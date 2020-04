Koronavirusepidemia mullisti jalkapallovalmentajien arjen. Kun lapset ovat nukkumassa, FC Interin José Riveiro ja HJK:n Toni Koskela ryhtyvät töihin.

Julkaistu: 2:00

Veikkausliiga-seura Interin päävalmentaja José Riveiro on elänyt koronaviruspandemian aikana kahdessa todellisuudessa: Suomessa ja Espanjassa, jossa hänen sukulaisensa ovat.

Vaikka Suomessa rajoitukset eivät ole niin kovia kuin Espanjassa, hän on vaimonsa ja tyttärensä kanssa eristäytynyt Turussa kuin asuisi Espanjassa.

”Yritämme noudattaa toiminnassamme johdonmukaisesti ajatuksiamme siitä, että rajoitusten pitäisi olla tiukempia. Olemme olleet kotona. Olen käynyt vauvamme kanssa kahdesti ulkona parinkymmenen minuutin verran. Olemme siis suhtautuneet tilanteeseen melko vakavasti”, Riveiro sanoo.

Riveiron käsityksen mukaan FC Inter oli ensimmäinen jalkapallojoukkue, joka kieltäytyi matkustamasta Suomen cupin otteluun maaliskuun puolivälissä.

Interin joukkue päätti yksimielisesti, että he eivät matkustaisi Joensuuhun puolivälieräotteluun Jippoa vastaan, vaikka kilpailusta vastaava Palloliitto vaati sitä heiltä.

”Kun kilpailu peruttiin, tajusin, että tilanne ei kestäisi vain viikkoa”, Riveiro sanoo.

Sillä hetkellä jalkapallo oli hänelle toissijainen asia. Hän ajatteli tilannettaan ja mietti, viettäisikö perheensä kanssa aikaa Suomessa vai matkustaisiko kotiin Espanjaan. Hän ajatteli, että matkalla Espanjaan olisi enemmän mahdollisuuksia saada koronavirustartunta kuin pysymällä Turussa.

”En ollut myöskään varma, olisiko minun mahdollista matkustaa takaisin Suomeen.”

Jalkapallovalmentajan työnkuva on muuttunut ja kentällä valmentamisen sijaan hän on perehtynyt peliin ja joukkueeseensa kotona.

”Jos olen rehellinen, voin sanoa, että on melko vaikeata keskittyä päivien aikana. On tavallaan mukava tehdä töitä kotona, mutta toisaalta ei, koska vauvamme häärii ympärilläni koko ajan”, Riveiro sanoo.

Iltaisin on paremmin aikaa. Silloin hän muun muassa tutkii, mitkä olivat talvikaudella joukkueen vahvuuksia ja heikkouksia, jotta joukkue olisi valmiimpi pakollisen tauon jälkeen.

Hän yrittää saada mahdollisimman paljon tietoa joukkueestaan ja sen mahdollisuuksista tulevalla kaudella.

Toni Koskela aloitti HJK:n päävalmentajana viime kaudella. Kuva: Kalle Koponen / HS

Viime kaudella Riveiro oli ensimmäistä kertaa valmennusurallaan päävalmentajana ja luotsasi turkulaisjoukkueen heti Veikkausliigan kakkossijalle.

Mestaruus ratkesi vasta kauden viimeisessä ottelussa Kuopion Palloseuran hyväksi Interin kotikentällä Veritas-stadionilla.

Riveiro saapui vuonna 2014 FC Honkaan Shefki Kuqin apuvalmentajaksi ja seurasi Kuqia PK-35 Vantaaseen. Kaudella 2016 PK-35 Vantaassa oli myrskyisä ilmapiiri, ja lopulta Kuqin ja Riveiron välille tuli välirikko, jonka jälkeen Riveiro lähti seurasta.

Riveiro siirtyi pian HJK:hon Mika Lehkosuon apuvalmentajaksi ja yhteistyö oli menestyksekästä sen jälkeen, kun Lehkosuo luovutti apuvalmentajalleen enemmän kuin vastuusta kuin aiemmin urallaan. Kaksikko voitti mestaruudet HJK:lle kausilla 2017 ja 2018.

Uransa toiselle päävalmentajakaudelleen hän on lähdössä joukkueella, joka uusiutui todella paljon. Tammi-helmikuussa Interiin tuli kymmenen uutta pelaajaa. Joukkueen ulkomaiset pelaajat jäivät Suomeen samoista syistä kuin Riveiro.

”He taistelevat tunteakseen itsensä jalkapalloilijoiksi. Tämä on identiteettikriisi, koska elämämme on jalkapalloa. Tämä on todella vaikeata.”

Interin pelaajat jäivät harjoituskiellon jälkeen lomalle ja tekivät omia harjoitusohjelmiaan. Pari kertaa viikossa joukkue kokoontui videotapaamisiin. Ne antoivat pelaajille mahdollisuuden tavata toisiaan, heittää vitsiä ja pitää kiinni joukkuehengestä.

