Melko tasan kaksi kuukautta sitten jalkapallon Eurooppa-liigan ottelussa nähtiin neljä suomalaista samanaikaisesti.

Pelaajista tosin ei ollut tällä kertaa kyse, mutta hollantilaisen AZ Alkmaarin ja itävaltalaisen LASKin ottelua tuomaroitiin suomalaisvoimin.

Erotuomarina nelikosta toimi Mattias Gestranius, joka ehti kauden aikana tuomaroida myös Mestarien liigassa ja EM-karsinnassa. Gestranius on Fifa-erotuomari, eli yksi viidestä suomalaistuomarista, joka viheltää kansainvälisissä otteluissa. Veikkausliigassa vastuuta oli odotettavissa parinkymmenen ottelun verran.

Sitten tuli koronavirus. Sarjat keskeytettiin ja Veikkausliigan alkua siirrettiin. Kaupan päälle Gestraniuksen siviilityöpaikka joutui turvautumaan lomautuksiin.

”Tällä hetkellä ei ole tuloja mistään. Olen Kelan työttömyyskorvauksella perheellisenä miehenä ja kahden lapsen isänä. Vaimo on yhä töissä”, Gestranius kertoo.

Gestranius, 41, on Valioerotuomarien kerhon puheenjohtaja. Hän on huolissaan siitä, millainen on tuomarien asema koronaviruskriisissä. Tuomarien asema on jäänyt keskusteluissa vähälle huomiolle.

”Tuomarikeskustelu nousee yleensä silloin kun olemme tehneet kentällä jotain hölmöä. Muuten saamme olla rauhassa. Meidän hätä on oikeasti aika kova tällä hetkellä”, Gestranius sanoo.

Gestranius muistuttaa, että tuomareiden oletetaan huolehtivan itsestään huippu-urheilijan tavoin. Hän kertoo itse käyneensä itse kiropraktikolla perjantaina ja menevänsä uudestaan heti maanantaina. Kertakäynti maksaa 85 euroa.

Ne kulut juoksevat, vaikka tuomaripalkkioita ei tule pelien ollessa tauolla ja kuuluvat tuomareilla itse korvattaviin kuluihin.

”Jos jutellaan, että erotuomarit ovat osa jalkapalloperhettä, meidät pitäisi huomioida taloudellisesti niin kuin muutkin ryhmät. Huipputuomareille on iso juttu se, että ei ole palkkioita, mutta kulut pysyy samana. Esimerkiksi fysioterapiat ja kiropraktikot. Näihin menee aika monta tonnia vuodessa”, Gestranius sanoo.

Gestranius sanoo olevansa huolissaan ennen kaikkea niistä tuomareista, joilla tuomarointi on ainoa tulonlähde. Heihin kuuluu esimerkiksi korkeillakin sarjatasoilla tuomaroivia opiskelijoita.

Huipputasolla viheltävien tuomarien Gestranius uskoo jatkavan töitään normaalisti, kun koronaviruksesta selvitään. Isompi ongelma piilee piiritasolla, joihin tuomareita on jo nyt joissain piireissä vaikea löytää.

”Ei töissäkään käydä niin, että maksat siitä. Piiritasolla palkkiot ja yhteisöllisyyskään ei ehkä ole niin hyvää luokkaa kuin meillä huipputasolla. Voisin kuvitella, että laittaa heillä mietityttämään, jos tulee persnettoa.”

Kuluja tuomareille aiheuttavat esimerkiksi materiaalihankinnat, kurssimaksut ja pelipassi. Niiden kattamiseen vaaditaan useamman pelin tuomitseminen. Gestranius sanoo ihmettelevänsä kurssimaksuja, kun samaan aikaan tuomareita on osassa piireistä vaikea löytää. Hän toivoo, että Palloliitto olisi koronaviruksen takia valmis keskustelemaan kurssimaksujen unohtamisesta.

”Peruskurssi maksaa 25–30 euroa. Se on 15-vuotiaalle jo välillä iso raha. Tämä ei tee erotuomarihommaa houkuttelevammaksi, vaikka toki maksaa itsensä takaisin, jos pääsee huipputasolle.”