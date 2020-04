Noin 90 000 euroa kuukaudessa. Se on hinta, jonka Kiipeilyareenan toimitusjohtaja Henrik Suihkonen laskee yrityksensä kärsivän koronaviruksen aiheuttamina tappioina.

”Kuukausittaiset tappiot ovat sen verran, ja liikevaihto on nolla euroa. Tänä vuonna olimme noin neljän miljoonan euron tahdissa kolmella hallilla”, Suihkonen kertoo.

Kiipeilyareena toimii Helsingin Salmisaaressa ja Kalasatamassa sekä Vantaan Tammistossa.

Kun koronavirus iski Suomeen, eivät yrityksen kävijämäärät merkittävästi vähentyneet – maaliskuun ensimmäinen viikko oli Suihkosen mukaan suhteellisen normaali. Maaliskuun puolivälissä hallitus antoi suosituksen julkisten liikuntapaikkojen sulkemisesta.

”Silloin päätimme välittömästi sulkea tilamme”, Suihkonen sanoo.

Hän korostaa yrityksen asettavan asiakkaidensa ja työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden etusijalle kaikissa päätöksissä.

”Jos ymmärrämme, että joku asia voi aiheuttaa riskiä, pistämme heti liiketoiminnan taka-alalle. Se antaa myös jatkuvuutta ja perspektiiviä meidän elämään.”

Kiipeilyareena toimii täysin yksityisellä rahalla. Suihkonen tiedostaa yrityksellä olevan silloin myös vastuunsa, jos jotain sattuu.

”Minulla on ollut aina semmoinen ajatus, että ei yhteiskunnan tarvitse meidän puolesta tämmöisessä tilanteessa toimia sillä lailla, että se kantaisi kokonaan vastuun”, hän kertoo.

Atlantin valtameren molemmin puolin operoiva yrittäjä laajentaa kiipeilyhallibisnestä Yhdysvaltoihin. Rakennustyöt Pittsburghissa ovat keskeytyksissä, mutta Orlandossa saa vielä rakentaa.

”Molemmissa vuokranantajat ilmoittivat heti, että niin kauan kun ette pysty avaamaan toimipisteenne ovia, niin vuokraa ei peritä. Suomessa vuokranantajat eivät ole tulleet millään muulla tavalla vastaan kuin maksuaikataululla”, Suihkonen vertaa.

”Ei meille tule mieleenkään, ettemme selviäisi tästä yli.”

Kiipeilyareenan 20 täysipäiväistä ja 20 osa-aikaista työntekijää ovat parhaillaan lomautettuina. Ennen lomautustaan he laittoivat kiipeilyhallit huippukuntoon, ja huipulle 35 vuotta lajia harrastanut Suihkonen aikoo yrityksen luotsata koronakriisin jälkeenkin.

”Otamme takaiskuja vastaan, mutta rakkautemme lajiin on niin suuri, ettei meille tule mieleenkään, ettemme selviäisi tästä yli. Tulemme investoimaan vielä parempaan ja vielä laadukkaampaan toimintaan tulevaisuudessa. Tätä ei tehdä suhdanteissa.”

Kahden eri maan käytännöt koronaviruksen hoidossa ovat tuttuja myös Biitsin eli Suomen Beach Volley oy:n hallituksen puheenjohtajalle Ilkka Lassilalle.

Biitsillä on hallit Salmisaaressa ja Pasilan Triplassa sekä Tallinnassa.

”Se suljettiin jo aikaisemmin. Virossa tuli meidän kannalta paljon selkeämmät ohjeet eli siellä hallitus määräsi liikuntapaikat kiinni”, Lassila kertoo.

”Suomessa tämä on ollut hyvin epäselvää. Saisimme edelleen olla auki, mutta emme saisi myydä kaljaa emmekä kahvia.”

Suomessa Biitsi sulki ovensa huhtikuun alussa. Hallit ovat kiinni ainakin huhtikuun, jatko selviää pääsiäisen jälkeen.

”Kuuntelemme sekä asiakaspalautetta että valtion tiedotuslinjaa.”

Kun koronavirus iski Suomeen, veti peruskuluttajamyynti eli beach volleyn vakiovuorot sekä irtovuorot ”ihan hyvin” porukkaa – Lassila arvioi väkimäärän suunnilleen puolittuneen normaalista.