”Oli tärkeätä keskittyä siihen, mitä olemme tekemässä. Emme ole kukaan yksin tässä tilanteessa. Ne tapaamiset olivat erityisen tärkeitä ulkomaisille pelaajille”, Riveiro sanoo.

Sillä välin valmennusryhmä on yrittänyt videotapaamisissaan valmistautua kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, miten kausi voi alkaa.

”Emme tiedä, aloitammeko heinäkuussa, elokuussa vai jopa lokakuussa. Siitä tulee valtava haaste kaikille tällä kaudella. Tämän tauon aikana voimme saada etua muihin tai jäädä jälkeen.”

Riveiro sanoo, että hänellä on kirkkaana mielessään pelimallinsa ydin ja asiat, joita hän haluaa nähdä joukkueeltaan. Hän kertoo, että viime vuoden Inter sopeutti hyvin pelimallia muuttuviin olosuhteisiin.

Suuressa osassa otteluita joukkueella oli hauskaa ja valmennusryhmä nautti joukkueen pelin katsomisesta.

”Minulla ei ole vain yhtä pelikirjaa. Joukkueet, kilpailut ja vastustajat ovat erilaisia. Yritän olla jatkuvassa kehityksessä valmentajana. Rakastan tätä peliä.”

FC Interin pukuhuone on tyhjentynyt koronaviruksen takia. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Hän sanoo keskittyvänsä nykyään enemmän ihmissuhteisiin ryhmän sisällä, joukkueen yhtenäisyyteen ja tapoihin sitouttaa ihmisiä projektiin.

”Pitää ymmärtää, että jalkapalloilijat ovat ihmisiä, joilla on kaikilla erilaiset mielipiteet, visiot, pelit, ongelmat. On suuri mysteeri valmentajalle, miten saa ohjattua erilaiset energiat samaan suuntaan.”

Vapaaksi jääneellä ajalla hän on opiskellut erilaisia oppitunteja ja tutkimuksia. Jalkapallon nälkäänsä hän on tyydyttänyt katsomalla tallenteita Bundesliigan otteluista.

”On myös hyvä katsoa huippuvalmentajia ratkomassa erilaisia ongelmia otteluissa. Yritän siten opettaa silmiäni ja aivojani oppimaan pelistä. Haluan nähdä jalkapalloa ja oppia suoraan peleistä.”

Riveiro on katsonut etenkin Hertha Berlinin ja RB Leipzigin otteluita. Hän sanoo pitävänsä Leipzigista, ”koska se ei oikealla tavalla kunnioita vastustajaa”.

Riveiro sanoo oppineensa katsomistaan otteluista erilaisia pelikonsepteja ja tapoja liikkua pallollisena paineen alta pois eri tilanteissa.

”Parilla viime kaudella joukkue, jota kaikki ovat seuranneet on tietenkin Liverpool. Ei ole salaisuus, että heidän jalkapalloaan on mukava katsoa.”

Peleihin Suomessa on vielä pitkä matka. On puhuttu, että kausi alkaisi kesäkuussa. Riveiro keskittyy nyt siihen, mitä hän voi tehdä rajoitusten puitteissa.

”Tämä on meille mahdollisuus kasvaa pelaajina ja valmentajana. Tiedämme, mihin voimme keskittyä ja miten teemme ajasta hyödyllisen kaikille.”

Toni Koskela aloitti HJK:n päävalmentajana viime vuonna toukokuun lopulla. Kuva: Rio Gandara / HS

Toinen Lehkosuon entinen apuvalmentaja, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela on samanlaisessa tilanteessa kuin Riveiro.

Päivisin hänen keskittymisensä menee perheeseen ja kahteen pieneen lapseen. Iltaisin hän voi käyttää aikaa paremmin jalkapalloon.

”Niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, vaikka oli tiedossa, mitä maailmalla tapahtuu, silti toiminnan loppuminen seinään ennen cupin puolivälieriä oli jotenkin yllätys. Ensimmäiset hetket menivät siihen, että keräsimme oleellisen informaation, joka piti jakaa kaikille. Päivässä kahdessa tapahtuivat ratkaisut siitä, mitä teemme. Jäimme vuosilomalle.”

Koskelan valmennusryhmä on yrittänyt miettiä, mikä on poikkeustilanteen aikana järkevää tekemistä ja mistä kukin jaksaa motivoitua. Hänen mukaansa ei ole mitään järkeä alkaa tekemään viittä kertaa viikossa etäharjoittelua.

Tulevan kauden alkaminen ja pelimuoto on hämärän peitossa, mikä vaikuttaa suunnitelmiin.

”Eipä varmaan koskaan ennen ole tehty näin montaa erilaista suunnitelmaa.”

Koskela tuli Lehkosuon manttelinperijäksi kesken viime kauden sen jälkeen, kun kolme mestaruutta viiden vuoden aikana voittanut Lehkosuo oli saanut potkut. RoPSista siirtynyt Koskela sanoi silloin, että ”on mahdotonta sanoa HJK:lle ei”.

Elokuussa HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti sanoi, että seuraavan kauden joukkueeseen ja sen taustaryhmään satsattaisiin enemmän resursseja kuin seurahistoriassa koskaan aiemmin.

HJK:n surkea kausi kulminoitui lopulta siihen, että joukkue joutui hakemaan paikkaa europeleihin niin sanotun eurolopputurnauksesta, josta se putosi välierissä. Ensimmäistä kertaa yhteentoista vuoteen HJK jäi vaille europelipaikkaa.

”Pettymyksen jälkeen kokonaisuuden reflektointia tapahtuu enemmän kuin normaalitilanteessa. Sitä tein itsekseni valmennusryhmän kanssa viime kauden jälkeen. Yritän pitää aina myös tavallisessa arjessani käynnissä pari prosessia, joissa voin kehittää ammattitaitoani”, Koskela sanoo.

Talven aikana hän katsoi ajatuksella enemmän jalkapalloa kuin tavallisesti ja tutki, mitä niin sanotut pelitehokkaat joukkueet tekevät ja miten ne luovat paljon uhkaa hyökätessä. Bundesliiga ja esimerkiksi Dortmundin ottelut kuuluivat hänen katselulistalleen.

Joukkueen rakenne meni talven aikana pitkälti uusiksi ja HJK:n paidan puki päälleen kaksitoista uutta pelaajaa, joista pari oli paluumuuttajia, kuten Rasmus Schüller ja Atomu Tanaka.

Uusien pelaajien avulla Koskela pääsee pelaamaan paremmin haluamaansa peliä. Hän sanoo uskovansa, että joukkueen ”peruspelaamisessa on enemmän pystysuuntaisuutta kuin aiemmin”.

Hän haluaa, että hänen joukkueensa uhkaa jatkuvasti puolustuslinjan edessä ja takana olevaa tilaa. Harhasyöttöjä tulee, mutta se ei ole hänelle ongelma, kun kakkospallojen voittaminen varmistetaan.

Joukkueeseen haluttiin rekrytoida nopeita pelaajia ja pelaajia, jotka pystyisivät juoksemaan vastustajan puolustuslinjan taakse.

Poikkeustilanteen aiheuttaman tauon aikana Koskelan valmennusryhmä on analysoinut, mitä joukkueessa on tapahtunut vuoden alun aikana.

”Nyt on katsottu sitä, miten ne asiat, jotka ajattelimme tekevämme paremmin ovat kehittyneet. Niitä asioita pysähdytään analysoimaan arjessakin enemmän.”

Talven puhdistuksessa joukkueesta lähti kaikkiaan parikymmentä pelaajaa.

”Meidän pitää luoda parempi merkitys ja syy sille, miksi pelaajat ovat joukkueessa mukana. Se näkyy suoraan siinä, miten sitoutuneita pelaajat ovat.”

Merkityksen luominen alkaa toimintakulttuurin ja -ympäristön rakentamisesta. Koskelan mukaan talven aikana moni asia viittasi siihen, että joukkue oli hyvässä vaiheessa.

”Halusimme olla selkeästi juoksuvoimaisempi ja dynaamisempi joukkue, mikä mahdollistaa monia asioita. Olimme sellainen joukkue talven aikana. Moneen asiaan olimme tyytyväisiä ja tekeminen oli vähintäänkin tyydyttävällä tasolla.”

Tauon aikana hän on katsonut uudestaan talven pelejä ja harjoituksia. Hän on voinut esimerkiksi katsoa, onko harjoitusten opetustilanteiden oppi näkynyt niin sanottuna siirtovaikutuksena harjoituksissa.

”Sellaisiin asioihin on nyt ollut enemmän aikaa kuin normaalissa arjessa, jolloin seuraava päivä tulee yllättävän nopeasti vastaan.”

Koskela arvelee, että tauon venyessä seuroille tulee talousmurheita, jotka voivat vaikuttaa joukkueisiin ja pelaajaryhmiin.

”Minun on vaikea nähdä, että tässä tilanteessa kukaan pystyisi tekemään mitään ihmeellistä kilpailuetua harjoittelemalla niin paljon järkevämmin kuin muut. Uskoisin, että vahvoilla ovat joukkueet, joilla on itseään hyvin kunnossa pitäviä pelaajia. Kaikista vahvimmin motivoituneita ovat pelaajat, jotka ovat vielä matkalla jonnekin.”

HJK:lla on tusinan verran yli 27-vuotiaita kokeneita ammattilaisia ja puolisen tusinaa nälkäistä nuorta, jotka havittelevat siirtoa ulkomaan kentille jahka pandemian varjo joskus väistyy. Tällä joukkueella ei pitäisi olla ongelmia siirtyä pitkältä tauolta peleihin.