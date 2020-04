Golfin ystävät ympäri maailmaa ovat viime päivinä muistelleet, kuinka lajin suurin tähti Tiger Woods saavutti vuosi sitten yhden uransa sykähdyttävimmistä voitoista.

Woods voitti tuolloin kauden ensimmäisen arvokilpailun Mastersin viidennen kerran ja otti uransa 15. major-voiton.

Monien mielestä se oli urheiluhistorian kaikkien aikojen comeback.

Myös Woods itse on fiilistellyt viime vuoden kisaa. Mastersin voittoa hän pääsee näillä näkymin puolustamaan vasta marraskuussa, jonne kisa on siirretty koronakriisin takia.

CBS:n haastattelussa Woods näyttää liikuttuvan kertoessaan, miten tärkeää hänelle oli se, että hänen lapsensa Sam ja Charlie saivat nähdä ja kokea paikan päällä isänsä voittavan major-kilpailun.

”Ihmiset olivat vitsailleet lasteni kanssa, että olin heille YouTube-golfaaja. En ollut heille enää golfaaja vaan se hemmo telkkarissa. He pilailivat, että katso, löit silloin tuollaisen lyönnin”, Woods sanoi viitaten siihen, että välillä oli aikoja, jolloin hän ei pystynyt selkäongelmien takia pelaamaan golfia ja arveli, että ei välttämättä koskaan enää pystykään.

CBS:n videohaastattelussa Woods esiintyi pukeutuneena Mastersin voittajan vihreään takkiin.

Woods muistutti, että hänen lapsensa eivät olleet koskaan nähneet livenä isänsä voittavan.

”Nyt heillä oli mahdollisuus olla todistamassa sitä. Nähdä se, tuntea se, kokea se, ymmärtää se. Jos olisin voittanut joskus aikaisemmin heidän elämänsä aikana, he eivät luultavasti olisi ymmärtäneet ja muistaneet sitä, mutta nyt kun he ovat vanhempia, he muistavat koko loppuelämänsä, että heidän isänsä oli jossain vaiheessa aika hyvä pelaaja. Olen kiitollinen, että onnistuin”, Woods sanoi äänessään ja silmissään liikutusta.

Woods kertoi myös, miten lapset olivat paikalla edellisenä kesänä Skotlannissa, kun hän oli mukana The Open Championshipin voittokamppailussa, mutta ei onnistunut voittamaan.

”He näkivät minusta , miten lujille se otti. Sen voimakkaammin he eivät ole koskaan halanneet minua kuin silloin kisan jälkeen, koska he tiesivät, että olin murskana.”

Toisessa viime päivinä esiin tulleessa haastattelussa Woodsin kanssa Mastersin viimeisen kierroksen pelannut Tony Finau kuvaa omalla tavallaan sitä, millaisessa kuplassa Woods eteni kohti voittoa.

Finau kertoi, että hän ei puhunut Woodsin kanssa sanaakaan ennen seitsemättä reikää. Toki ennen ensimmäisiä lyöntejä tervehdittiin ja toivotettiin tsempit.

Seitsemännellä reiällä eli lähes kahden tunnin pelaamisen jälkeen Finau rohkaistui kysymään Woodsilta heidän kävellessään vierekkäin, mitä tämän lapsille kuuluu.

”Hän katsoi minua silmiin ja vastasi, että ”hyvää”. Hän jatkoi kävelyä, eikä me sen jälkeen puhuttu mitään ennen kuin kisan jälkeen. Joten se oli vain bisnestä koko kierroksen ajan, ja oikeutetusti niin”, Finau sanoi naurahtaen.