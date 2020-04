Yleisurheilu

Veera Sahlberg olisi tullut kuusi vuotta sitten töihin Paavo Nurmen kisojen organisaatioon vaikka ilmaiseksi. Nyt entinen maaottelutason juoksija on kisojen markkinointipäällikkö ja Kalevan kisojen pääsihteeri.

Neljä vuotta syksyllä täyttävä Oiva saa näinä koronavirusepidemian aikoina enemmän liikuntaa ja ulkoilua kuin ehkä normaalisti.

Saksanpystykorvasukuisiin kuuluvan kleinspitzin emäntä Veera Sahlberg tekee nyt töitä kotonaan ja vetää samalla kahta isoa urheiluhanketta.

Turkulainen Sahlberg on yleisurheilun Kalevan kisojen pääsihteeri ja Paavo Nurmen kisojen (PNG) markkinointi- ja viestintäpäällikkö. Kiirettä pitää myös etätöissä, mutta reippailuun on helpompi lähteä suoraan kotoa kuin työpaikalta.

Kansainvälisten Paavo Nurmen kisojen piti olla kesäkuun alussa, mutta ne siirtyivät samalle elokuun viikolle kuin Kalevan kisat. Sahlbergilla on iso vastuu molemmista.

”Aika paljon olisi tähän aikaan paikasta toiseen juoksemista, tapaamisia ja yksityiskohtien sumplimista. Toimistolla olisi härdelliä, nyt on erilaista”, 29-vuotias Sahlberg sanoo puhelimitse.

”Urheilu on tällä hetkellä melko pieni murhe.”

Kansainvälinen yleisurheiluliitto ilmoitti, etteivät tänä vuonna 6. 4. –30. 11. tehdyt tulokset kelpaa olympianäytöiksi Tokioon.

Näin urheilijat eivät saa Paavo Nurmen kisoista tärkeitä rankingpisteitä, jotka vaikuttavat ensi vuonna Tokion kesäolympialaisten valintoihin.

”Koko rankingjärjestelmä hakee yhä muotoaan. Se ei ole tähän asti ollut aidosti vaikuttamassa meidän kisaamme suuremmin. Vähiten se on vaikuttanut kansainvälisiin urheilijoihin”, Sahlberg sanoo.

Urheilijoilta on tullut Sahlbergille viestejä, joissa he odottavat sormet syyhyten loppukesän kilpailuja.

Myös Paavo Nurmen kisojen yli miljoonan euron palkintopotti houkuttaa.

”Se on iso asia työtään tekeville urheilijoille. Tätä nykyä myös maine hyvistä urheilijapalveluista, järjestelyistä ja tunnelmasta vetää urheilijoita.”

”Sanoin ranskalaiselle kaverilleni, että nyt tiedän, mitä teen.”

Kalevan kisojen perinne alkoi vuonna 1907. Vain sotavuotena 1941 ei kilpailtu.

Nyt 79 vuotta myöhemmin on mahdollista, että Kalevan kisat peruuntuvat toisen kerran.

Ajatus tuntuu Sahlbergista hurjalta, mutta jos niin käy, sille ei voi mitään.

”Moni on sanonut, että urheilu on maailman tärkein ei-tärkein asia. Urheilu on tällä hetkellä melko pieni murhe. Erilaista epävarmuutta joutuu sietämään. En olisi ikimaailmassa ajatellut, että kun olen itse mukana järjestelyissä, näin kävisi”, Sahlberg sanoo.

Edellisen kerran Turku järjesti yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut, Kalevan kisat, vuonna 2011. Sitä ennen Turku isännöi samoja kisoja vuonna 2001.

Kesällä 2011 Sahlbergin piti itsekin juosta Paavo Nurmen stadionilla.

Hän oli ajatellut osallistuvansa 5 000 metrille, mutta sen sijaan hän toimi kisoissa vapaaehtoisena ja katsoi, että kaikilla oli oikea lähtönumero rinnassa.

”Olin tainnut lopettaa kisaamisen kuukautta aiemmin. Huomasin, että rajat olivat tulleet vastaan ja että oma kilpaurheilu oli tässä”, sanoo Sahlberg, jonka päämatkoja olivat 1 500 metriä (ennätys 4.40,99) ja 3 000 metriä (10.14,54).

Urheilu-uran jälkeen parikymppinen Sahlberg pääsi opiskelemaan Turun kauppakorkeakouluun, josta hän lähti vaihtoon Saksaan.

”Kun vuosi alkoi olla lopuillaan, luin Turun Sanomista, että Turku tavoittelee Timanttiliigan osakilpailua. Sanoin ranskalaiselle kaverilleni, että nyt tiedän, mitä teen”, Sahlberg kertoo.

”Moni yleisurheilua harrastanut ei ole suhtautunut yleisurheiluun yhtä fanaattisesti kuin minä.”

Sahlberg lähetti PNG:n toimitusjohtajalle Jari Saloselle viestin, jossa hän kertoi haluavansa tulla töihin Paavo Nurmen kisojen organisaatioon – palkalla tai ilman.

Sahlberg sai harjoittelijan paikan ja myös palkkaa.

”Vaikka olisin ilmaiseksikin ryhtynyt”, naurahtaa Sahlberg, jonka lopputyö liippasi Paavo Nurmen kisojen markkinointia.

Vakituisen työpaikan Sahlberg sai vuonna 2016, ja sillä tiellä ollaan.

”Hienoa, että minulle ja muille nuoremmille organisaatiossamme on oikeasti annettu tilaa ja tukea kasvaa keskeisiin vastuurooleihin.”

Sahlberg sanoo olevansa oikealla alalla.

”Moni yleisurheilua harrastanut ei ole suhtautunut yleisurheiluun yhtä fanaattisesti kuin minä. Turku, yleisurheilu ja PNG ovat minulle kuin pyhä kolminaisuus.”

Innostus yleisurheiluun alkoi, kun Sahlberg näki televisiosta Paula Radcliffen voittavan kaatosateessa EM-kympin Münchenisssä vuonna 2002.

Sahlberg oli silloin yksitoistavuotias.

”Se oli otollinen ikä.”

Millaiset kisat haluat entisenä urheilijana järjestää?

”On tärkeää, että nuoret innostuvat yleisurheilukulttuurista. Se on sielun ravintoa ja lisäliekitystä lajille. Turussa tehdään yleisurheilijoiden kisoja. Olen omaksunut sen asenteen. Kaikki tehdään mitä voidaan urheilijoiden eteen. Uskon, että minulla on paljon annettavaa kisoille.”

Joulukuussa Sahlberg juoksi maratonin Malagassa. Ensimmäiset 30 kilometriä menivät mukavasti, mutta viimeinen kymppi otti koville.

Loppuaika oli vähän päälle kolme tuntia ja 30 minuuttia. Se tarkoittaa lähes viiden minuutin kilometrivauhtia.

Syyskuussa 2019 Sahlberg juoksi Newcastlessa puolimaratonin paljolti sen takia, että sai osallistua samaan kisaan brittiläisen Mo Farahin kanssa.

Maailman parhaan kestävyysjuoksijan Sahlberg näki kaukaa, mutta juoksi vähän matkaa Farahin vaimon kanssa.

Great North Run -nimiseen tapahtumaan osallistui yli 57 000 juoksijaa.

”Olen kuntojuoksija, mutta kesti pitkään, ennen kuin pystyin nauttimaan siitä. Muistin takaraivossa, kuinka kovaa pystyin juoksemaan.”