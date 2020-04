Yleisurheilu

Annemari Kiekara muutti on asunut neljä vuotta Koski TL:ssä, jota on kehuu ystävälliseksi ja hyväksi paikassa olla ja elää. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Annemari Kiekara voitti maastojuoksun EM-kultaa vuonna 1995. Nyt tähtäimessä ovat Tokion olympialaiset 2021. Vapaa-aikanaan Kiekara laulaa sekä hoitaa hevosia ja kahta ponia, joista toinen on elänyt niin kauan kuin Kiekara on juossut.

Julkaistu: 2:00

Koski TL

Gotlanninponi Ami ja Annemari Kiekara ovat tehneet yhdessä pitkän matkan.

Kun Kiekara (o.s. Sandell) aloitti juoksemisen yhdeksänvuotiaana, nyt 34-vuotias Ami syntyi. Tänä päivänä kaksikon yhteiselo jatkuu Koski TL:ssä, jonne Kiekara muutti neljä vuotta sitten Kalannista.

”Moni kysyy, kuinka vanhaksi ponit elävät?”

Kiekara naurahtaa kysymykselle, kuinka kauan Ami mahtaa vielä olla viisihenkisen juoksijaperheen seurana.

Vielä on aikaa. Kiekaran puoliso Mika Kiekara löytää haastattelun aikana tiedon, että Savonlinnassa elää 41-vuotias poni. Se on Euroopan vanhin.

Kiekara kuvaa Amia luonteeltaan kiltiksi. Ikinä ei ole tarvinnut pelätä, että se uhittelisi ihmisille, kuten poneilla on joskus tapana.

”Toisia hevosia kohtaan se haluaa olla pomo ja onkin, eikä tee lasten halusta välttämättä kaikkea”, Kiekara sanoo Amista.

Ami on aina ollut tärkeä osa Kiekaran elämää.

”Monet tarinat se on kuullut ratsastuslenkeillämme. Kukaan muu ei niitä tiedä”, Kiekara sanoo.

Samassa aitauksessa Amin kanssa on shetlanninponi Kalle ja viisitoistavuotias suomenhevonen Tulppaani. Kiekaralla on ravivalmentajan lisenssi.

Tamma on juossut ravikilpailuissa lähes 4 000 euroa, mutta on nyt päässyt ansaitulle eläkkeelle.

Annemari Kiekaran seurana perheen Alma-koira. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Myös Kiekaran on pitänyt ”eläköityä” juoksijana jo kahdesti. Keväällä 2017 hän sanoi HS:n haastattelussa, että ”tällä kertaa päätös pitää”.

Silloin hän oli juuri tullut kolmanneksi maantiejuoksun SM-kisoissa Espoossa.

”Juoksu oli taistelua lihasten kanssa alusta loppuun. Jalat iskevät vastaan”, Kiekara sanoi.

Lopettamispäätös tuli ja meni. Nyt juoksu kulkee taas, eivätkä jalat iske enää vastaan.

”Olen ollut terveenä. Palaset ovat loksahtaneet kohdalleen ja on kiva juosta. Aina vähän pelkään, että takareidet kipeytyvät. Ne jäykistävät koko kropan ja juoksun ja tulee hermokipuja”, 43-vuotias Kiekara sanoo.

Olohuoneen ja eteisen välissä on iso lpg-laite. Kiekaraa neljä vuotta vanhemmalla kestävyysjuoksukollegalla Laura Mannisella on samanlainen laite kotonaan Espoossa.

Puristustekniikkaan perustuva laite muokkaa lihasta, muttei vahingoita sitä.

”Laite on avain takareisivaivaan. Se poistaa nestettä ja lisää aineenvaihduntaa. Hieronta voi pahentaa, tuo ei”, Kiekara sanoo.

Jos koronaviruspandemia ei peruuta ensi kesän yleisurheilun EM-kilpailuja, Kiekara juoksee Pariisissa puolimaratonin.

Manninen ja paremmin estejuoksijana tunnettu Camilla Richardsson ovat myös alittaneet matkan EM-rajan.

Gotlanninponi Ami on ollut Annemari Kiekaran rinnalla koko juoksijan 34-vuotisen uran ajan. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Suomi voi lähettää puolimaratonille enintään kuuden hengen joukkueen, jonka kolme parasta tulosta lasketaan lopputuloksiin.

Mahdollista on, että kokenut maratonjuoksija Anne-Mari Hyryläinen juoksee myös Pariisissa.

”Silloin Suomella olisi mahdollisuus jopa EM-pronssiin”, tilastoista hyvin perillä oleva Mika Kiekara laskee.

Mitaleille kolmen suomalaisnaisen pitäisi juosta puolimaraton tuntiin ja kolmeentoista minuuttiin. Se on realistinen tavoite.

