Andre Agassi: Andre Agassi

Otava 2010

Koukuttavasti rakennettu kirja, joka kertoo inhosta ja rakkaudesta tennikseen ja noususta maailman huipulle. Kirja tuo lukijat lähelle tähtipelaajan paineita, arkea, harjoittelua, matkustelua ja ajatuksia muista kilpailijoista. Heikki Miettinen

Andre Agassi, tennistähti. Kuva: Mark Cardwell

Erkki Alaja: Kutsumus

Teos 2017

Suomalaisen urheilumanageroinnin uranuurtajan muistelmateos tuo uuden näkökulman suomalaisiin urheilukirjoihin: millaista on urheilun markkinointi. Voi kuulostaa tylsältä, mutta sitä se ei ole. Alaja kertoo herkullisia esimerkkejä ja osittain hämmentäviäkin tapauksia, joissa ruskeat kirjekuoret vaihtavat omistajaa. Ismo Uusitupa

Tero Auvinen ja Arto Kuuluvainen: Urheiluseurojen sisäpiirissä

Alma Talent 2017

Kirja, johon jokaisen seurajohtajan pitäisi tarttua viimeistään nyt, kun koronavirus on pysäyttänyt kilpailutoiminnan. Urheilubisneksessä työskentelevän kannattaa ammentaa oppia sekä menestystarinoista että epäonnistumisista, ja tarinat ja analyysit avaavat myös penkkiurheilijoiden silmiä. Mika Moilanen

Daniel Coyle, Tyler Hamilton: Voittoja ja valheita

Otava 2013

Vuosituhannen alussa maailman pyöräilyhuippuihin kuulunut Tyler Hamilton kertoo avoimesti kirjassa, mikä ajoi hänet käyttämään dopingia ja miten testaajien pakoilu onnistui vuosien ajan. Rehellinen kurkistus diktaattorimaisen Lance Armstrongin lähipiiriin ja legendaarisen pyöräilykilpailun erityisen synkälle aikakaudelle. Mikko Pajala

Franklin Foer: Jalkapallon maailmanselitys – hutera teoria globalisaatiosta

Like 2005

The Atlantic-urheilulehden toimittajana nykyisin työskentelevä Franklin Foer ruotii ensimmäisessä kirjassaan globalisaatiota, nationalismia, uskontoja, politiikka ja taloutta jalkapallon tirkistysaukosta. Terävää, humaania ja lennokasta selitystä ihmisten oudoista tavoista ja toiminnasta. Tero Hakola

Eduardo Galeano: Jalkapallo valossa ja varjossa

Nemo 2000

Jalkapallo valossa ja varjossa on paljon enemmän kuin vain kirja jalkapallosta, se on runoutta elämästä, joka syntyy jalkapallokentillä. Uruguaylainen runoilija Galeano kirjoitti jalkapallon historian proosarunoina kuin sarjana runollisia ja hauskojakin hetkiä. Galeano kertoo esimerkiksi brasilialaisen Zizinhon röyhkeydestä MM-kisoissa vuonna 1950, kun tämä hylätyn maalinsa jälkeen teki maalin täsmälleen samanlaisella suorituksella ja potkaisi pallon vielä kuin protestiksi monta kertaa vasten maaliverkkoa, eikä tuomarilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä maali. Ari Virtanen

Brian Glanville: Juokse, juokse, juokse

Tammi 1970

Työläistaustaisen pikajuoksijan Ike Low’n elämä muuttuu täysin, kun hän tapaa hurmahenkisen valmentajan Sam Deen. Valmentaja alkaa tehdä Low’sta maileria ja määrää hänet kasvisvaliolle. Deen piiskaava valmennusmenetelmä perustuu tuskan sietoon: vain paineen alla syntyy olympiavoittajia ja ME-juoksijoita. Ari Pusa

Ernest Hemingway, kirjailija. Kuva: Yousuf Karsh

Ernest Hemingway: Kuolema iltapäivällä

Tammi 1972

Kiitetty tutkielma härkätaistelusta, joka on Hemingwaylle eräänlaista urheilua – miehuuden mitta, jossa pääosassa on väkivaltainen kuolema. Kirja on myös pala mennyttä maailmaa, joka ei härkätaisteluineen koskaan palaa. Ari Pusa

Nick Hornby: Hornankattila

WSOY 2000

Lontoolaisen Hornbyn ensimmäinen romaani vuodelta 1992 suomennettiin vasta vuonna 2000, kun kirjailija oli saanut enemmän nimeä. Hornankattila on päiväkirjamuotoon kirjoitettu eräänlainen omaelämäkerta, jossa pääosassa on Arsenalin kannattaminen. Kirja kuvaa loistavasti antaumuksellista faniutta. Ismo Uusitupa

