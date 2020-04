Koronaviruksen takia keskeytyksissä olevan NHL-jääkiekkoliigan komissaari Gary Bettman toisti keskiviikkona, että pelaajat pääsevät vielä tällä kaudella jäälle ja kaikki vaihtoehdot kauden jatkamiseen ovat yhä avoinna. Liigapomon ”oma arvaus” pelien paluusta asettuu kesäkuukausille.

”Arvaukseni tällä hetkellä on, että varmaankin pelaamme kesään. Ja siihen kyllä ehdottomasti kykenemme”, Bettman kertoi Fox-kanavalle TSN-sivuston mukaan.

Bettman korosti keskiviikkonakin, että paluun peleihin on tapahduttava reilulla systeemillä.

”Ainakin seitsemän joukkuetta on pudotuspelien tuntumassa, eivätkä kaikki joukkueet ole pelanneet yhtä paljon pelejä. Kun palaamme, meidän on tehtävä jotain, pelata runkosarja loppuun kokonaan tai osittain, käyttää laajennettuja pudotuspelejä tai jotain. Mutta sen on oltava reilua ja tasapuolista, se on tärkeintä”, Bettman mietti.

”Harkitsemme kaikkia vaihtoehtoja. Mitään ei ole suljettu pois.”