Voittaako Nikita Lyfenko vai Viktor Ivanov? Entä Ivan Pandur vai Sergei Kuzmin?

Ovatko niminä tuntemattomia? Varmasti.

He pelaavat pöytätennistä tai tuttavallisemmin pingistä. Kaiken lisäksi heidän ja kymmenien, ehkä satojen muiden venäläispelaajien otteluita voi katsoa suorina lähetyksinä vedonlyöntifirmojen, myös Veikkauksen, verkkosivuilta ja lyödä vetoa, miten ottelussa käy, kumpi voittaa erän tai kumpi saa ensin erässä viisi pistettä.

Tämä on mahdollista vain ja ainoastaan koronavirusaikana.

Koska pelien taso on kauniisti sanottuna kirjava, otteluissa on oma viehätyksensä. Niihin jää suorastaan koukkuun.

Myös pelipaikka on mielenkiintoinen: sinisillä pressuilla rajattu alue, josta ei näy salin muihin osiin tai tai toisille pelialueille. Otteluissa on kuitenkin erotuomari. Otteluiden jälkeen pelaajat tekevät nyrkkitervehdyksen.

Ottelut pelataan Moskovassa ja sarjan nimi on ”Pro Liga”. Millainen sarjajärjestelmä on ja voittaako joku joskus sen: ei mitään käsitystä. Googlaamalla tietoja ei juuri löydy.

Niinpä täytyi soittaa Anastasiia Burkovalle, joka on kotoisin Pietarista mutta asuu nykyisin Suomessa ja on huippupelaaja. Burkova kertoi, että Venäjällä on useissa kaupungeissa vastaavia ”pro liigoja” ja että niillä ei ole mitään tekemistä Venäjän pöytätennisliiton kanssa.

Parhaimmissa liigoissa, kuten Pietarissa ja ehkä myös Moskovassa, käy jonkin verran myös ulkomaalaisia pelaajia ja ainakin Pietarissa eri tasoisille on omia sarjoja.

”Pelaavat huvikseen”, Burkova tiivisti useimpien pelaajien motiivin sarjaan osallistumiselle.

Siitä Burkova oli erittäin yllättynyt, että Moskovassa voidaan pelata, sillä kaupunki on käytännössä suljettu.

Burkova katsoi myös Moskovan pro liigan otteluohjelmaa: yhtäkään pelaaja hän ei tunnistanut edes nimeltä.

Mutta niin vain pelit jatkuvat. Pelaajien tasoa voisi kuvata vaikka näin: jos Suomen ykköspelaaja Benedek Oláh antaisi näille pelaajille erässä seitsemän pistettä eteen, hän voitaisi silti erän.

Miten tämä kaikki sopii vedonlyöntiin? Jos ei kaipaa taustatietoja pelaajista, heidän tasostaan tai oikein mistään, mikä yleensä liittyy urheiluvedonlyöntiin, niin hyvällä tuurilla voi menestyä. Ja vähän myös taidolla: sama pelaaja pelaa useamman pelin päivässä, joten jonkinlainen käsitys tasosta muodostuu.

Nyt takaisin ottelujen pariin: pelaamassa (keskiviikkona ennen puoltapäivää) ovat Oleg Kutuzov ja Andrei Menšikov. Kutuzov on vahvasti menossa kohti voittoa.