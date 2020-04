Koronavirus on pakottanut myös Yleisradion reagoimaan tilanteeseen, jossa pandemia on pakottanut urheilusarjat ja -tapahtumat tauolle eri puolilla maailmaa.

Tapahtumat, urheilu ja tuotanto -yksikköä Ylessä johtava Panu Pokkinen kertoo urheilun päivittäisen uutistoiminnan jatkuvan tällä hetkellä hieman supistettuna, koska tulosurheilu on nyt pudonnut käsiteltävien aiheiden joukosta.

Samalla urheilutoimituksen tekemistä on sopeutettu.

”Urheilussa on hyvä määrä osaamista tukemaan myös normaalia uutistoimintaamme. Sitä on tehty, ja sitten myös tuettu tätä Yle Olohuoneen tuotantoa”, Pokkinen sanoo.

”Tavallaan se resurssi ja henkilöstö, joka on vapautunut tapahtumaurheilun tekemisestä, on kyllä pystytty valjastamaan uudentyyppiseen tekemiseen erittäin hyvin.”

Koska urheilu ja tapahtumat ovat Ylessä saman yksikön alla, on reagointi ollut Pokkisen mukaan nopeaa niin uutistoiminnan tukemisessa kuin elämyksellisten sisältöjen teossa.

Kuinka paljon porukkaa on niin sanotuissa uusissa tehtävissä tällä hetkellä?

”Ehkä puolet urheilun henkilöstöstä tai journalisteista tekee muita kuin urheiluun liittyviä tehtäviä. Mutta se ei perustu mihinkään muuhun kuin pikaiseen mutu-tuntumaan”, Pokkinen vastaa.

Entä miten monta henkeä tämä karkea arvio pitää sisällään?

”Olisiko meillä noin parikymmentä, jotka ovat muissa hommissa.”

Panu Pokkinen Kuva: Jussi Nahkuri / Yle

Pokkinen vakuuttaa, ettei valtiol­li­sessa yleisradio­yhtiössä ole tällä hetkellä toimet­tomia, normaalisti urheilun parissa työskenteleviä henkilöitä.

”Ei, ei. Kyllä se lähtökohta on se, että ei me ihmisiä turhan takia pidetä”, hän lisää.

Pian kesän tieltä väistyvä kevät olisi Pokkisen mukaan ollut muutenkin ”vähän kevyempää” aikaa tuotantokalenterissa, joten ylimääräiset kertyneet vapaat ja joitakin lomapäiviä olisi ilman koronavirustakin voitu pitää näihin aikoihin.

”Ei ole tilanne, että meillä olisi tyhjäkäynnillä väkeä.”

Ylen tuotannollinen henkilöstö tekee tällä hetkellä tapahtumasisältöjä kolmen pitkän suoran lähetyksen viikkotahtia.

”Se vaatii tuotannollista resurssia ihan samalla tavalla kuin urheilukilpailukin, ja sitä henkilöstöä käytetään nyt sitten näihin sisältöihin”, Pokkinen kertoo.

”Tavallaan se tuotantojen määrä ei ole merkittävästi vähentynyt. Se on vaan vaihtunut urheilusta toisentyyppiseen tapahtumalliseen tekemiseen.”

Ylen kisastudio Rion kisojen aikaan 2016. Kuva: Aleksi Jalava

Tulevan kesän piti olla yksi kaikkien aikojen hienoimmista arvokisakesistä Huuhkajien tähdittämine EM-jalkapalloineen sekä Tokion olympialaisineen.

Kun suurtapahtumat siirtyivät vuodella, on Ylen ohjelmakartassa suuri aukko. Millä se aiotaan paikata?

”Ajattelemme asiaa ehkä vähän urheilua laajemmin tämmöisinä yhdistäviä kokemuksia tarjoavina sisältöinä ja elämyksiä ylipäätänsäkin. Lanseerasimme Olohuone-konseptin, jonka tarkoitus on tuottaa erityyppisiä livetapahtumia niillä keinoin kuin se korona-aikana on mahdollista”, Pokkinen vastaa.

Olohuone on tarjonnut kotisohville muun muassa eri artistien livekeikkoja. Pokkisen mukaan urheilullekin on sijansa konseptissa.

”Meillä on pohdinnassa, että nyt kun futiksen arvokisat putosivat siitä pois, niin saisimmeko jotain tämmöisestä nostalgiakulmasta rakennetuksi”, hän kertoo.

Eli luvassa on Olohuone-tyyppistä urheilusisältöä?

”Voin sanoa, että tulee varmasti. Meillä on jo suunnitteilla keväälle ja alkukesäänkin muutamia tämän tyyppisiä vetoja”, Pokkinen lupaa.

Ylen Urheilustudio tarjosi talviurheilukaudella runsaasti ohjelmia isolla tiimillä, mutta kausi loppui hieman kesken koronavirustoimenpiteiden vuoksi. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Talviurheilun ystävät saivat Yleltä maaliskuussa mieluisan kattauksen urheiluttoman korona-arjen piristykseksi, kun nostalgiaviikonloppu tarjosi arkistojen aarteita ruudun täydeltä.

