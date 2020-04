”Ratsastus olisi varmaan tällaista, jos se olisi harrastus”, sanoo pararatsastaja Katja Karjalainen.

Tokion paralympialaisiin valmistautuva Karjalainen toteaa, että koronaviruksen aiheuttama poikkeuskevät jää ikuisesti mieleen.

Kun ratsastuskilpailut ja maajoukkuevalmennukset on peruttu, yhtäkkiä viikossa onkin paljon aikaa hevosen kanssa.

On mahdollista kokeilla uusia varusteita, harjoitella perusasioita ja ratsastaa maastossa. Karjalainen käy Hyvinkäällä viisi kertaa viikossa ratsastamassa 17-vuotiasta kisahevostaan Dr. Doolittlea eli Toopea.

Toope on kokenut kilparatsu, joten kilpailutauko ei haittaa sitä.

”Olemme menneet aika kovaa viime viime vuodet, joten hevosen päälle tauko tekee hyvää. Toope pääsee nollautumaan tarhassa ja maastossa.”

Ratsastuksen olympia- ja paralympiapaikat ehdittiin lyödä lukkoon ennen koronaviruksen poikkeustilaa. Maa- ja joukkuepaikat säilyvät, vaikka Tokion olympialaiset ja paralympialaiset siirtyvät vuodella.

Kouluratsastaja Henri Ruoste ratsasti Suomelle maapaikan olympialaisten kouluratsastukseen ja Katja Karjalainen paralympialaisiin.

Olympiapaikan Suomelle Tokion olympialaisiin ratsastanut Henri Ruoste on myös menestynyt hevoskauppias. Kuva: Kalle Koponen / HS

Lisäksi pararatsastaja Pia-Pauliina Reitti sai henkilökohtaisen maapaikan eli niin sanotun villin kortin paralympialaisiin.

Suomen ratsastajainliiton piti nimetä ratsastajat maapaikoille tänä keväänä, mutta nimeäminen siirtyy. Jos hevonen ja ratsastaja ovat kilpailukunnossa, liitto myöntää paikan tyypillisesti sen ansainneelle ratsastajalle.

Saksassa asuva Henri Ruoste kertoo hevosarjen sujuvan tavallisesti, mutta ilman kilpailumatkoja ja hevoskauppaan liittyviä asiakkaita.

”Treenaamme hevosten kanssa päivittäin täysin normaalisti, se ei ole muuttunut mitenkään.”

Mitään ylimääräisiä riskejä tartunnan kanssa ei voi ottaa.

Urheilullisesti Ruosteen mukaan tavoite on sama: ratsastaa olympialaisissa ja kilpailla valmistavia kilpailuja kansainvälisesti, kunhan kilpailutoiminta käynnistyy.

Ruosteen mukaan ei ole ongelma, vaikka hän joutuisi ratsastamaan vaadittavat kvaalitulokset uudestaan.

”Joka tapauksessa valmistavista kilpailuista on saatava riittävät tulokset, että olympialaisiin kannattaa lähteä.”

Sen sijaan olympialaisiin valmistautumisen taloudellinen puoli ja hevoskauppa ovat kysymysmerkkejä.

Ruoste saa toimeentulonsa kalleimpien kouluratsastushevosten myynnistä. Kauppa on täysin pysähtynyt.

”Yrityksemme kulut juoksevat normaalisti eikä niistä voi karsia. Hevoset on ruokittava ja hoidettava. Jos tilanne pitkittyy, sillä on vaikutuksia yrityksen toimintaan.”

Pia-Pauliina Reitti kuuluu koronaviruksen riskiryhmään reuman lisäksi keuhkosairautensa takia. Kuva: Heidi Lammi / Suomen Ratsastajainliitto

Ruoste ehti ratsastaa olympialaisiin vaadittavat tulokset kahdella hevosella. Hevosten kohdalla oli tehty päätös, ettei niitä myydä ennen tämän vuoden olympialaisia.

Nyt tilanne on jälleen auki. Ruoste omistaa 12-vuotiaan Rossetin kokonaan itse, joten sitä koskevat päätökset ovat hänen käsissään. 10-vuotiaasta Kontestrosta hän omistaa puolet. Toinen puoli on sijoittajalla.

”Sijoittajan halu on aina saada mahdollisimman hyvä tuotto silloinkin, kun kyseessä on hevonen. On iso taloudellinen ratkaisu olla myymättä arvokkaita hevosia, jos sopiva ostaja löytyy.”

Toistaiseksi kansainvälinen olympiakomitea ei ole kertonut, avataanko hevosten rekisteröinti. Tokion olympialaisiin tähtäävien hevosten piti olla rekisteröitynä olympiamaahansa tämän vuoden tammikuussa.

Jos aikaraja siirtyy ensi vuoteen, kansainvälinen hevoskauppa käynnistyy uudestaan.

”Hyviä ratsastajia on enemmän kuin hyviä hevosia, joten huippuhevosille on kysyntää. Moni ostaja kyseli jo aiemmin Rossettia ja Kontestroa”, Ruoste kertoo.

Pararatsastaja Pia-Pauliina Reitti kuuluu koronaviruksen riskiryhmään reuman lisäksi keuhkosairautensa takia.

Hänen kilpailuhevosensa Supremo asuu kotona Mäntsälässä, jossa Reitti normaalistikin harjoittelee. Hän saa puolisonsa kanssa elannon maataloudesta, joten myös työpaikka on kotitilalla.

”Meidän arkemme ei ole oikeastaan muuttunut, mitä nyt lapset ovat päivisin kotona. Maajoukkuevalmennukset on peruttu, mutta oma valmentajani on käynyt nyt kerran viikossa meillä valmentamassa”, Reitti sanoo.

Hän suhtautuu kaksijakoisesti Tokion kilpailujen siirtämiseen. Kyseessä on ratsukon ensimmäiset paralympialaiset.

”Hevonen ja minä olisimme nyt hyvässä kunnossa. Hevosten kanssa ei koskaan tiedä, mikä tilanne on vuoden päästä. Toisaalta saamme nyt vuoden lisää aikaa valmistautua ja harjoitella kilpailuihin. Pitää vain yrittää tehdä kaikkensa, ettei hevonen loukkaannu.”

Kun ratsastuksen kilpailutoiminta jälleen käynnistyy, Reitti aikoo valikoida kilpailut tarkasti.

”Mitään ylimääräisiä riskejä tartunnan kanssa ei voi ottaa. Toisaalta on tärkeää käydä näyttäytymässä kansainvälisissä kilpailuissa tuomareille ja saada heiltä arvio, missä vaiheessa valmistautumisemme on.”

Henri Ruoste osallistui ratsullaan Rossetti Helsinki Horse Show’hun lokakuussa 2018. Kuva: Sami Kero / HS