Jääkiekon NHL:ssä pelaava Columbus Blue Jackets on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen maalivahti Joonas Korpisalon kanssa.

Korpisalo, 25, tienaa uudella sopimuksellaan 2,8 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, eli noin 2,58 miljoonaa euroa kautta kohden.

Keskeytyksissä olevan kauden Korpisalo aloitti vahvasti, mutta joulukuussa tullut polvivamma pakotti hänet sivuun. Korpisalo oli valittu NHL:n tähdistöotteluun, mutta loukkaantumisen takia ottelu jäi häneltä väliin.

Korpisalo pelasi joukkueensa maalilla 36 ottelua, joista Columbus voitti 19.

”Joonas sai mahdollisuuden pelata paljon pelejä alkukaudesta ennen loukkaantumistaan ja osoitti olevansa tähdistöottelutasoa. Hän on nuori ja lahjakas maalivahti, jolla on mahtava työmoraali ja halu menestyä”, Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen sanoi seuran verkkosivujen tiedotteessa.

Korpisalo on Blue Jacketsin oma varaus vuoden 2012 varaustilaisuudesta. Hän siirtyi Pohjois-Amerikkaan syksyllä 2015. Kesken oleva kausi on ensimmäinen, jonka aikana Korpisalo pelasi eniten pelejä joukkueensa maalilla.

Korpisalon tekemän sopimuksen jälkeen vielä kaksitoista tällä kaudella NHL:ssä pelannutta suomalaispelaajaa on ilman sopimusta seuraavalle kaudelle.

Rajoittamattomia vapaita agentteja ovat Carolina Hurricanesin puolustaja Sami Vatanen, Nashville Predatorsin hyökkääjät Mikael Granlund ja Miikka Salomäki, Florida Panthersin hyökkääjä Erik Haula, Minnesota Wildin hyökkääjä Mikko Koivu ja Edmonton Oilersin hyökkääjä Markus Granlund.

Mikael Granlundin sopimus Nashvilleen päättyy tähän kauteen. Kuva: Christopher Hanewinckel / Usa Today Sports

He saavat siirtyä sopimuskautensa päätyttyä mihin tahansa seuraan ilman, että nykyisellä joukkueella on oikeutta kompensaatioon. Ennen sopimuskauden päättymistä he voivat tehdä ainoastaan jatkosopimuksen nykyiseen seuraansa.

Normaaliolosuhteissa sopimukset päättyvät kesäkuun loppuun, mutta koronaviruksen aiheuttama tauko voi muuttaa tilannetta, koska kausi voi venyä pidemmälle.

Sami Vatanen aloitti kauden New Jersey Devilsissä. Siirtorajalla hänet kaupattiin Carolinaan. Kuva: Jerome Miron / USA Today Sports

Rajoitettuja vapaita agentteja ovat tällä kaudella NHL-pelejä pelanneista Dallas Starsin hyökkääjä Roope Hintz, Florida Panthersin hyökkääjä Aleksi Saarela, Minnesota Wildin maalivahti Kaapo Kähkönen, Pittsburgh Penguinsin puolustaja Juuso Riikola, San Jose Sharksin hyökkääjä Antti Suomela sekä Winnipeg Jetsin puolustaja Sami Niku.

Roope Hintz on pelannut tämän kauden jälkeen tulokassopimuksensa loppuun. Kuva: Jerome Miron / USA Today Sports

Heidän pelaajaoikeutensa säilyvät nykyisillä seuroilla, jos seura tekee niin sanotun minimitarjouksen. Sen tekemällä seura varmistaa kompensaation, mikäli pelaaja tekee sopimuksen muualle. Lisäksi seuralla on oikeus pitää sopimustarjouksen muualta hyväksynyt pelaaja itsellään samoilla ehdoilla, jotka pelaaja on toiselta seuralta hyväksynyt.

Jos seura valitsee kompensaation, se koostuu varausvuoroista tuleviin varaustilaisuuksiin. Varausvuorojen määrä on kiinni siitä, miten arvokkaan sopimuksen pelaaja uudelta seuralta saa. Käytännössä kompensaatio on niin suuri, että rajoitettuja vapaita agentteja yritetään vain harvoin saada riveihin sopimustarjousten kautta.

Suomalaisittain tutuin esimerkki rajoitetun vapaan agentin toisaalle tekemästä sopimuksesta on viime kesältä, kun Sebastian Aho hyväksyi Montreal Canadiensin sopimustarjouksen. Carolina Hurricanes päätti silloin pitää Ahon samoilla sopimusehdoilla.

Tänä kesänä rajoitetuista agenteista mielenkiintoisin suomalaisnimi on Hintz, joka teki 60 ottelussa Dallasin riveissä 33 tehopistettä.