”Sanoisin, että suurin osa ihmisistä oli sitä mieltä, että olisi kiva käydä urheilemassa verrattuna siihen, ettei olisi sosiaalisesti hyväksyttävää käydä urheilemassa. Toki molempia palautteita tuli”, Lassila kertoo.

Yritysasiakkaat sen sijaan peruivat heti kaikki tapahtumansa, ja juuri tapahtumat sekä isot ryhmävaraukset ovat Biitsille perusvuoroja suurempi liiketoiminta-alue.

Se jättää ison loven yrityksen talouteen.

”Tosi ison. Useamman vuoden tuotot varmasti hävitään tänä vuonna”, Lassila sanoo.

Biitsi on moneen muuhun urheilubisneksessä toimivaan firmaan verrattuna vahva yritys. Lassila kertoo yhtiöllä olleen korkein mahdollinen luottoluokitus eli AAA.

”Olemme tehneet kohtuullisen hyvää tulosta, emmekä ole nostaneet osinkoja.”

”Tästä kriisistä pystyy kyllä rahoittamaan itsensä ulos, mutta tavallaan ongelma on se, kauanko se sen jälkeen kestää.”

Koronaviruksen aiheuttamia tuntemuksia Lassila kuvailee ristiriitaisiksi. Tilanne ei ole hauska kenellekään, mutta Biitsin hän katsoo voivan olla kohtuullisen pystyssä päin.

”Henkilökunta on ottanut lomautusuutiset tosi hyvin. Meillä on hyvin tiivis porukka ja hyvin positiivinen asenne.”

Hirveä. Siinä sana, jolla Arena Centerin toimitusjohtaja Petteri Bergman kuvaa koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta.

”Kyllähän tämä vaikutti välittömästi ja tosi merkittävästi toimintaamme. Koronarajoitukset ovat vieneet valtaosan asiakkaista ja sitä kautta tyrehdyttäneet kassavirran. Se on väistämätön fakta.”

Helsingin Hakaniemessä, Myllypurossa ja Ruskeasuolla toimivalla Arena Centerillä on toimipisteissään tilaa noin 30 000 neliötä. Tiloista valtaosa on yhä auki – suljettuina ovat Myllypuron keilahalli sekä lasten sisäleikkipaikka Hakaniemessä.

”Lähdimme heti sopeuttamaan toimintaamme ja tarjontaamme sellaiseksi, että asiakkaan olisi turvallista ja terveellistä liikkua tiloissamme. Se on meille tärkeintä”, Bergman painottaa.

Yhtiön itse järjestämät tapahtumat, kuten turnaukset on peruttu ja harrastesarjat keskeytetty. Myös oman matkatoimiston toiminta on pysähdyksissä.

Toimintaansa yhtiö on pyrkinyt Bergmanin mukaan sopeuttamaan monella tapaa. Se on tarkoittanut muun muassa tarkempaa ohjeistusta sekä lisättyä ja kohdennettua siivousta. Liikuntatilojen vakiovuoroista on käyty keskusteluja asiakkaiden kanssa.

”Olemme pyrkineet löytämään joustoja maksuihin, korvaavia vuoroja tulevaisuuteen, vuoroja tauolle ja tämäntyyppisiä juttuja.”

Sitä, kuinka ison loven bisnekseen koronavirus tekee, ei Bergman osaa vielä arvioida.

”Se varmasti konkretisoituu matkan varrella tarkemmin, mutta kyllä tämä on ollut meille todella raju ja merkittävä juttu. Kestohan vaikuttaa tosi paljon tuohon hommaan eli sen tyyppisiä epävarmuustekijöitä on.”

Myös Arena Center on joutunut lomauttamaan henkilöstöään. Liikuntakeskukset ovat tällä hetkellä kovassa ahdingossa, ja Bergman toivoo yhteiskunnan huomaavan sen.

”Olemme olemassa sen takia, että liikutamme ihmisiä ja uskomme yhdessä liikkumisen olevan tärkeää yhteiskunnalle. Hyvä yleiskunto vaikuttaa yleiseen jaksamiseen, ja terveydelliset vaikutukset ovat kiistämättömiä.”

