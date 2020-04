Suomalaisissa urheilussa odotetaan jännityksellä sitä, millaisella aikataululla hallitus rupeaa purkamaan koronaviruspandemian takia asetettuja kokoontumisrajoituksia,

Jalkapallon Veikkausliigan ja Pesäpalloliiton Superpesiksen on määrä alkaa kesäkuun alussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan urheilun ja kulttuurin yleisötapahtumia käsitellään samassa yhteydessä, kun hallitus pohtii rajoituksia.

Pääministeri Sanna Marin sanoi torstaina Ylen aamun haastattelussa, että hallitus linjaa festivaalien järjestämisestä huhtikuussa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen erityisavustaja Silja Silvasti vastasi HS:n kysymyksiin koskien urheilutapahtumien rajoituksia.

Silvastin mukaan urheilutapahtumien avaamista yleisölle ei ole vielä keskusteltu.

”Vanhat suositukset ovat edelleen voimassa. Valtioneuvosto tarkastelee tapahtumien järjestämisen kokonaisuutta asiantuntijoiden näkemysten pohjalta ensi viikolla”, Silvasti sanoi.

Urheilusarjojen järjestäjät miettivät tällä haavaa sitä, miten esimerkiksi otteluita voitaisiin pelata tyhjille katsomoille. Sekin vaatisi merkittäviä muutoksia nykyisiin kokoontumisrajoituksiin.

”Tällä hetkellä yli kymmenen henkilön julkiset kokoontumiset on kielletty. Kiellon tavoitteena on minimoida fyysinen kontakti ja mahdollinen virustaudin leviäminen. Urheilutapahtumia järjestettäessä on otettava huomioon paitsi yleisön myös urheilijoiden, valmentajien ja muiden toimitsijoiden turvallisuus”, Silvasti sanoi.

Ainakaan opetus- ja kulttuuriministeriössä, jonka vastuulla on myös urheilu ja liikunta, ei ole tarkempaa arviota siitä, milloin yleisöä voisi päästää katsomoihin.

”Euroopan komission näkemys koronan exit-strategiassaan on se, että suurten joukkotapahtumien kielto poistettaisiin viimeisenä.”

Silvastin mukaan hallitus ottaa huomioon komission ohjeistuksen mutta perustaa toimensa asiantuntijoiden arvioon Suomen epidemiatilanteesta.

Ruotsin valtionepidemologi Anders Tegnell torstaina Aftonbladetin haastattelussa, että Ruotsissa otteluita voitaisiin pelata yleisön edessä aikaistaan syksyllä.

Helsingin IFK pelasi viimeisen runkosarjan ottelunsa Liigassa ilman yleisöä ennen kuin sarja keskeytettiin. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Ensimmäisenä rajoitusten jatkuminen tai muuttaminen koskettaa esimerkiksi jalkapallon Veikkausliigaa, Kansallista liigaa ja Pesäpalloliiton Superpesistä.

Veikkausliigan toimitusjohtajan Timo Marjamaan mukaan epävarmassa tilanteessa on hankala tehdä yksityiskohtaisia suunnitelmia. Toistaiseksi Veikkausliigassa on tähdätty siihen, että sarja voisi alkaa kesäkuussa.

”Siitä eteenpäin on joka kuukaudelle omat kalenteriharjoitukset tehty. Sen mukaan toimimme, miten valtiovalta mahdollistaa asioita”, Marjamaa sanoi.

Kokoontumisrajoituksia pitäisi lieventää todella paljon tämän hetken tilanteesta, jotta otteluita päästäisiin pelaamaan edes tyhjille katsomoille.

”Joukkueissa on yhteensä 50 henkilöä, tv-tuotannossa on 4–10 henkilöä, tietyn verran stadionin henkilöstöä ja muutamat järjestyksenvalvojat on se minimimäärä, jos pelkkä peli pelataan.”

Otteluun kokoontuisi siis ainakin 70 henkilöä, vaikka yleisöä ei olisikaan.

Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta kävi torstaina ”hyvähenkiset” palaverit sekä naisten että miesten Superpesis-joukkueiden edustajien kanssa.

”Lähdemme edelleen siitä, että kausi alkaa kesäkuun toinen päivä. Jos viranomaismääräykset ohjeistavat toimimaan toisin, meillä on valmiit seurojen kanssa sovitut periaatteet myöhempiin aloituksiin. Vaihtoehtoina on ollut keskusteluissa myös tyhjille tai vajaille katsomoille pelaaminen”, Pitkäranta sanoi.

Pitkärannan mukaan sellaiset vaihtoehdot edellyttäisivät merkittäviä kumppaneita osallistumaan taloudellisesti tapahtumiin.

Jääkiekon Liigassa ja Koripalloliitossa on helpompi suunnitella tulevaa kautta, kun sarjat alkavat vasta syyskuussa.

Jääkiekon Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemen mukaan ensisijaisena suunnitelmana on pelata normaalisti yleisöille alkaen syyskuun puolivälistä.

Siinäkin suunnitelmassa on muuttuvia tekijöitä, kun kevään poikkeustilanteen ajalta siirtyy syksylle jäähalleihin muita tapahtumia, kuten konsertteja.

”Olemme eri skenaarioista toki keskustelleet ja tulemme tarkentamaan niitä vielä kevään ja kesän mittaan. Nyt on vallitseva mielipide ollut, että mieluummin siirretään tarvittaessa alkupään otteluita myöhäisempään ajankohtaan kuin pelattaisiin tyhjille katsomoille. Mutta tämäkin tietysti liittyy sitten siihen, missä vaiheessa erilaisia rajoituksia oltaisiin purkamassa”, Kallioniemi sanoi.

Mikäli Liigassa pelattaisiin tyhjille katsomoille, tarkoittaisi se, että vähintään 100 hengen tapahtumat pitäisi sallia. Liigan sisällä on puhuttu 120 hengen suojaluvusta. Pelkästään joukkueissa on noin 80 henkeä yhteensä, ja lisäksi tapahtumaan tulisivat tuomarit ja toimitsijat, muutama ihminen tv-tuotantoon sekä jäähallin henkilökuntaa jonkin verran.

Koripalloliiton kilpailujohtajan Tom Westerholmin mukaan pelikausi 2020–2021 on tarkoitus aloittaa syyskuussa alueellisilla ja nuorten valtakunnallisilla sarjoilla. Lokakuussa on tarkoitus käynnistää aikuisten valtakunnalliset sarjat.

”Toivomme, että yleisötilaisuuksia saisi tuolloin normaalisti järjestää. Mikäli rajoituksia on syksyllä edelleen voimassa, olemme laskeneet aikatauluja sarjojen myöhäisemmälle aloittamiselle. Tarkoitus on löytää siis ratkaisu, jossa otteluihin pääsee myös yleisö osallistumaan”, Westerholm sanoi.

Onko vallitsevassa tilanteessa esimerkiksi Veikkausliigan aloittaminen mitenkään realistista?

”Voi olla, että [aloitus] siirtyy kesäkuusta. Sitä varten suunnitelmia on tehty eteenpäin, että emme ole laskeneet vain kesäkuun varaan”, Marjamaa sanoi.

Osalla Veikkausliigan seuroista ottelutapahtumien tulot ovat niin merkittävissä roolissa, että kauden aloituksen siirtyminen kohti syksyä rapauttaa entisestään seurojen kurjistuvaa taloustilannetta.