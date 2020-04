Pelit jääkiekon Liigassa päättyivät 12. maaliskuuta ja nyt tulee lähes päivittäin uutisia seurojen käynnistämistä yhteistoimintaneuvotteluista.

Liigan 15 seurasta peräti kahdeksan on ilmoittanyt yt-neuvotteluista ja niistä viidessä myös pelaajat ovat joutuneet yt-menettelyn piiriin. Lisäksi on seuroja, jotka ovat sopineet palkkajärjestelyjä pelaajien kanssa, mutta eivät ole tiedottaneet asioista julkisesti.

Koronaviruksen seurauksena tulleet uutiset ovat merkittäviä, mutta Liigan verkkosivut eivät kerro niistä mitään.

Miksei Liigan sivuilla ole yt-neuvotteluista kerrottuja uutisia, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi?

”Se on varmaan ihan hyvä kysymys. Ei minulle siihen sen parempaa vastausta. Ei me tarkoituksella olla jättämässä niitä pois. Enemmän meidän linja on ollut, että sinne nostetaan seurojen peliin ja pelaajiin liittyvät uutiset.”

Onko kysymys niin, että kerrotaan vain hyviä asioita?

”Olimme eilen (tiistaina) meidän toimiston ja markkinoinnin palaverissa ja mietimme, mitä on nostettavissa ja täytyy sanoa, ettei asia tullut edes puheeksi seurojen yt-menettelyt.”

Kun eletään poikkeusaikoja, eikö näin merkittävien uutisten pitäisi näkyä myös kattojärjestön sivuilla?

”Ymmärrän tuon. Enemmän on ollut pelaajauutiset ja johonkin se linja on täytynyt vetää. Ajatus ei voi olla, että meillä on kaikki uutiset, joita seuratkin uutisoivat.”

”Ihan hyvä palaute ja vilpittömästi kiitän tästä palautteesta. Voimme toki harkita, olisiko nuo myös syytä koostaa Liigan sivuille.”

”Koko verkkopalvelu on uudistuksen alla ja täytyy pohtia teemoituksia, joita sinne otetaan.”

On paljon ihmisiä, jotka eivät mene seurojen sivuille, mutta menevät Liigan sivuille. Eikö silloin olisi syytä jakaa tietoa?

”Kiitos lukijapalautteesta. Tulee helposti sokeuduttua, kun koko ajan näiden asioiden kanssa jauhaa. Otan palautteen vastaan.”