Wayne Gretzky on monipuolinen mailapelaaja. Tässä hän pelaa golfia helmikuussa 2018. Kuva: Orlando Ramirez / USA Today Sports

Jääkiekkolegenda Wayne Gretzkyllä on vahva yhteys ainakin kahteen muuhun mailalla pelattavaan urheilulajiin.

Gretzky tiedetään monen muun entisen NHL-kiekkoilijan, muun muassa Teemu Selänteen, tavoin innokkaaksi golfin harrastajaksi.

Gretzkyllä on tiivis yhteys myös huippugolfiin, sillä miesten maailmanlistan entinen ykkönen ja nyt viidennellä sijalla oleva Dustin Johnson on hänen vävypoikansa.

Johnson kertoi takavuosina Gretrzkyn toimineen hänelle myös eräänlaisena mentorina.

”Nautin tarkkailla hänen tekemisiään. Hän on sinut itsensä kanssa ja suhtautuu hienosti muihin ihmisiin. Juttelimme jonkin verran, mutta pääasiassa teimme asioita yhdessä”, Johnson sanoi Golf Digestille ja viittasi kilpailutaukoonsa, jonka syyksi hän ilmoitti selkävaivat.

Tiistaina paljastui Gretzkyn yllättävä yhteys salibandyyn. Siitä kertoi salibandyn suomalainen maajoukkuepelaaja Miko Kailiala Salibandyliiton verkkosivuilla. Kyseessä oli kooste Karanteenilive-ohjelmasta.

Miko Kailiala vuonna 2017. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Kailiala kertoi tuntevansa Wayne Gretzkyn pojan Ty Gretzkyn.

”Olen ystävystynyt hänen kanssaan. Käyn vetämässä kerran vuodessa salibandyä kiekkokouluissa. Heillä on lätkäkoulu, jossa on 33,3 prosenttia sählyä. 33,3 prosenttia jäätä ja 33,3 prosenttia muuta treeniä”, Kailiala sanoi.

Kailialan mukaan moni leireille osallistunut juniori on ollut innoissaan salibandystä.

”Tuossa iässä kiekkoa on vaikea saada kohoamaan, mutta kun säbäpallo lähtee lentoon, he ovat aika mehuissaan.”

Kailialan mukaan myös Wayne Gretzky on saanut lyhyen oppimäärän salibandystä.

”Väinön kanssa olen jutellut useasti. Hänellä on sählymaila: se on tietenkin Miklu 2,6 Suomi-edition. Väittää ainakin tykkäävän sählystä. En tiedä, kuinka paljon on nähnyt lajia”, Kailiala naureskeli Karanteeniliven haastattelussa.

Ilmeisesti Wayne Gretzky tuntee salibandyä enemmänkin. Ty Gretzky kertoi isänsä tutustuneen salibandyyn jo kesällä 2014.

”Hän rakastaa salibandyä. Hän pelasi sitä ensimmäisen kerran jääkiekkoleirillämme ja todella nautti siitä. Hän pelasi hyvin. Vaikka hän ikääntyy, hän on aina hyvä”, Ty Gretzky sanoi vuonna 2015 Ruotsin salibandyfinaaleissa tehdyssä haastattelussa.

Gretzkyn perhettä yhteiskuvassa vuonna 2014. Ty Gretzky kuvassa toinen oikealta. Kuva: Jayne Kamin-Oncea / USA Today Sports

Yhdysvalloissa myydään Gretzkyn nimellä salibandymailoja.

Wayne Gretzky, 59, tunnetaan myös lempinimellä The Great One. Monet asiantuntijat pitävät häntä kaikkien aikojen parhaana jääkiekkoilijana.