi turhautumisen seuran johtamistapaan. Saman syyn esittivät toinen varapuheenjohtaja Enrique Tombas, Silvio Elias, Josep Pont, Jordi Calsamiglia ja Maria Teixidor.

Bartomeun puheenjohtajakaudella on nähty paljon poliittisia kiistoja, joissa on ollut myös mukana seuran kirkkain tähti Lionel Messi.

Messi suuttui tammikuussa seuran tekniselle johtajalle Eric Abidalille, joka vihjasi, että pelaajat olivat syypäitä päävalmentaja Ernesto Valverden potkuihin. Viime kuussa argentiinalainen tähtipelaaja kritisoi seuran tapaa neuvotella joukkueen kanssa palkkojen alennuksista.

Johtoportaaseen jäljelle jääneet jäsenet reagoivat nopeasti eroilmoituksiin.

”Johtoportaan jäsenten eroamiset ovat johtuneet johdon uudelleenorganisoinnista, jonka puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu on pannut alulle ja joka viimeistellään lähipäivinä”, tiedotteessa sanottiin.