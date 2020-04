Nokia.

Huhtikuun puolivälissä jääkiekon NHL-ammattilainen olisi normaalina vuonna taistelemassa jatkopaikasta pudotuspeleissä. Mutta koronaviruksen takia kevät 2020 on kaukana normaalista.

Niinpä Winnipeg Jetsin hyökkääjä Patrik Laine vietti perjantai-iltapäiväänsä Nokialla. Edessä oli kilpailu, mutta vastustaja ei ollut Stanley cupista taisteleva ammattilaisjoukkue vaan golfaaja Sami Välimäki.

Patrik Laine (vas.) ja Sami Välimäki ovat pelanneet jääkiekkoa vastakkain juniorina. Perjantaina he pelasivat vastakkain golfia. Kuva: Reijo Hietanen

Nokialainen Välimäki, 21, voitti helmi-maaliskuun vaihteessa Euroopan-kiertueen kilpailun Omanissa. Juniorina jääkiekkoakin pelannut Välimäki on Laineen ikätoveri, joka pelasi Ilveksessä, kun taas Laine on paikallisvastustaja Tapparan kasvatti.

”Sami oli isokokoinen rightin kaveri, jolla oli hyvä kuti. Valitsi golfin, ja varmaan se oli oikea päätös. On kova pelimies jo nyt ja kun tekee hommia noin, varmasti nähdään PGA-tourilla”, Laine arvioi vastustajaansa kiekkoilijana.

NHL-kausi on ollut jo yli kuukauden tauolta eikä varmuutta jatkamisesta ole. 68 ottelussa Laine ehti tehdä tehot 28+35=63.

”Kokonaisvaltainen peli kehittyi eikä tullut huonoja jaksoja. Isoin asia oli se, että hyvän ja huonon pelin ero kaventui aika paljon. Tottakai tuli ohipelejä, se on ihan selvä, kaikille tulee. Mutta ei tullut hirveästi. Sain pelattua tasaisesti ja joukkueelle”, Laine arvioi.

Jos runkosarja ei jatku, kausi on ensimmäinen, jolla Laine kerää enemmän syöttöpisteitä kuin maaleja. Syöttöjen kertymiseen kiinnitettiin huomiota mediassa kauden aikana.

Uran kokonaissaldo on tässä vaiheessa vielä selvästi maalipainotteinen: neljällä kaudella Laine on tehnyt 138 ja syöttänyt 109 maalia.

”Olen aina tiennyt itse, että olen hyvä syöttelemään. Se on jäänyt vähän taka-alalle. Ei kukaan ole siitä puhunut, kun on tehnyt paljon enemmän maaleja. Nyt ihmiset toivottavasti huomasivat senkin, että ei tässä ihan pelkkä laukaus ole mielessä aina, vaan osaa jotain muutakin”, Laine sanoi.

Ja vaikka maalimäärä oli kauden keskeytyessä syöttömäärää pienempi, 30 maalin rajapyykki oli Laineella vain kahden maalin päässä.

”Kyllä sekin aika kova juttu olisi ollut, että neljäntenä vuotena putkeen tekee 30 maalia ennen 22 ikävuotta."

Syöttökyvyille Laine osaa antaa arvoa jo laukaisijan roolin kautta. Tämän kauden osalta hän jakaa kiitosta myös ketjukavereilleen. Suuren osan kaudesta Laine pelasi Mark Scheifelen ja Kyle Connorin kanssa Jetsin ykkösketjussa.

”Tuossa liigassa saa aika hyvä olla, jos kaikki paikat rakentaa itse itselleen ilman, että kukaan jeesaa siinä. Jotkut pelaajat siihen pystyy, itsekin ajoittain, mutta kyllä siihen tarvitsee hyvät pelikaverit. Se on ihan selvä homma, jos haluaa onnistua tosi hyvin. Tällä kaudella sain pelata ykköskavereiden kanssa, ja tulosta tuli aika hyvin.”

Kun NHL:n tauko alkoi, Laine tiesi välittömästi haluavansa tulla Suomeen perheen, tyttöystävän ja kavereiden lähelle. Koronaviruksen sävyttämä arki uhkaa laitahyökkääjän mukaan käydä välillä tylsäksi.

”Päiväohjelma vähän vaihtelee päivittäin. Nyt kun on vapaata, en liian aikaisin jaksa herätä. Sitten vaan aamupalat naamariin, ja aamupäivällä käy salilla tai mitä treenaakaan. Loppupäivän koittaa keksiä tekemistä tai käy toisen kerran treenaamassa.”

Leimaavaa tämän hetkiselle tilanteelle on epävarmuus. Pelaaminen toki maistuisi Laineellekin, mutta ei terveyden kustannuksella.

Laine arvioi, että kauden jatkumisen suhteen näyttää tällä hetkellä huonolta.

”Jos on mahdollisuus, että yksikin pelaaja voi sairastua, en tiedä onko se sen arvoista. Tämä on kuitenkin vain jääkiekkoa. Niin isoja terveydellisiä uhkia, että tämä on vain urheilua siinä vaiheessa. Koronavirus kannattaa ottaa vakavasti.”

Golf on yksi harvoista lajeista, joiden pelaaminen tällä hetkellä on mahdollista. Golfliitonkin suositukset ovat tiukat ja esimerkiksi pienempiä ryhmäkokoja suositellaan.

Laineelle golf on tuttu laji kesäajalta.

”Vähän riippuu keleistä ja muusta, mutta melkein joka päivä, jos on vain yhdet treenit, niin käyn ysin tai jopa koko kierroksen pelaamassa. Koittaa siinäkin kehittyä sivussa, mutta ei ihan niin tosissaan ota kuin leipälajia”, Laine sanoo.