Koronavirus on pysäyttänyt lähes kaikkien urheilu- ja liikuntalajien harrastamisen, mutta ei golfia. Se on monelle pelaajalle henkireikä ulkomaailmaan.

Golfkentät, golfaajat ja Suomen Golfliitto ovat olleet huolissaan, että lajin harrastaminen kielletään koronaviruksen takia tilapäisesti kokonaan.

Siksi kentillä on ryhdytty toimenpiteisiin, jotka ovat olleet tiukempia kuin viranomaisten määräykset edellyttävät.

Golfliiton suosituksen mukaisesti valtaosalla auki olevista kentistä on pelattu poikkeuksellisesti kahden hengen ryhmissä, ja myös muita turvamääräyksiä on lisätty.

Torstaina liitto kuitenkin yllättäen muutti omaa ohjeistustaan, ja nyt ryhmässä voi pelata enintään neljä pelaajaa.

Uuden suosituksen mukaan ryhmäkokoa ei kuitenkaan saa kasvattaa, jos yksikin ryhmään kuuluva pelaaja ei sitä halua.

Edelleen suosituksena on, että peliryhmät koostuvat perheenjäsenistä tai muuten koronan aikana keskenään tekemisissä olevista vakiintuneista pelikavereista.

Pelaajat voivat puhelimitse tai muuten lähtöaikaa varattaessa pyytää ryhmän sulkemista kahdelle tai kolmelle hengelle.

Muutamat Etelä-Suomen kentät ovat jo tähän asti sallineet neljän pelaajan ryhmäkoot, vaikka se on ollut vastoin Golfliiton toivetta.

Golfliitto on golfseurojen eli yhdistysten kattojärjestö. Se ei voi vaikuttaa osakeyhtiöpohjaisten golfkenttien toimintaan.

”En pelaisi, jos yhtään kokisin olevani vaaraksi itselleni tai muille.”

Matti ja Asta Vitikainen pelasivat golfia Nevaksen kentällä. Kuva: Sami Kero / HS

Helsinkiläiset Asta ja Matti Vitikainen ovat kokeneita golfin pelaajia. Heille tiukennettujen ohjeiden noudattaminen ei tuota ongelmia.

”Golf on turvallisin tapa harrastaa ulkoliikuntaa, kun noudatetaan Golfliiton ohjeita. En pelaisi, jos yhtään kokisin olevani vaaraksi itselleni tai muille”, Matti Vitikainen sanoo.

Hän aloitteli puolisonsa kanssa perjantaina kauden viidettä golfkierrostaan Nevaksen kentällä Sipoossa.

”Kertaakaan en ole ollut kolmea metriä lähempänä muita pelaajia parkkipaikalla, caddiemasterille ilmoittautuessa tai pelatessa. Pelikumppani vaimo on joskus saattanut olla mailanmitan päässä”, Vitikainen kertoo.

Mailanmittaa lähemmäksi toista golfissa ei muutenkaan olla. Muuten pelikumppani on vaaravyöhykkeessä.

”Tämä on hankala tilanne. Riskiryhmäläiset velvoitetaan pysymään kotona.”

Nevaksen kentällä reikiin on laitettu ylimääräinen muovi, että pallo ei tipu reiän pohjalle asti. Kuva: Sami Kero / HS

Golfliiton uudet suositukset otetaan Nevaksessa käyttöön ensi maanantaista lähtien. Viikonloppuna pelataan kahden hengen ryhmissä.

Matti Vitikaisen mielestä Golfliitto olisi voinut jatkaa aiempaa suositustaan vielä vähän aikaa.

”Nyt voi halutessaan pelata kahden hengen ryhmissä, mutta sitten täydellä kentällä on erikokoisia ryhmiä. Tulee odottelua, ohittelua ja uhittelua”, Vitikainen, 72, sanoo.

Golfliitto poisti uudessa ohjeistuksessaan maininnan ”yli 70-vuotiaiden riskiryhmästä”. Nyt liitto puhuu vain riskiryhmistä ilman ikämainintaa.

”Voisi tulla ikäsyrjintää, en uskaltaisi kieltää. Se ei ole selkeä lainmukainen normi”, Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen sanoo yli 70-vuotiaiden pelaamisesta.

”Tämä on hankala tilanne. Riskiryhmäläiset velvoitetaan pysymään kotona”, Korhonen jatkaa.

Digitalisointi on osaltaan helpottanut pelaamista koronaviruksen aikana. Pelaaja voi mennä suoraan autosta kentälle.

Kaikki hoituu ilman, että pelaajan tarvitsee ottaa kontaktia kehenkään.

Nevas Golfin toimitusjohtaja Henri Nissinen sanoo, että pelaajat ovat ottaneet poikkeustilanteen hyvin vastaan. Ohjeet on ymmärretty, ja niitä noudatetaan.

”Kiitokset pelaajille vastuullisuudesta”, sanoo Nissinen, joka ottaa kentälle tulevien pelaajien ilmoittautumisia vastaan eteisen oven takana. Eteisen pöydällä on käsidesiä, maksupääte ja tuloskortteja.

Tapahtumat ja kilpailut on peruttu Nevaksessa kesäkuun alkuun asti. Sekin on Golfliiton suositus. Tilanne on sama Suomen muilla golfkentillä, ja myös varsinainen kilpagolf on keskeytetty.

Tapahtumien peruminen vaikuttaa kenttien talouteen. Ryhmäkoon suurentaminen helpottaa tilannetta ja myös pelaamisen painetta. Nissisen mukaan kilpailujen perumiselle ei ole vaihtoehtoja.

”Ei ole yhteisten tavoitteiden mukaista kutsua ihmisiä tapahtumiin, vaikka heidät teknisesti voidaankin pitää erillään. Pitkällä aikavälillä tilanne on taloudellisesti huono”, Nissinen sanoo.

Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen. Kuva: Rio Gandara / HS

Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen ja toiminnanjohtaja Korhonen myöntävät, että viruksen tartuntaketjun löytyminen joltain golfkentältä olisi lajille ankara isku.

Poliisi kävi pääsiäisenä joillakin Etelä-Suomen kentillä tarkkailemassa kokoontumisrajoitusten noudattamista ja pelaajien turvavälien pitävyyttä.

”Poliisi ei löytänyt huomautettavaa”, Hartikainen sanoo.

Korhosen mukaan suurin riski liittyy golfin imagoon, jos joku haluaisi nyt tahallaan vahingoittaa lajin mainetta esittämällä, että se vaarantaa yleistä terveystilannetta.

”Golf on tikunnokassa – pelattiin tai ei. Tragikoomista olisi, jos kentät pantaisiin kiinni ja pelaajat poistettaisiin golfkentän alueelta kansoittamaan muita ulkoilupaikkoja, joissa on muutenkin jo ahdasta”, Korhonen sanoo.

Hartikaisen mukaan golfkenttien mahdollinen sulkeminen olisi virhe.

”Golfliitto ei voi panna yhtään golfkenttää kiinni, vaan se vaatii viranomaisten tai kenttien omat päätökset. Toivottavasti emme siihen tilanteeseen joudu. Se olisi aika yllättävää tässä tilanteessa, kun Uudenmaan rajakin avattiin.”

Golfaajia ohjeistetaan pitämään kentällä turvavälit riittävän suurina. Kuva: Sami Kero / HS