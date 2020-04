Nykyisin pitkän matkan kilpailuihin keskittyvä hiihtäjä Ari Luusua antoi perjantaina oman mausteensa koronakevään mukanaan tuomalle urheilijoiden puhdetoiminnalle.

Sosiaalista välimatkaa muihin ihmisiin lienee ollut riittävästi, kun Luusua aloitti aamuyöllä kello 3.57 noin 17 tunnin hiihtosession, jonka aikana hän hiihti kotikaupunkinsa Rovaniemen laduilla yhteensä noin 275 kilometriä.

”Lenkin motto oli hiihtää pimeästä pimeään. Lapissa joulukuussakin se on kova saavutus, mutta näin huhtikuussa se vaati vielä hitusen enemmän. Toki kesällä vielä enemmän”, Luusua velmuili Instagramissa.

Luusua hiihti koko matkan käyttäen pelkkää tasatyöntöä, jolloin rasitus keskittyy keski- ja ylävartaloon.

Hän kertoo hiihtäneensä ainakin kertaalleen kaikki Rovaniemen kunnostetut ladut, joita oli noin 200 kilometriä.

”Kaloreita paukkui rapiat 15 000, joka on n. 4 kg hiilaria ja melkein 2 kg rasvaa, eli https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006449111.html!” Luusua kirjoitti.

Luusua aloitti kirjoituksensa vastaamalla itse kysymykseen miksi?

”Mitä ettei”, hän vastasi.

Maaliskuun lopussa uutisoitiin, että kolme norjalaista, niin ikään pitkän matkan hiihtäjää, hiihti 31 tunnissa 516 kilometriä.

Viikkoa aiemmin tuli tieto, että 50 km:n maailmanmestari, norjalainen Hans Christer Holund oli hiihtänyt 204 kilometrin lenkin 11 tunnissa ja 23 minuutissa.

Luusua ehti osallistua seitsemään Ski Classics -sarjan kilpailuun ennen kuin kausi katkesi koronaviruksen takia. Parhaimmillaan hän saavutti sijat seitsemän ja kahdeksan. Kauden kokonaiskilpailussa hän sijoittui 11:nneksi.

”Nämä kisat ovat aina kiehtoneet. On arvokisaton vuosi, ja olenhan minä aina vedellyt noita pitkiä matkoja. Nyt on oiva paikka panostaa enempi niihin. Jos haluaa niissä oikeasti pärjätä pitkässä juoksussa, pitää tehdä rajuja muutoksia. Siksi harjoittelu on ollut viime keväästä lähtien tasatyöntö- ja ylävartalopainotteista. Nyt huomaa, että jotain on tapahtunut”, Luusua sanoi viime jouluna HS:n haastattelussa.