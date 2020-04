Viime viikolla Kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics ilmoitti, että ensi vuoteen siirrettyjen olympialaisten tulosrajoja ei voi rikkoa tänä kesänä. Päätös yllätti minut, vaikka ymmärränkin pointin sen takana.

Koronaviruksen leviäminen ei ole tasaista ympäri maailman, ja sillä on tietenkin erilaisia vaikutuksia urheilijoiden harjoitteluun. Dopingvalvontakin hankaloituu.

Minun on kuitenkin helppo sanoa myös, että liiton päätös on mielestäni erikoinen.

Suomessa virus on pystytty hallitsemaan paremmin kuin monissa muissa maissa, ja Jyväskylän kaupunki on pystynyt järjestämään harjoitteluuni halliolosuhteet.

Ympäri maailman myös muut huippu-urheilijat ovat pyrkineet järjestämään harjoittelunsa parhaalla mahdollisella tavalla koronaohjeistuksia noudattaen. Se on käytännössä tarkoittanut sitä, että osa harjoituksista tehdään kotona, osa urheilukentällä ja osa maastossa. Monissa Euroopankin maissa on jo niin lämmin, että ulkoharjoittelu onnistuu täysin.

Dopingvalvonta on varmasti tässä yhteydessä ongelmallinen asia. Maailman antidopingtoimisto Wada on kuitenkin ilmoittanut seuraavansa tarkasti, missä testausmääriä on vähennetty tai missä testaukset on jouduttu hetkellisesti perumaan kokonaan.

Seuranta tarkoittaa sitä, että kun tilanne normalisoituu, on testauksen puutteisiin mahdollista puuttua nopeasti ylimääräisillä ja kohdennetuilla testeillä.

Wada on myös muistuttanut, että testaus on vain yksi osa dopingvalvontaa eikä testauksen hetkellinen väheneminen muuta esimerkiksi vuosia kestäviä urheilijoiden yksilöllisiä pitkäaikaisseurantoja.

Koronatilanne itsessään ei varmaankaan aja ketään kiellettyjen aineiden pariin, vaan niiden käyttö tapahtuisi myös normaaleissa olosuhteissa. Kielletyt aineet tulevat aina olemaan läsnä tavalla tai toisella huippu-urheilussa. Oli koronaa tai ei.

Silloin kun kansainvälisen yleisurheiluliiton päätös tuli olin juuri samaisena aamuna jutellut valmentajani kanssa, kuinka hieno juttu on, kun saa nyt rauhassa juosta olympiarajaa ensi vuodelle. Se oli iso motivaatiotekijä tulevalle kesälle, joka on muutoinkin jäämässä tyngäksi.

Miksi nyt siis pitää vielä rangaista urheilijoita, jotka mahdollisesti koronasta huolimatta pystyisivät tekemään kovaa tulosta?

Mielestäni ensi kesän tulokset tulevat olemaan erittäin kova juttu, sillä koronapandemian aiheuttama tilanne vaikuttaa meihin jokaiseen enemmän tai vähemmän. Silloin kyky tehdä tulosta kertoo erittäin hyvin kyvystä hallita omaa mieltään, sietää epävarmuutta ja tehdä suunnitelmia.

Olen kuitenkin yrittänyt kääntää liiton päätöksen aiheuttaman pettymyksen ja harmin positiiviseksi tunteeksi. Mitä sitten, rikonko rajan tänä kesänä tai olisinko rikkonut sen viime kesänä?

Kun puhutaan tavoitteesta menestyä Tokiossa, niin raja tänä vuonna ei riitä mihinkään. Se, mikä ratkaisee, on huippukunto ensi vuonna, kun naisten aitajuoksu alkaa Tokiossa.