”Se löysi yleisönsä yllättävän hyvin, tai itse asiassa ihan superhyvin. Salaisuus oli se, että se oli rakennettu rytmiltään napakasti, ja yritämme rakentaa jotain samantyyppistä”, Pokkinen kertoo.

Tulevan nostalgiaviikonlopun suunnittelupöydällä on vaihtoehtoja kesälajeista urheilutarinoiden kautta puhtaasti jalkapalloon. Tavoitteena on Pokkisen mukaan löytää riittävän kiinnostava kokonaisuus.

”Kyllä me jotain tulemme ihan varmasti tekemään useampaankin kertaan vielä ennen juhannusta. Myös urheilun saralla.”

Perinteisen Urheiluruudun sisällöstä Pokkinen kertoo Ylen saaneen palautetta jonkin verran.

”On ihan aiheellisesti kysytty, onko perusteita ja kuinka paljon on perusteltua tehdä urheilu-uutisia tilanteessa, jossa ei ole tulosurheilua. Mutta Urheiluruutuhan ei ole pitkään aikaan ollut pelkästään tulosurheilua – se on kertonut myös muita uutisia ja ilmiöitä.”

Pokkinen kokee Ylen urheilutoimituksen onnistuneen korona-ajan sisällöntuotannossaan hyvin. Juuri Pokkisen mainitsemille ilmiöille ja uutisille on tilaa myös Urheiluruudussa.

”Vähän määrää vähentämällä ja kestoa lyhentämällä [Urheiluruutu] varsinkin ajaa paikkansa, ja minusta tuntuu, että myös yleisö on nähnyt sen. Olen kokenut sen näin.”

Nainen käveli hengityssuoja kasvoillaan Tokion olympiamuseon editse maaliskuun puolivälissä. Kuva: Athit Perawongmetha / Reuters

”Ensi vuodesta kaikkien aikojen urheiluvuosi”

Yleisradion Tapahtumat, urheilu ja tuotanto -yksikön päällikkö Panu Pokkinen uskoo ainakin kesä- ja heinäkuun urheilukalenterin näyttävän koronaviruksen vuoksi tyhjää.

Pokkinen näkee vaikean tilanteen keskellä myös valonpilkahduksen. Vaikka ”kaikkien aikojen urheilukesä” jääkin nyt kokematta, on vuodesta 2021 luvassa vielä herkullisempi.

Esimerkiksi jalkapallon EM-kisat ja Tokion olympialaiset siirtyvät vuodella eteenpäin.

”Hyvä puoli asiassa on se, että meillä on mahdollisuus tehdä ensi vuodesta kaikkien aikojen urheiluvuosi”, Pokkinen sanoo toiveikkaana.

”Siellähän on suunniteltu hiihtolajien MM-kilpailuita, joita Yle näyttää, ja palloilussa on jopa lentiksen miesten kotikilpailut, niin me saadaan ensi vuodesta tosi hieno.”

Pokkinen viittaa kotikisoilla EM-lentopalloon, jonka yksi neljästä alkulohkosta pelataan Tampereella elo-syyskuussa 2021. Lopputurnauksen muut isäntämaat ovat Puola, Tšekki ja Viro.

Urheilun seuraajien harmistus tarjolla olleen superkesän peruuntumisesta on Pokkisen mukaan ymmärrettävää.

”Toisaalta tässä on aika monia ja aika paljon isompia huolia, ja ymmärrän ja näen sen, että se [mahtava urheilukesä] on vuoden päästä. Se vaan siirtyy – nyt on aika keskittyä muihin asioihin ja ratkoa muita, vähän isompia ongelmia.”

Urheilutapahtumien siirtyminen vuodella siirtää luonnollisesti myös Ylen ulkopuolisen työvoiman palkkaamista suurkisatehtäviin.

”Freelancereilta tilataan aina se tietty työsuorite, ja jos sitä työsuoritetta ei ole, niin sitä ei tietenkään voi tilata”, Pokkinen kertoo.

”Nyt kaikki sitoumukset, mitä muilla on ollut meille ja meillä muille, siirtyvät vuodella eteenpäin. Ne eivät poistu, ne siirtyvät. Se on se meidän näkökulma. Kyllä me sama työ tilataan sitten kun olympialaiset ovat. Ei me jätetä sitä tilaamatta, me tilataan se vaan eri hetkessä kuin oli alun perin suunniteltu.”

Kuinka suuri osa vaikkapa olympialaisissa käytettävästä työntekijämäärästä on talon ulkopuolista työvoimaa?

”En pysty arvioimaan sitä, kun en ole ollut tarkasti kiinni tuotannossa. Sata henkeä ei riitä siihen tuotantoon, mitä me olympialaisiin tehdään”, Pokkinen vastaa.

”Samahan koskee myös jalkapallon EM-kisoja. Tämä on tosi kurja tilanne tietysti moneltakin osin, mutta hyvä puoli on se, että niitä ei ole peruttu vaan ne siirtyvät.”