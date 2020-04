Indianassa järjestettiin maaliskuussa koripalloturnaus, ja myöhemmin viisi katsojaa on kuollut koronavirukseen

Urheilutapahtumien merkitys koronaviruksen leviämisessä on noussut puheenaiheeksi Indianassa. Viisi samassa liikuntasalissa koripalloturnausta maaliskuussa katsonutta ihmistä on kuollut myöhemmin koronavirukseen ja lukuisat muutkin saaneet oireita, Indianapolis Star -lehti verkkosivuillaan.

Indianalainen Lawcence Central isännöi neljän joukkueen turnausta perjantaina 6. maaliskuuta 2 800 katsojan pakkautuessa katsomoihin. Samana päivänä tuli tieto, että Indianasta oli löytynyt ensimmäinen koronavirustesti. Testi oli tehty noin kuuden kilometrin päässä pelejä isännöineeltä koululta.

”Saimme soittoja, joissa kyseltiin aiommeko silti pelata”, kertoo koulun urheilujohtaja Ryan Banas.

Kaksipäiväinen turnaus päätettiin järjestää koululla, kuten 63 muullakin paikalla ympäri osavaltion. Viranomaiset arvioivat, että riskiä ei ole.

Myöhemmin viisi paikalla ollutta sairastui ja kuoli myöhemmin koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin. Oireita on saanut lehden mukaan toistakymmentä muutakin.

”Ongelma on, että kaikissa koripallon tapaisissa yhteisöllisissä tapauksissa ihmiset ovat lähekkäin”, sanoo tartuntatautilääkäri Cole Beeler Indianapolis Starille.

Yksi kuolleista oli turnauksen voittaneen ja jatkopaikan saaneen Lawrence North -joukkueen apuvalmentaja Jim DeSalle. Turnauksen jälkeen hän osallistui joukkueensa valmentajien tapaamiseen ravintolassa. Kaksi muutakin valmennusryhmän jäsentä sairastui.

”En unohda sitä iltaa. Istuimme samassa pöydässä Jimin kanssa kahdestaan. Muistan sen ikuisesti. Sainko minä sen häneltä, saiko hän sen minulta? En tiedä vastausta”, sanoo joukkueen apuvalmentaja Jim Stanbrough.

Stanborough vietti yhteensä 12 päivää sairaalassa, kahdessa kuuden päivän jaksossa, joiden välillä hän oli kotona.

Seuraavaa turnausta ei pelattu. Lawrence North olisi joutunut siihen ilman kolmea valmennusryhmän jäsentä.

Turnauksen osuutta Indianan tartuntoihin ei ole pystytty tutkimaan varmuudella. Pelaamispäätös

Selvältä näyttää se, että koronavirus on levinnyt Indianassa jo ennen kuin ensimmäinen positiivinen testitulos saatiin. Lehti muistuttaa, että sairautta voi levittää oireettomanakin.

Koronavirukseen on Indianassa kuollut 545 ihmistä ja tartuntatapauksia on yli 10 600. Asukkaita osavaltiossa on reilut 6,5 miljoonaa.

Tartuntatautilääkäri Cole Beeler sanoo joka tapauksessa urheilutapahtuman olevan luonteeltaan tapahtuma, jossa koronavirus leviää helposti.

”Ihmiset istuvat lähetysten ja luultavasti huutavat kannustaessaan joukkuetta. Se levittää enemmän pisaroita kuin normaali puhuminen ja hengittäminen”, Beeler sanoo.

Hän muistuttaa, että pelaamispäätöksen tekohetkellä tiedot olivat vajavaisia.

”Nyt voin sanoa, että tuolloin olisi varmasti pitänyt tehdä asioita eri tavalla. Mutta tuolloin meillä ei ollut juuri mitään tietoa viruksesta. Sulkemistoimien merkitystä ei täysin ymmärretty.”