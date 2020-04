Kun koronaviruksen takia keskeytetty golfin miesten Euroopan-kiertue (ET) palaa joskus tulevaisuudessa tositoimiin, kilpailujen palkintorahat saattavat olla paljon aikaisempaa pienemmät.

Suomen parhaisiin golfammattilaisiin lukeutuva Kalle Samooja vahvistaa HS:lle brittilehti The Telegraphin tiistaina julkaiseman tiedon, että ET on pyytänyt pelaajiaan varautumaan leikattuihin rahapalkintoihin.

”Kiertue pitää meitä informoituna niillä tiedoilla, joita sillä on. Tällä hetkellä kellään ei ole sinänsä faktatietoa mistään. Koko tilanne on sellaista spekulaatiota heidänkin puoleltaan. Erilaisia skenaarioita on sieltä päin pyöritelty”, puhelimitse tavoitettu Samooja sanoi tiistaina.

Turkulainen Samooja on yksi Euroopan pääkiertueella pelaavista neljästä suomalaisesta. Hänen mukaansa pelaajat ovat ihmetelleet esimerkiksi, mitä tapahtuu tässä tilanteessa kiertueen rankingille, joka useimpien kohdalla ratkaisee työpaikan seuraavalle kaudelle.

”Golf, kuten moni muukin urheilu, kokee pienen notkahduksen palkkioissa ja palkintorahoissa. Ainakin tällä kaudella nähdään alennuksia palkintopoteissa, jos päästään pelaamaan. Mutta kaikki varmaan ymmärtävät tilanteen”, Samooja sanoi.

Samooja on ottanut kiertueen johdon pelaajille lähettämät viestit vastaan sillä ajatuksella, että ne auttavat varautumaan tulevaan.

Samoojan mukaan koko ajan on tiedossa muutaman kuukauden ajallinen rako ensimmäiseen mahdolliseen kilpailuun.

ET:n viimeiseksi kilpailuksi ennen koronataukoa jäi Qatarin osakilpailu maaliskuun alussa. Siellä Samooja saavutti uransa toiseksi parhaan sijoituksen ET:llä, kun hän jakoi kolmatta sijaa.

Sen jälkeen harjoittelu on jäänyt vähiin. Pari kertaa Samooja on ajanut valmentajansa Mika Piltzin pakeille Tapiola Golfiin Espooseen.

”Olen viettänyt hiljaiseloa golfin suhteen, kun kelitkään eivät ole olleet otolliset. Kun spekulaatiot kauden jatkumisesta menevät sinne heinä-elo-syyskuulle, niin ei ole kauhea hoppu.”

Samooja näkee myös jotain positiivista pakollisessa tauossa.

”On aikaa olla perheen kanssa, auttaa vaimoa ja pyörittää ihan perus perhearkea. Ja sitten on paljon muita asioita, joita ei kauden kiireen aikaan kerkeä hoitaa”, puolitoistavuotiaan pojan isä sanoi.

Samooja toteaa, että tauko voi tehdä jopa hyvää uran jatkumisen kannalta.

”Koko ajan mennään pää märkänä ilman mitään välivuotta. Minullekin tämä taitaa olla yhdeksäs vuosi ammattilaisena, eikä kahta kuukautta pidempää taukoa ole ollut ikinä. Voi olla, että tulee lisää pelivuosia, kun nälkää riittää tällaisen pienen tauon jälkeen ja osaa arvostaa urheilua ja golfia taas enemmän.”

Samooja aikoo pitää ainakin seuraavat viikot taukoa lajiharjoittelusta.

”Ei ole oikein kipinää, kun ei ole mitään sellaista, että pitäisi olla parin viikon päästä iskussa. Olot on huonot, ja tilanne on se, että motivaatio on vähän hukassa. Kypsytellään treeninälkää touko-kesäkuulle.”