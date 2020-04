Wide ContentPlaceholder

Peliyhtiöllä on edessään paheneva kierre: Kaksi Veikkauksen jättänyttä johtajaa kertoo, mikä Suomen rahapeli­politiikassa on vialla

Jari Vähänen ja Reijo Anttila on työskennelleet suomalaisten rahapeliyhtiöiden palveluksessa yhteensä 50 vuotta. Heillä on selkeä näkemys siitä, miksi Veikkaus on vaikeuksissa, ja ihmettelevät vaihtoehtojen puutetta Suomen rahapelikeskustelussa.