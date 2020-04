Lapset kokevat pakottamisen liikuntaintoa vähentäväksi tekijäksi, selvisi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä haastattelututkimuksessa. Eriasteinen pakottaminen ja lapsen sivuuttaminen liikuntaan liittyvästä päätöksenteosta koettiin epämieluisaksi ja liikuntainnostusta vähentäväksi.

Hyvin tyypillinen lasten epämieluisa liikuntakokemus liittyi niin sanotun ruutuajan rajoittamiseen ja siihen liittyvän käskemiseen, että lapsen pitäisi kännykän tai tietokoneen käyttämisen sijaan mennä ulos liikkumaan.

”Tämä on hyvin ristiriitaista, sillä vanhemmat pyrkivät huolehtimaan lasten ruutuajasta ja riittävästä liikkumisesta, mutta tulevat mahdollisesti samaan aikaan edistäneeksi liikunnasta vieraantumista. Kenties liikuntaa ei tulisikaan asettaa vastakkain ruutuajan kanssa, vaan pyrkiä järjestämään molemmille toisistaan riippumattomat paikkansa arjessa”, sanoo tutkijatohtori Arto Laukkanen tiedotteessa.

Laukkasen mukaan aiheesta kaivattaisiin lisätutkimusta sekä lasten että vanhempien näkökulmasta.

7–10-vuotiaiden lasten havaittiin käsittävän selkeästi eron liikuntaan innostavien ja liikuntaa vähentävien toimintatapojen välillä.

”Esimerkiksi voimakas julkinen ja avoin kannustaminen turnauksissa ja peleissä koettiin joissain tapauksissa noloksi ja jopa häpeälliseksi. Lisäksi esimerkiksi liikuntamotivaation väliaikaisen lopahtamisen vähätteleminen ja sivuuttaminen koettiin määräilevänä ja liikuntainnostusta vähentävänä toimintatapana”, Laukkanen sanoo.

Mutta vanhemman määräilevä ja ehdoton suhtautuminen liikuntaan saattoi olla joissain tapauksissa myös hyväksyttävää ja liikuntainnostusta lisäävää. Yhteistä tällaisille tilanteille oli se, että vanhempi osallistui itse liikkumiseen lapsensa kanssa. Laukkasen mukaan näin toimivat vanhemmat aistivat, missä kulkee lapsen mielessä raja pakottamisen ja hyväksyttävän ohjaamisen välillä.

Tutkimuksessa oli mukana 79 ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilasta. Oppilaiden käsityksiä liikuntaa tukevasta vanhemmuudesta tutkittiin ryhmähaastatteluilla. Osallistuminen oli vapaaehtoista.

Haastattelututkimus on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan pienlapsiperheiden seurantatutkimusta Liikkuva perhe. Seurantatutkimuksella selvitetään vanhemmuuskäytäntöjen ja -tyylien yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimusjankohta on lasten siirtymävaihe varhaiskasvatuksesta kouluun (7–10-vuotiaat). Siirtymävaiheen on osoitettu olevan merkittävä muutoskohta lasten liikuntakäyttäytymisessä, joko niin että liikunnan määrä jatkaa kasvuaan tai kääntyy laskusuuntaan.