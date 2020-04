Valko-Venäjän presidentin Alexander Lukašenkon amatöörijääkiekkojoukkueen pelaajalla on todettu koronavirustartunta, presidentin kanslia kertoi uutistoimisto RIA Novostille tiistaina.

”Lukašenko ei ole karanteenissa ja hän jatkaa työskentelyä normaalisti”, presidentin tiedottaja Natalia Aismont kertoi.

Aismont ei kommentoinut asiaa enempää uutistoimisto Reutersille.

Lukašenkon joukkuekaverilla luultiin aluksi olevan keuhkokuume, mutta myöhemmin kerrottiin, että hänen koronavirustestinsä oli positiivinen. Valkovenäläiselle medialle pelaaja oli sanonut: ”Minulla ei ole koronavirusta, vain hieman kuumetta.”

Vaikka Valko-Venäjälläkin on todettu koronavirusta ja myös siitä aiheutuneita kuolemia, Lukašenko on jatkanut jääkiekon pelaamista yleisön edessä. Näin hän on pyrkinyt osoittamaan, että Valko-Venäjällä ei tarvita rajoituksia viruksen takia. Valko-Venäjä on myös ainoa Euroopan maa, jossa jalkapallon pääsarja jatkuu.

Vuodesta 1994 lähtien Valko-Venäjää hallinnut Lukašenko on toistuvasti kutsunut pandemiaa ”joukkopsykoosiksi” ja suositellut vodkan nauttimista ja saunaa taudin pitämisessä loitolla.

Valko-Venäjällä on vahvistettu 6 723 koronavirustartuntaa ja 55 kuolemaa. Lukašenko on vakuuttanut, että Valko-Venäjällä kukaan ei kuole covid-19-tautiin ja että kaikki mainitut kuolemat ovat johtuneet muista syistä, kuten sydänsairauksista.

Lukašenkon joukkue osallistui amatöörijoukkueiden turnaukseen, jonka se voitti 11. kerran. Maaliskuussa ottelun yhteydessä presidentti totesi paikalla olleelle toimittajalle: ”Täällä ei ole viruksia. Näitkö niitä lentelevän?”