Kiitosta toimitusjohtaja jakaa Helsingin kaupungille sekä pormestari Jan Vapaavuorelle siitä, että vuokratasossa on tultu vastaan yrityksiä.

”Toivomme voivamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden liikkua valitsemallaan ja haluamallaan tavalla. Samalla olemme hirveän huolissamme siitä, riittääkö oma panoksemme ja tekemisemme oikeasti, varsinkin jos poikkeusajat pitkittyvät.”

Kriisisuunnitelma vei pankkien puheille

Koronaviruksen vaikutukset iskivät lohjalaiseen Kisakallion urheiluopistoon jo ennen kuin Suomessa alettiin torjua epidemiaa.

Kisakalliolla on ollut koulutusvientilupa Euroopan talousalueen ETA:n ulkopuolisiin maihin vuodesta 2016, ja urheiluopisto onkin tehnyt tiivistä yhteistyötä Kiinan suuntaan.

”Niin kuin tiedetään, Kiinassahan se korona iski ensimmäisenä. Tämä kansainvälinen pop-up-koulu on ollut yksi keskeisistä tuotteistamme, ja Kiinasta oli tulossa meille alkuvuodesta noin 15 ryhmää”, Kisakallion urheiluopiston toimitusjohtaja Petri Tarkkanen sanoo.

”Se oli ensimmäinen kokonaisuus, joka peruuntui koronaviruksen takia.”

Toiminta Kisakalliossa keskeytyi hallituksen päätöksen mukaisesti maaliskuun puolivälissä. Tuolloin suomalaiset asiakkaat peruivat tulonsa käytännössä kokonaan.

”Ja kun fyysinen palveluntuotanto laitettiin kiinni, aloitettiin yt:t, jossa sitten lähes kaikki lomautettiin”, Tarkkanen kertoo.

Opiston ammatillinen koulutus jatkuu tällä hetkellä etäopetuksena.

Tuloksensa Kisakallio tekee pääasiassa yritysten, seurojen ja vapaa-ajan asiakkaiden kuten leirikoululaisten rahoittamana.

”Käytännössä kaksi kolmasosaa tulee asiakkaiden omarahoitusosuudesta. Käytännössä se on kokonaan keskeytynyt eli tuloja ei sitä kautta ole”, toimitusjohtaja sanoo.

”Se on erittäin iso lovi.”

Tarkkasen mukaan Kisakallion työstämä kriisisuunnitelma on vaatinut myös neuvotteluja pankkien kanssa.

”Olemme joutuneet siirtämään tiettyjä lainanmaksueriä, koska tulorahoitus ei vaan kerta kaikkiaan riitä niiden velvoitteiden hoitamiseen”, hän sanoo.

Kisakallio työllistää vakituisesti yli sata henkilöä. Tuntityöntekijöitä oli viime kaudella yli 200.

Strategisten kumppaniensa kanssa Kisakallio on jo siirtänyt sovittuja tapahtumia eteenpäin.

Esimerkiksi koripallon 16- ja 18-vuotiaiden Pohjoismaiden mestaruuskisoille löydettiin paikka kesäkuun lopun sijaan elokuulta, ja voimistelijoiden leiritkin ovat saaneet uuden ajankohdan.

”Mutta meillä on ollut myös paljon [maksujen] palautuksia. Leirikoulut ovat hyvin usein semmoisia, että niitä varten on kerätty rahaa ja se on joku valmistuva luokka, joka siirtyy seuraavalle oppiasteelle. Sen jälkeen luokkaretkeä ei voi toteuttaa, niin silloin tietenkin palautetaan rahat”, Tarkkanen lisää.

Kisakalliossa vierailee vuosittain ihmisiä yli 50 maasta, joten tilanteen normalisoituminen kestää Tarkkasen mukaan kauan.

”Vaikka toiminta saataisiinkin kesän jälkeen palautettua kohti normaalia, on hyvin todennäköistä, etteivät tietyt asiakasryhmät tule päivänä yksi takaisin”, hän tiedostaa.

”Kun fyysinen palveluntuotanto palautuu, niin veikkaan sen palautuvan jollain asteella nopeastikin. Mutta se, että päästään normaaliin käyttöasteeseen, ottaa varmasti aikansa.”