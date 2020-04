Yleisurheilu

Kestävyysjuoksija Camilla Richardsson aloittaa viimeistään kesäkuussa omaehtoisen ”kilpailukauden” riippumatta siitä, milloin oikeat kilpailut alkavat.

Kyse on kilpailun kaltaisista harjoituksista, joissa kello käy ja juostaan tulos mielessä.

”Niitä alkaa tulla enenevässä määrin silloin, kun normaali kilpailukausi alkaisi. Viimeistään juhannukselta pitää päästä juoksemaan omia tuloskokeita ja sitä kautta mallintamaan kisakautta”, Richardssonin valmentaja Jukka Keskitalon sanoo Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Vaikka kilpailukauden alkamisesta on epätietoisuutta, Richardsson kerää harjoituskilometrejä normaaliin tahtiin.

”Ei tässä voi kuin odottaa ja katsoa mitä tapahtuu. Maailmassa on nyt isompia ongelmia, kuin se milloin päästään kilpailemaan”, Richardsson sanoo tiedotteessa.

Richardssonin oli tarkoitus harjoitella pidempi jakso Yhdysvaltojen Flagstaffissa, mutta vuoristoleiri keskeytyi ja jäi kolmen viikon mittaiseksi koronaviruksen takia.

”Olin tottunut aikaeroon ja päässyt hyvään treenirytmiin, mutta tulin pois, koska olin yksin ja katsoin, ettei kannata jäädä sinne jumiin. Jos kilpailukausi alkaisi normaalisti, korkeanpaikan leiri olisi ollut hyvä tähän väliin. Nyt kun kilpailuja ei ole heti tulossa, Suomessa on voinut treenata hyvin”, vaasalaisjuoksija sanoo.

Kotiinpaluun jälkeen Richardsson oli kaksi viikkoa karanteenissa.

”Kauppaan ei voinut mennä, mutta ulkona sai käydä treenaamassa.”

Richardsson on jatkanut varhaiskevään harjoittelua.

”Minulla on keväällä normaalisti 4–5 viikon mäkijuoksukausi. Teen lauantaisin 10x500 metrin mäkivetosession. Nyt mäkikautta on jatkettu 2–3 viikolla. Tässä tilanteessa on vielä turha alkaa tehdä kilpailukauteen valmistavia kovia ratavetoja tai estejuoksuharjoituksia”, Richardsson sanoo.

Tokion olympiakisat on jo siirretty vuodelle 2021. Richardsson toivoo, että elokuiset Pariisin EM-kilpailut voitaisiin järjestää. Päätöksiä siitä on luvassa toukokuun puolivälissä.

Richardssonin kesän päämatka on 3 000 metrin estejuoksu. Pariisissa olisi tarjolla myös puolimaraton.

Richardsson rikkoi puolimaratonin EM-rajan helmikuussa Arabiemiraattien Ras al Khaimahissa ennätyksellään 1.12.46.