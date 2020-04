Amerikkalainen jalkapallo

Tampa Bay Buccaneers on tehnyt jo toisen huippuhankinnan. Entinen New England Patriotsin sisempi laitahyökkääjä Rob Gronkowski on perunut lopettamispäätöksensä ja siirtyy Buccaneersiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

Buccaneersin pelinrakentajaksi hankittiin aiemmin tänä vuonna Patriotsissa koko aiemman uransa pelannut Tom Brady.

Gronkowski lopetti peliuransa reilu vuosi sitten kesken sopimuskautensa. Nyt Patriots ja Buccaneers ovat päässeet sopimukseen siirrosta. Patriots saa hyvitykseksi Buccaneersilta neljännen kierroksen varausvuoron NFL:n uusien pelaajien varaustilaisuudessa. Buccaneersille tulee Patriotsilta seitsemännen kierroksen varausvuoro.

ESPN:n mukaan Gronkowski on myös läpäissyt Buccaneersin lääkärintarkastuksen ja fyysiset testit.

”Olen palannut. Olen aina sanonut, että kun tulee se tunne ja tuntuu oikealta, olen valmis kentälle uudelleen. Nyt on se tunne”, Gronkowski kirjoitti tekstiviestissä Fox Sportsin Jay Glazerille.

”Rob Gronkowski on yksi NFL:n parhaita sisempiä laitahyökkääjiä, ja hän pelaa niin intohimoisesti, että se erotttaa hänet muista”, Buccaneersin urheilujohtaja Jason Licht hehkutti.

”Rob on pelannut koko uransa Tom Bradyn rinnalla ja tulokset puhuvat puolestaan.”

Gronowski ja Brady voittivat yhdessä Patriotsissa kolme NFL-mestaruutta eli Super Bowlia.

Kun tieto Gronowskin siirrosta Buccaneersiin tuli, vedonlyöntitoimistoissa Buccaneersin mahdollisuudet NFL:n mestaruuteen nousivat yhden suhde 18:sta yhden suhde yhdeksään.

Aivan toimettomana 30-vuotias Gronowski ei ole ollut viimeisen vuoden aikana, sillä hän siirtyi showpainiin. Gronowski voitti aiemmin tässä kuussa Wrestlemania 36:ssa 24/7-tittelin.