Suomen hallitus kertoo tänään keskiviikkona, voidaanko kesällä järjestää yleisötapahtumia koronaviruksen takia. Hollannissa päätös jo tehtiin: suuret yleisötapahtumat on kielletty maassa 1. syyskuuta asti.

Hollannin hallituksen päätöksen myötä esimerkiksi Hollannin jalkapalloliiga ei aio jatkaa keskeytyksessä olevaa kautta. BBC:n mukaan Hollannin jalkapalloliitto keskustelee kuitenkin ensin Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) kanssa ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen.

”Eredivisie [Hollannin pääsarja] toivoi jatkavan kautta, mutta nyt tiedämme, että otteluita ei pystytä järjestämään fanien kanssa ja pääministeri [Mark Rutte] sanoo, että ei ole viisasta pelata ilman faneja”, hollantilainen jalkapallotoimittaja Marcel Van Der Kraan kertoi BBC:lle.

Hollannin piti tänä vuonna palata F1-osakilpailun järjestäjäksi, mutta nyt kisan ajaminen Zandvoortissa on epätodennäköistä. Alunperin kisan ajankohta oli vappuviikonloppu, mutta sittemmin se on siirretty. Toiveena on ollut muun muassa se, että kisa voitaisiin ajaa elokuussa.

Hollannin hallituksen päätöksen myötä elokuukaan ei ole enää mahdollinen.

”Täytyy katsoa ja odottaa, mitkä vaihtoehdot ovat mahdollisia, mutta en usko kisan ajamisen olevan mahdollista tänä vuonna”, Hollanin F1-kisan johtaja Jan Lammers sanoo De Telegraafille.

Lammersin mukaan Hollannissa ei ole vaihtoehtona kisan ajaminen ilman yleisöä.

”Emme ole hahmotelleet skenaariota, jossa etäisyydet olisivat 1,5 metriä tai kisaamista ilman yleisöä”, Lammers toteaa.