Kiekaran Suomen ennätys on 1.10.04. Sen hän tosin juoksi jo vuonna 1998. Melko tarkalleen kaksikymmentä vuotta sitten Kiekara juoksi Portugalissa vielä paremmin, 1.09.58, mutta reitti oli alamäkivoittoinen.

Tämän vuoden tammikuussa hän alitti EM-rajan Espanjassa ajallaan 1.13.56.

”Tosi hyvin on mennyt. Treenaan siihen, että EM-kisat pidetään ja syksyllä on paljon maratoneja.”

Mika Kiekara hoitaa juoksijapuolisonsa lihaksia lpg-laitteella, joka puristaa lihasta, muttei vahingoita sitä. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Neljä vuotta sitten Kiekara tähtäsi tosissaan olympiamaratonille Riossa. Silloin hänen oli pakko antaa periksi, kun rääkätty keho ei kestänyt kovaa harjoittelua.

Uusi yritys voi olla edessä ensi vuonna, kun Tokion kesäolympialaiset siirtyivät vuodella eteenpäin. Toki pääsy olympiamaratonille sinnitteli suunnitelmissa myös tänä vuonna.

Naisten olympiaraja on kaksi tuntia ja 29 minuuttia, mutta suurin osa valitaan rankinglistan mukaan. Kiekaran maratonennätys on 2.35.12.

Olympiakokemusta hänellä on Atlantasta vuodelta 1996. Kiekara juoksi yhä voimassa olevan Suomen ennätyksen 10 000 metrillä ja oli ajallaan 31.40,42 kahdestoista.

”Tokio kiinnostaa. Kai pitää jatkaa vielä vuosi, jos pystyy ja saa tukijoita.”

Yksi Kiekaran tukijoista on Pudasjärven Urheilijat, jonka riveihin hän siirtyi Forssan Salamasta. Koski TL:stä Varsinais-Suomesta on matkaa Pudasjärvelle Oulun tienoille 560 kilometriä, joten niin sanottu kotiseura on varsin kaukana.

”Hassultahan se tuntuu, että seura on niin kaukana. Kartoitettiin seuratilannetta ja Pudasjärvi oli selvästi innostunein. Mieluiten olisin edustanut seuraa tässä lähellä”, Kiekara kertoo.

Kiekara on voittanut urallaan kymmenen maastojuoksun Suomen mestaruutta. Niistä ensimmäinen tuli juuri Pudasjärvellä vuonna 1994.

Annemari Kiekara on osallistunut urallaan MM-kisoihin neljästi. Kuva: Christian Westerback / HS

Jos asiat olisivat menneet toisin, Kiekara olisi tähän aikaan harjoittelemassa Portugalissa tai Pajulahden urheiluopistolla. Nyt treenikilometrejä täytyy taivaltaa kotipoluilla ja -teillä.

”Juoksumatto on rikki, muuten käyttäisin sitä. Onneksi ulkona ei ole liukasta”, Kiekara sanoo samalla, kun hän huolehtii perheen 9.-, 6.- ja 3.-luokkalaisten kotiläksyistä.

Koronavirusepidemian takia lapset käyvät koulua etäopetuksena, kuten muuallakin Suomessa.

”Haluan, että lapset hoitavat hyvin asioita, ettei tule huomautuksia Wilmaan. Kolmasluokkalainen tarvitsee paljon apua, ja miten opettajaraukat meinaavat arvostella?” Kiekara pohtii.

”Olen pyytänyt, että kaikki tulee, mikä on sillä hetkellä parasta, ei välttämättä voittoa.”

Kiekarat perustivat kaksi vuotta sitten juoksukoulun, mutta nyt koronavirus on hiljentänyt sen. He myös markkinoivat urheilun palautusjuomaa.

Juoksemisen lisäksi Kiekaralla on toinen rakas harrastus, josta häntä ei niin hyvin tunneta. Hän laulaa paikallisessa lauluryhmässä. Yhtye esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa, joissa kerätään varoja muun muassa leirikouluihin.

”Hengellistä musiikkia ja gospelia”, Kiekara kertoo yhtyeen kappalevalikoimasta.

”Olen itse hengellinen ihminen. Lapsuudesta asti äiti on pitänyt sitä vahvasti mukana rukouksissa. Minulle usko on korkeampi voima ja turva. Se kantaa ilon ja onnellisuuden hetkissä, mutta etenkin vaikeina aikoina.”

Voiko urheilija rukoilla kilpailuissa voittoa?

Marraskuussa 1997 Annemari Sandell näytti mallia maastojuoksun PM-kisoissa Helsingin Kaisaniemessä. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva