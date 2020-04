Koronaviruspandemia on saanut aikaan maailmanennätysten vyöryn ainakin yhdessä kisatyypissä. Juoksumatolla juostuja maailmanennätyksiä on tehty viime aikoina useampi, ja torstaina oli huippusuunnistaja Matthias Kyburzin vuoro.

Runnersworld.com-verkkosivusto kertoo, että Kyburz juoksi 50 kilometrin matkan juoksumatolla aikaan 2.56.35. Samalla aiempi maailmanennätys parani 50 sekunnilla. Ennätys on juostu jo kolme kertaa tänä vuonna.

Sivuston mukaan ennätysyritys ei kuulunut 30-vuotiaan Kyburzin alkuperäisiin suunnitelmiin. Kun kilpailuja alettiin perua koronaviruksen takia, Kyburz päätti juosta, jotta talviharjoittelu ei menisi hukkaan. Samalla kyseessä oli hyväntekeväisyystempaus, jonka avulla kerättiin rahaa sveitsiläiselle hyväntekeväisyysjärjestölle Swiss Solidaritylle.

Ennätysjuoksun voi katsoa alhaalta löytyvästä Youtube-upotuksesta.

Puolimatkassa Kyburz oli jäljessä ennätysaikaa. Sen jälkeiset kilometrit olivat vaikeita, mutta 38 kilometrin jälkeen Kyburzin jalat alkoivat toimia paremmin ja ennätyksentavoittelu onnistui.

”En tuntenut olevani aivan äärirajoillani, mutta jalkani alkoivat kouristella ja oli vähän huimausta. Mutta pystyin juoksemaan matkan läpi ja taistelemaan lopussa”, Kyburz sanoi sveitsiläisen Blick-lehden mukaan.

Kyburzin keskimääräinen kilometrivauhti oli 3.31.

Suunnistuksessa Kyburz on voittanut neljä maailmanmestaruutta, joista kaksi henkilökohtaisilla matkoilla. Sprinttimestaruuden hän voitti 2012 ja keskimatkan mestaruuden 2016.

Kyburz on kilpaillut myös yleisurheilukentillä. Kansainvälisen yleisurheiluliiton sivujen mukaan hänen ennätyksensä 5 000 metrillä on vuonna 2012 juostu 14.45,55. 10 000 metrillä Kyburzin ennätys on 29.55 vuodelta 2015.

Viime kesänä Suomen paras aika 10 000 metrillä oli Eero Salevan 29.51,52 ja 5 000 metrillä Salevan 14.02,30.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto ei tilastoi sivuillaan 50 kilometrin juoksujen maailmanennätyksiä. Hieman lyhyemmällä maratonilla (42,195 kilometriä) virallinen maailmanennätys on 2.01.39, mikä tarkoittaa hieman alle 2.53:n keskimääräistä kilometriaikaa.

Kyburz sanoi ennätyksensä jälkeen, että juoksumatto saa jäädä hetkeksi tauolle.

”Nyt on helppoa rentoutua. Aion istua sohvalla ja syödä paljon suklaata seuraavien kahden viikon aikana”, Kyburz sanoi.