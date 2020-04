Entinen baseballin huippupelaaja Alex Rodriguez ja hänen puolisonsa, Hollywood-tähti ja laulaja, Jennifer Lopez etsivät rahoitusta tehdäkseen tarjouksen baseballin MLB-liigan New York Metsistä, kertoo Variety-lehti.

Kaksikko, jotka tunnetaan myös lyhenteillä A-Rod ja J-Lo, neuvottelee rahoituksesta investointipankki JP Morganin kanssa.

Metsin myynti on ollut viime aikoina vahvasti esillä, sillä seuran vähemmistöosakkaan Steve Cohenin 2,6 miljardin dollarin (yli kahden miljardin euron) tarjous 80 prosentin osuudesta seuran osakkeista kaatui helmikuussa. Syynä oli seuran omistajan Fred Wilponin tekemät muutokset sopimukseen vain yksitoista tuntia ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Muutoksista olennaisin oli se, että Cohen olisi saanut seuran hallintaansa viiden vuoden sisällä. Varietyn mukaan Rodriguezin ja Lopezin neuvottelemassa sopimuksessa tällaista pykälää ei ole.

Varietyn mukaan Rodriguezin ja Lopezin yhteinen nettovarallisuus on noin 700 miljoonaa dollaria (644 miljoonaa euroa), joten he tarvitsevat runsaasti lisärahoitusta kauppaa varten. Lopezin osuuden arvioidaan olevan suurempi kaksikon varallisuudessa, noin 400 miljoonaa dollaria.

Talousjulkaisu Forbesin mukaan New York Metsin arvo on tällä hetkellä 2,4 miljardia dollaria (2,2 miljoonaa euroa). Seura on MLB:n kuudenneksi arvokkain. Ykkösenä on paikalliskilpailija New York Yankees, viisi miljardia dollaria. Rodriguez pelasi urallaan kaksitoista kautta juuri Yankeesissa.

Metsin edellä ovat myös Los Angeles Dodgers (3,4 miljardia dollaria), Boston Red Sox (3,3 miljardia), Chicago Cubs (3,2 miljardia) ja San Francisco Giants (3,1 miljardia).

Lähde: AFP