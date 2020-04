Maajoukkuepelaajat Tinja-Riikka Korpela ja Mikael Soisalo kaipaavat joukkueitaan ja ennen kaikkea pelaamista. He kertovat ja näyttävät, miten koronaepidemian aikana ikävää voi lääkitä ja kentällä harjoitella fiksusti ja vastuullisesti.

Julkaistu: 2:00

Ei joukkueharjoituksia, ei pelejä, eikä joukkuetta lainkaan. Joukkuelajien pelaajilta vaaditaan kärsivällisyyttä, kun he odottavat jossain kaukana tulevaisuudessa häämöttävää sarjojen jatkumista koronaviruspandemian jälkeen.

HS haastattteli kahta Suomea jalkapallomaajoukkueisiin kuuluvaa pelaajaa siitä, miten he harjoittelevat poikkeusaikana.

Maaliskuun puolessavälissä Suomen A-maajoukkueen maalivahti Tinja-Riikka Korpela, 33, koki ongelmia jo maajoukkueen Kyproksen-leirin jälkeen.

Lento Kyprokselta Englantiin peruuntui, ja hän mietti, pääsisikö hän takaisin Liverpooliin lainkaan. Perjantaina 13:ntena päivänä hän heräsi treeneihin ja sai viestin, että Evertonin treenit on peruttu ja treenikeskus suljettu.

”Silloin taisi tulla uutinen, että kolmessa Valioliiga-joukkueessa on havaittu koronavirusta. Sunnuntaina olisi ollut cupin puolivälierä Chelseaa vastaan. Lauantaina tuli viesti, että peli on peruttu. Sunnuntaina tuli tieto, että seuraavalla viikolla ei ole treenejä. Siinä mentiin päivä kerrallaan”, Korpela kertoo.

Seuraavalla viikolla hän harjoitteli omatoimisesti Liverpoolissa. Loppuviikosta Everton ilmoitti ulkomaisille pelaajilleen, että silloin saisi ja kannattaisi lähteä kotiin. Edessä oli pidempi tauko.

”Tulin 20. maaliskuuta Helsinkiin ja olin sitten kaksi viikkoa karanteenissa tyttöystävän kotona. Aamupäivisin olen treenannut. Elämä on urheilijan arkea: nukkumista, syömistä ja treenaamista. Eipä se nyt hirveästi normaalista poikkea.”

Korpela sanoo käyneensä muutaman muun Suomessa olevan maajoukkuepelaajan kanssa harjoittelemassa pienessä ryhmässä kaikkia turvallisuusohjeita noudattaen. Hän on saanut Evertonin fysiikkavalmentajalta harjoitusohjelman viikoksi kerrallaan.

”Sen lisäksi, että olen päässyt treenaamaan pari kertaa viikossa futista, maajoukkueen fysiikkavalmentaja [Lasse Lagerblom] on tehnyt minulle lopullisen ohjelman ja huomioinut siinä futistreenit. Olen varmaan päässyt Evertonin pelaajista parhaiten harjoittelemaan. Muut ovat tehneet kotikuntopiiriä ja juosseet lenkkejä, minä olen saanut kuitenkin pallotreeniä.”

Korpela sanoo tottuneensa muiden joukkuelajien pelaajien tavoin siihen, että hän menee joukkueen treeneihin tekemään harjoituksia valmentajien ohjeiden mukaan. Nyt hänen on tavallaan valmennettava itseään päivästä toiseen.

”Ammattilaiselle sen ei pitäisi olla vaikeata, mutta totta kai se on erilaista. Huomaan kaipaavani joukkuetta.”

Hän sanoo oppineensa arvostamaan enemmän perusarkeaan ja joukkueen kanssa yhdessä tekemistä.

”Ja opin arvostamaan sitä, että olen joukkueen jäsen ja kuulun johonkin. Ihan kiva on ollut treenata muutama viikko eri tavalla, mutta sekin rupeaa maistumaan puulta, jos tämä tilanne kauan kestää. Pelaamista on ikävä.”

Toistaiseksi Englannin Superliigan pysähtyminen ei ole vaikuttanut Korpelan joukkueen talouteen. Suuren Valioliiga-seuran Evertonin resurssit ovat aivan toista luokkaa kuin pienempien maiden, kuten Suomen, seurojen.

”Aika näyttää, miten tilanne vaikuttaa Englannissa. Toistaiseksi ainakin meillä on tullut palkka normaalisti, eikä ole ollut mitään puhetta siitä, että tulisi mitään vaikutuksia.”

Tinja-Riikka Korpela ja korona-ajan rajoituksista muistuttava banderolli kentän aidassa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Korpela on tottunut uuteen arkeen. Hän oli suunnitellut menevänsä Ouluun, mutta Uudenmaan rajoitusten takia hän ei pääse ainakaan vielä tapaamaan vanhempiaan.

”Pitää iloita siitä, että tyttöystävän kanssa on ollut nyt enemmän laatuaikaa. Keväällä emme olisi muuten nähneet pitkään aikaan. Helsingissä on ollut mahtava sää, ja on ollut kiva treenata ulkona.”

Korpela ihmettelee, miten joillain jalkapallokentillä on nähty jopa parinkymmenen hengen porukoita pelaamassa.

