Formula ykkösten suomalaiskuskit Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas eivät ole osallistuneet koronaviruspandemian aikaiseen ”korvikkeeseen” eli virtuaalisiin F1-kisoihin, joita on nyt kisattu kolme kertaa.

Alfa Romeo -tallin Räikkönen kommentoi asiaa italialaiselle Corriere della Sera -lehdelle, jonka tekemässä haastattelussa mainitaan useiden F1-ajajien osallistuneen virtuaalisiin F1-kisoihin.

”Minua ei kiinnosta. Mieluummin odotan, kunnes pääsen takaisin oikealle radalle”, Räikkönen vastasi.

Räikkösen reaktio ei ole kovinkaan suuri yllätys, sillä Räikkönen ei Ferrari-kausillaan ollut kovinkaan kiinnostunut myöskään F1-auton simulaattorista.

”Sanotaan vaikka näin, että lentäminen Italiaan simulaattoria varten ei ollut varsinaisesti syy, miksi valitsin tämän työn. Ajaminen radalla on aivan eri asia. Joka tapauksessa simulaattorit ovat täysin erilaisia ja huomattavasti mutkikkaampia kuin virtuaalisesti kilpaileminen”, Räikkönen totesi.

Virtuaalisiin F1-kisoihin on osallistunut kuusi nykyistä F1-kuskia. Ferrari-tallin Charles Leclerc on voittanut molemmat kisat, joihin hän on osallistunut. Virtuaalisissa F1-kisoissa käytetään Codemastersin F1-peliä.

Räikkönen kiisti haastattelussa myöskin sen, että kauden alkamisen odottelu olisi tylsää.

”Päivät kuluvat nopeasti. Kaikki on melko normaalia, enemmän tai vähemmän samanlaista kuin aiemminkin. Vietän aikaani lasteni kanssa. Olemme onnekkaita, että voimme olla ulkona melkein kokoajan.”

40-vuotiaalta Räikköseltä kysytään lähes jokaisessa haastattelussa uran jatkumisesta tai päättymisestä. Keskeytyksissä oleva kausi on viimeinen Alfa Romeo -tallin sopimuksessa. Räikkönen totesi, että poikkeuksellinen kausi ei vaikuta hänen päätöksiin.

”Yritetään löytää tapa aloittaa kausi ja myös lopettaa se. Jossain vaiheessa teen sitten päätöksiä. Niin kauan kuin tämä on hauskaa ja minulla on motivaatiota [jatkan Formula 1:ssä]. Olen nyt motivoituneempi kuin koskaan.”

Formulakauden alkamisesta ei ole vielä päätöksiä. Mahdollinen ensimmäinen kisa voisi olla 5. heinäkuuta Itävallan gp.