Sami Joukainen ja Harri Liekola: Lyöjäkuningas – Sami Joukainen mailan varressa

Docendo 2019

Kansallispelin tähtijokeri puhuu avoimesti kipeistäkin asioista, kuten vaikeasta isäsuhteestaan ja paniikkihäiriöistään. Joukainen on kokenut pesäpalloa ravistelleen sopupeliskandaalin ja noussut takaisin kentille aivoinfarktin ja valtimotukoksen jälkeen. Muidenkin kuin laji-ihmisten kelpaa tarttua rohkeaan selviytymistarinaan. Mika Moilanen

Riku Kallioniemi ja Tommi Sova: Jääkiekon värityskirja – pelimiesten kootut paljastukset

Cape Rock Marketing 2002

Tällä hetkellä televisiossa pyörivät jääkiekko-ottelut ovat menneiltä vuosilta. Luku-urakkakin sopii näin ollen aloittaa tarinoilla, joita kertovat henkilöt parinkymmenen vuoden takaisen kiekko-Suomen huipulta. Sivuilta löytyy vastaus muun muassa siihen, miksi Janne Niinimaa vaati Waltteri Immosta ostamaan itselleen uudet lenkkarit ja miksi Pentti Lindegrenin perinne yhteislaulujen laulamisesta bussissa loppui HIFK:ssa. Riku Teiskonlahti

Tommi Kovanen, Jenny Rostain: Kuolemanlaakso

Bazar 2017

Urheilun sijaan enemmänkin tarina surullisesta ihmiskohtalosta. Entisen liigapuolustajan Tommi Kovasen tarinaan pitäisi tutustua erityisesti kaikkien niiden, jotka taklauskohujen syntyessä lähettävät “pää ylhäällä” -kommentteja kotisohviltaan. Erityinen kunniamaininta kaunokirjalliselle kerronnalle, jossa päärooliin pääsevät tilastojen sijaan tunteet. Mikko Pajala

Miika Nousiainen ja Tuomas Kyrö, kirjailijat. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Tuomas Kyrö: Urheilukirja

Teos Helsinki 2011

Kun katsomot viime kuukausina tyhjenivät, monien urheilijoiden suusta kuului ihmettelyä siitä, miten tyhjältä tuntui pelata ilman yleisöä. Urheilukirjan lukeminen auttaa ymmärtämään millaisista muistijäljistä ja tunteista penkkiurheilija voi jäädä paitsi, kun urheilu taukoaa. Kirjailijan havainnot viime vuosikymmenien urheilupersoonista ja -tapahtumista saavat nyökyttelemään hyväksyvästi. Riku Teiskonlahti

Zlatan, jalkapallotähti. Kuva: DANIELE MASCOLO

David Lagercrantz: Minä, Zlatan Ibrahimović

WSOY 2012

Mielenkiintoinen ruotsalaispelaaja, joka ei ole jättänyt yhtäkään jalkapalloa seuraavaa kylmäksi. Taitavasti rakennettu tarina Zlatanista, joka kasvoi Malmön Rosengårdin kaduilla polkupyöriä varastavasta pikkupojasta lajinsa tähdeksi. Heikki Miettinen

Tapio Lehtinen, purjehtija. Kuva: Sami Kero / HS

Tapio Lehtinen ja Ari Pusa: Yksin seitsemällä merellä

Docendo 2020

Jollain syvällisen symbolisella tavalla humoristista on pelkästään jo siinä, että 322 päivää kestäneen maailmanympäripurjehduksensa päätteeksi Tapio Lehtinen katkaisee yhden veneensä pohjaan tarrautuneista hanhenkauloista ja pistää sen suuhunsa. ”Näissä on raikas meren maku”, hän sanoo. Ja niin on kirjassakin. Kirja taltioi meriseikkailun ajatuksella, turhia suurentelematta. Erkki Kylmänen

Diego Armando Maradona: El Diego

Ajatus kirjat 2006.

Kaikkine vikoineen kiehtovia ovat sekä kirja että mies. Päähenkilönsä Diego Maradonan robustilla äänellä kerrottu tarina siitä, millaista oli olla maailman paras jalkapalloilija ja pelata, hölmöillä, palata, pelata ja hölmöillä taas. Tai kuten kirjan viimeisen luvun motto kuuluu: ”Tein sen mihin pystyin. . . Ei se minusta kovin huonosti mennyt.” Erkki Kylmänen

John McEnroe: You Cannot Be Serious

G.P. Putnam’s Sons 2002

Tennismaailman kenties tulisin ja yksi taitavimmista pelaajista kertoo mestaruuksistaan ja avoimesti hallitsemattomista raivokohtauksistaan. Eikä kirja unohda itseironiaakaan. ”Olin hotellissani Wimbledonin aikaan 1982 ja rimpuilin kitarallani David Bowien kappaleita Sufragette City ja Rebel, Rebel. Oveeni koputettiin ja siellä olikin David Bowie: ’Tule ylös huoneeseeni, tarjoan drinkin, mutta jätä kitara huoneeseen’.” Heikki Miettinen

Seppo Myllylä: Hillitöntä menoa – Judoa ja lastensuojelua

Omakustanne 2019

Judon ensimmäisen suomalaisen EM-mitalistin muistelmissa kielitaidottomat ja lajiin fanaattisesti suhtautuvat nuoret matkustavat 40 vuotta sitten Japanin-leireille junalla ja rahtilaivalla. Yhtä suorasukaisesti Myllylä käsittelee työuransa lastensuojelussa, judovalmentajana sekä alkoholisminsa. Tero Hakola

Miika Nousiainen: Maaninkavaara

Otava 2009

Jos aiot lukea yhden urheiluaiheisen romaanin, valitse tämä. Kirja on yhtä aikaa hillitön ja traaginen. Se kertoo, millaista voi olla isä-tytär-valmennussuhde. Valmennusmetodit ovat rajuja, ja Nousiainen herkuttelee tilanteilla ansiokkaasti. Myös kirjan rakenne toimii: siinä vuorottelevat isän ja tyttären näkökulmat. Ismo Uusitupa

David Peace: The Damned United

Faber and Faber 2006

Kautta aikain parhaimpien urheilukirjojen kärkijoukkoon kuuluu teoksia, jotka ovat muunneltua totuutta. The Damned United perustuu tositapahtumiin ja kertoo mestarivalmentaja Brian Cloughin vain 44 päivää kestäneestä ajasta Leeds Unitedin päävalmentajana. Clough kohtaa arkkivihollisessaan Leedsissä nemesiksensä, joka antaa röyhkeälle Cloughille ansionsa mukaan. ”En usko Jumalaan. Mutta uskon epäilykseen. Uskon pelkoon”, manaa Clough ennen ensimmäistä otteluaan Leedsissä. Ari Virtanen

Juhani Peltonen: Hakasta Hampuriin, ammattipalloilun rahat ja salat

Weilin + Göös 1971

Vanhojen jalkapallokirjojen klassikoita. Kertoo kuinka taitavasta, nopeasta ja kielitaidottomasta valkeakoskelaisnuorukaisesta kasvoi suurkaupungin suursuosikki. Loi lyhyen, mutta merkittävän uran Bundesliigassa. Heikki Miettinen

Harri Pirinen: HIFK Stadin kingit

Minerva 2019

Legendat lihallistuvat HIFK Stadin kingit -kirjassa, joka kertoo HIFK:n jääkiekkojoukkueen ensimmäisestä Suomen mestaruudesta ja pelaajavalmentaja Carl Brewerin perinnöstä. Kirja on pakollista luettavaa etenkin Stadin jääkiekon historiasta kiinnostuneille. 1960-luvun lopulla IFK eli etsikkoaikaansa. Vaihtoehtona olisi voinut olla seuran katoaminen jääkiekosta, mutta kohtalonottelun eli vuoden 1967 nousukarsintaottelun jälkeen siitä kehittyikin suomalaisen urheilun tunnetuin brändi. Ari Virtanen

Antero Raevuori, Jyrki Otila: Jääkiekkoilumme tähtiä ja tähtihetkiä

WSOY 1968

Mustavalkoisilla kuvilla, mutta värikkäällä kerronnalla varustettu klassikkoteos sisältää 15 tarinaa Suomen suosituimman palloilulajin alkuvuosilta. Suomalaisesta kiekkoilusta syvemmin kiinnostuneelle pakollinen lukukokemus, jossa tutuksi tulevat Matti Keinosen ja Lalli Partisen kaltaiset legendat sekä Leijonat ajalta kauan ennen tasaista mitalisadetta. Mikko Pajala

Aki Hintsa, lääkäri. Kuva: Sirpa Räihä

Oskari Saari: Aki Hintsa – Voittamisen anatomia

WSOY 2015

Formulamaailmasta tunnetun edesmenneen lääkäri Aki Hintsan menestysresepti perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: kun ihminen voi hyvin, on hänellä paremmat mahdollisuudet menestyä. Hyvinvointia voi lisätä pienillä teoilla, mutta kaikki lähtee itsensä tuntemisesta. Suorituskeskeisen maailman ollessa tauolla on aikaa itsetutkiskelulle. Lotta Loikkanen

Pentti Sainio: Kummolan kääntöpiiri

Into 2014

Ison ennakkokohun herättänyt kirja käsittelee suomalaista urheilubisnestä ja erityisesti jääkiekkoilua. Raflaavien väitteiden varjoon jäävät helposti kirjan ansiot: se osoittaa, miten pieni piiri päättää, kun samat henkilöt toimivat seuroissa, lajiliitoissa ja yrityksissä. Tero Hakola

Mike Tyson, mestari.

Larry Sloman, Mike Tyson: Mike Tyson – Tyly totuus

Johnny Kniga 2013

Mike Tysonin matka slummien pikkurikollisesta menestyneeksi nyrkkeilijäksi, päihteiden ja urheilun välillä tasapainoilu, oikeudenkäynnit ja skandaalit tarjoavat kiinnostavan, mutta myös hämmentävän lukuelämyksen. Tysonin oma ääni on vahvasti läsnä eikä kirjaa ole turhaan siloteltu. Tuhti teos tarjoaa luettavaa useammallekin päivälle. Lotta Loikkanen

Arto Teronen–Jouko Vuolle: Kiveen hakatut 1–7

Kirjapaja 2009–2019

Oivallus kuolleiden suomalaisurheilijoiden tarinoista jalostui radiosarjasta kirjoiksi. Tarinoita voi lukea pätkissä tai selaillen. Sarja on hyvä hakuteos edesmenneistä urheilijoista 1900-luvun alusta tähän päivään Sensaatioiden vastapainoksi kirjoittajat yrittävät löytää ihmisen: millainen hän todella oli. Ari Pusa

Markus Torgeby: Juoksijan Sydän.

Docendo 2016

Nuori juoksijalupaus päättää uransa ja erakoituu neljäksi vuodeksi Jämtlannin metsiin. Elämä itse rakennetussa kodassa on askeettista, talvella suoranaista selviytymistaistelua. Päivät kuluvat juoksemalla. Sopii hyvin tähän eristäytymisen aikaan. Lotta Loikkanen

Asterix ja Obelix eli Clovis Cornillac ja Gerard Depardieu, sarjakuva- ja elokuvasankarit. Kuva: AccuSoft Inc

Albert Uderzo (piirrokset) ja Rene Goscinny (teksti): Asterix olympialaisissa

Sanoma Osakeyhtiö 1974

Maukkaat urheiluviittaukset seuraavat toisiaan, kun gallialaiset suuntaavat Akvavitixin taikajuomaan luottaen Kreikkaan olympiamatkalle. Urheilu vilahtelee vähintään sivuroolissa useammissa Asterix-sarjakuvissa. Esimerkiksi Asterix Britanniassa -sarjakuvassa piipahdetaan rugbykentällä. Uusien tekijöiden Jean-Yves Ferrin ja Didier Conradin vuonna 2017 julkaisema urheiluaiheinen Asterix ja kilpa-ajo halki Italian on saanut viime viikkoina huomiota, sillä yksi tarinan hahmoista oli nimeltään Coronavirus. Riku Teiskonlahti

Mikko Vehviläinen: Keltamustat kyyneleet

Omakustanne 2019

Kuopion Palloseura oli uppoamassa 1990-luvun puolivälissä. Perinteinen jalkapalloseura joutui pahimmillaan myymään pallonsakin, ja pelimatkoilla bussin mikrossa lämmitettiin sponsorilta saatuja vanhentuneita nakkeja. KuPS nousi ahdingostaan, mikä antaa toivoa muillekin vaikeuksissa oleville seuroille. Mika Moilanen

Pyry Soiri ja Teemu Pukki, huuhkajat. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Ari Virtanen: Oi Suomi on!

HS Kirjat 2020

Laadukkaasti journalistisella otteella kerrottu Suomen jalkapallomaajoukkueen historiallinen taival ensimmäisiin jalkapallon arvokisoihinsa. Kirja ei todellakaan ole pelkkää EM-huuman kertausta vaan anekdoottien ja uuden tiedon ryydittämä kunnianhimoinen urheilukirja. Ja vuoden päästä tulee, Teemu Pukin sanoin, ”tosi siisti kesä.” Erkki Kylmänen

