Suomalaisen urheilun talous ja rahoitus ovat joutuneet koronavirusepidemian myötä kovaan testiin.

Monet seurat ja lajiliitot ovat kertoneet synkkiä uutisia talousongelmistaan, jotka ovat seurausta sarjojen pysähtymisestä sekä lippu- sponsori- ja myyntitulojen katoamisesta.

Kun tv-tulojakin jää saamatta, mutta palkat juoksevat, ei ole ihme, että seurat ovat syvissä vaikeuksissa.

Liigojen ja seurojen talous toipuu jollain aikavälillä, kunhan epidemia on selätetty ja elämä normalisoituu.

Taustalla on käynnissä kuitenkin toinen urheilun rahoitukseen liittyvä kehitys, jonka suuntaa ja seurauksia on vaikea ennustaa.

Yksi suomalaisen urheilun kivijaloista on rahapeliyhtiö Veikkauksen valtiolle tulouttamat voittovarat, joista opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut urheilulle noin 150 miljoonaa euroa tukia joka vuosi.

Urheilun tuet on linkitetty Veikkauksen tuottoihin, ja potti on kasvanut käytännössä koko 2000-luvun Veikkauksen tuloksen parantuessa.

Nyt siihen tulee loppu.

Peliongelmien vähentämiseksi Veikkaus ottaa ensi vuoden alussa käyttöön pakollisen tunnistautumisen ravintoloihin, kauppoihin ja huoltoasemille sijoitetuissa peliautomaateissa.

Veikkauksen mukaan tunnistautuminen vähentää pelaamista ja samalla pelituottoja jopa 200 miljoonalla eurolla vuodessa.

Veikkauksen tuottoja vähentää myös koronavirus.

Jo tänä vuonna Veikkauksen tulokseen on tulossa iso lovi, sillä noin puolet yhtiön liiketoiminnan normaalista volyymista on tällä hetkellä poissa, eikä tauon kestosta ole tietoa.

Fyysiset pelikoneet ovat olleet suljettuina jo kuukauden koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Myös urheiluvedonlyönti on pysähdyksissä, kun kaikki merkittävät urheilusarjat ja -tapahtumat ovat tauolla. Ei ole kilpailuja, joista lyödä vetoa.

Veikkaus ei kommentoi, millaista pudotusta se ennakoi valtiolle tältä vuodelta tulouttamaansa rahamäärään. Kyse on joka tapauksessa suurista summista.

Viime vuonna Veikkaus tuloutti edunsaajaministeriöiden käytettäväksi miljardi euroa. Varmaa on, että tänä vuonna potti painuu tämän haamurajan alle ja reilusti.

Kuluvan vuoden osalta valtio paikkaa Veikkauksen tuottojen vähenemistä lisätalousarvioilla, mutta tuotot voivat jäädä pysyvästi alhaisemmalle tasolle.

Koronaviruksen vaikutus suomalaiseen rahapelaamisen voi olla mullistava.

Pelikulttuuri voi muuttua merkittävästi jo muutamassa kuukaudessa, kun markettien ja huoltoasemien pelikoneet ovat suljettuina.

Veikkauksessakin todennäköisesti pyöritellään skenaarioita, joissa osa nyt suljettuina olevien peliautomaattien käyttäjistä siirtyy nettipelaajiksi, ja nimenomaan sen kansainvälisten kilpailijoiden palveluihin.

Silloin Veikkauksen tulonmuodostuksen murentuminen nopeutuu.

Urheilun kannalta ongelmallista on sen valtiontukien ja veikkausvoittojen tiukka kytkös.

Jos tuotot vähenevät, urheilun tukipottikin pienenee, elleivät poliitikot kaiva rahaa yleisistä budjettivaroista.

Samasta budjetista pitäisi löytyä rahaa myös muille edunsaajille eli tieteelle, taiteelle, nuorisotyölle ja sote-palveluihin.

Lisäksi poliitikoilla on edessään toinenkin kiperä rahapeleihin liittyvä kysymys. He joutuvat taas pohtimaan millainen rahapelijärjestelmä Suomessa on tulevaisuudessa.

Veikkauksen suojelu järeillä estotoimilla on saanut taas huomiota. Mutta myös markkinan vapauttaminen voi osoittautua äkkiä järkeväksi tavaksi säädellä pelimarkkinaa ja kerätä tuloja valtiolle, jos nettipelaaminen ulkomaisiin peliyhtiöihin jatkaa nopeaa kasvuaan. Hiukan kärjistäen rahapelaajat ovat silloin jo valinneet puolensa.

Monelle peliriippuvaiselle koronavirusepidemia on voinut joka tapauksessa tuoda helpotuksen piinaavaan arkeen, kun kauppamatkalla vastaan tulevat pelikoneet ovat suljettuina.

Moni peliriippuvaisuuskin voi jää syntymättä, kun houkutuksia on vähemmän.

Eurot säästyvät tärkeämpiin asioihin ja ehkä joku on pystynyt jopa selättämään pelikierteensä kokonaan.