”Meillä on ollut viiden pelaajan ryhmä, jonka kanssa olemme koettaneet treenata siihen aikaan, kun kentät ovat mahdollisimman tyhjinä. Olemme pitäneet turvavälit ja kunnioittaneet annettuja ohjeita. Toivoisin vaan, että kaikki toimisivat ohjeiden mukaan, jotta tämä tilanne menisi mahdollisimman nopeasti ohi.”

Mikael Soisalo temppuili pallon kanssa Vuosaaren tekonurmella Helsingissä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen laitahyökkääjä Mikael Soisalo, 21, sai maaliskuun puolivälissä seuraltaan erityisluvan lähteä Portugalista, jossa pelaajat oli pantu kotikaranteeniin. Hän kertoo isänsä sairastuneen ja joutuneen sairaalaan, ja siksi seura antoi hänelle luvan lähteä Suomeen.

”Luulin tulevani viikoksi kotiin, mutta sitten tuli tieto, että kausi on toistaiseksi keskeytetty. Isäni tilanne on nyt vakaa, ja kaikki näyttää hyvältä.”

Viime syksy Soisalolta meni penkin alle, kun hän putosi siirtoajan umpeuduttua kokoonpanon ulkopuolelle Belgian liigan Zulte Waregemissä. Hän olisi ollut halukas siirtymään toiseen seuraan kesällä. Tammikuussa hän pääsi lainalle Portugalin kakkossarjaan Varzim SC:hen.

”Saa nyt nähdä, että pelataanko kausi loppuun. Minulla on Belgiassa vielä yksi vuosi sopimusta jäljellä ja optiovuosi. On sellainen fiilis, että mitä vaan voi käydä.”

Soisalo sanoo, että hän on ollut aina hyvä harjoittelemaan. Siksi poikkeustilanne ei ole aiheuttanut hänelle ongelmia. Hän arvelee, että jokaisella ammattifutaajalla on muistissaan harjoituspankki, jota voi tässä tilanteessa soveltaa.

”Fyysisen kunnon ylläpitämiseksi voi tehdä mitä vaan: voi juosta, pyöräillä, pelata tennistä tai koripalloa. Se on ongelma, että tässä tilanteessa ei voi järjestää pienpelejä.”

Hän on käynyt kuitenkin jalkapallokentillä tekemässä pelipaikkakohtaisia harjoituksia ja harjoitellut esimerkiksi keskityksiä, syöttöjä ja viimeistelyä.

”Nyt ei ole kuin aikaa harjoitella hyvin.”

Soisalo kertoo tekevänsä aamuisin aerobisen harjoituksen ja juosseensa 5–10 kilometrin mittaisia lenkkejä neljästä viiteen kertaan viikossa. Kotona hän on tehnyt voimaharjoituksia painoilla ja kuminauhoilla. Jalkapallokentällä hän on käynyt kolmesta viiteen kertaan viikossa.

”Räjähtävän voiman harjoittelu on jäänyt tässä tilanteessa. Ehkä se voi olla hyväkin asia, että tulee treenattua painoilla vähän kevyemmin.”

Hän on saanut seurajoukkueelta kattavan harjoitusohjelman, jonka hän tekee joka päivä aerobisen harjoituksen yhteydessä. Joukkueen harjoitusohjelmasta hänen pitää lähettää video seuralle joka päivä.

Mikael Soisalo palasi Suomeen Portugalista, kun sikäläinen sarja keskeytettiin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Sosiaaliset kontaktit ovat jääneet vähäisiksi. Yhtä kahta kaveria olen nähnyt. Aapo Halmeen [alle-21 vuotiaiden maajoukkueen kapteeni] kanssa olen käynyt potkimassa. Perhettä olen nähnyt. Lähinnä käyn ruokakaupassa, huoltoasemalla tankkaamassa ja treenaamassa.”

Soisalo kertoo olleensa viime viikolla potkimassa palloa Helsingissä Urheilukadulla niin sanotulla Saharan kentällä. Siellä hän näki tuttuja kavereita pelaamassa isommassa porukassa.

”Sanoin heille, että muuten tuo olisi ok, mutta teitä on siinä kaksikymmentä. Ehdotin heille pienryhmissä harjoittelua, jotta touhussa olisi jokin järki. Ei kukaan voi ottaa oikeutta omiin käsiin. Jos jalkapalloseura ei pysty järjestämään harjoituksia, ei se tarkoita sitä, että pelaajat voivat omin päin pitää 20 hengen pelejä.”

Muiden maajoukkuepelaajien kanssa hän on keskustellut tilanteesta, ja keskustelussa oli noussut esiin se, miten erityisasemassa jalkapalloilijat ovat poikkeustilanteen aikana.

Mikael Soisalo kehottaa kaikkia futaajia harjoittelemaan koronaepideamian aikana vastuullisesti. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Jalkapalloilijat voivat olla esimerkkinä. Ihmiset seuraavat meitä sosiaalisessa mediassa. Jalkapalloilijoilla on iso vaikutus siihen esimerkiksi, miten nuoret jalkapalloilijat ajattelevat kotona harjoittelemisesta. Tämä on vastuukysymys.”

Soisalo on jutellut agenttinsa kanssa siitä, miten koronapandemian aiheuttama tilanne vaikuttaa esimerkiksi pelaajien sopimuksiin tai mahdollisiin palkkakiistoihin. Hän uskoo parempaan huomiseen.

”Kun kriisi on ohi, huippufutis säilyy, koska se on niin iso globaali bisnes. Uskon, että kaikki palaa normaaliksi.”