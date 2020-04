Yleisurheilu

Suomen urheiluliitto on saanut rakennettua puskuria tulevaan koronaviruksen sotkemaan kesään, mutta ihan kaikkea sekään ei kestä.

SUL:n hallituksella on kolmen kohdan ohjelma kesälle. Paras kuvio olisi Kalevan Kisat pystyttäisiin järjestämään Turussa elokuussa. Se tarkoittaisi, että Suomi-Ruotsi-maaottelu saataisiin myös vietyä läpi Tampereella syyskuun alussa.

Kausi kruunautuisi Helsingin juoksupäivään Olympiastadionilla 3. lokakuuta.

Kotimaisissa GP-kilpailuissa on käynyt jo melkoinen myllerrys. Joensuun kisa kesäkuun alusta ehdittiin perua jonkin aikaa sitten.

Espoon tapahtuma on siirretty elokuulle, mutta Jyväskylä ja Lahti ovat vielä omilla paikoillaan, mutta niillekin ovat varapäivämäärät katsottuina.

”Mikäli Kalevan Kisat pystytään järjestämään elokuussa, taloudellinen katastrofi pystytään välttämään”, Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani sanoi HS:lle.

”Meillä on koronavirusta edeltävä myyntityö edelliseltä puolelta vuodelta erinomaista, ja myös viime vuodelta.”

Kansainvälinen Paavo Nurmi Games on merkitty samalle viikolle kuin Kalevan Kisat. PNG:ssä on niin paljon enemmän muuttuvia tekijöitä kuin kotimaisessa mestaruuskilpailussa, että sen tarkkaa kohtaloa on vaikea ennakoida.

”Mikäli elokuun alusta lähtien voidaan järjestää tapahtumia, meillä on ylijäämäinen budjetti. Ollaan siinä mielessä onnekkaammassa ja vakavaraisemmassa tilanteessa kuin monet muut”, Itani sanoi.

Seuroille, paikkakunnille ja kisajärjestäjille tulee isoja lovia kesän pyyhkiytymisestä pois, mutta Urheiluliitolla on yksi pelastaja syksyllä.

Urheiluliiton laskemassa kakkosskenaariossa peruttaisiin kesän kaikki kisat, mutta juoksupäivä pystyttäisiin järjestämään.

”Se on äärimmäisen tärkeä tulonlähde meille ja paikallisille seuroille”, Itani sanoi Helsinki Running Daystä.

”Jos kesän kilpaurheilutapahtumat jäävät pitämättä, mutta juoksupäivä onnistuu lokakuussa, pystyy SUL kattamaan tappiot pienillä sopeutustoimilla.”

Pahin olisi edessä, jos kaikki pyyhkiytyy pois ja kalenteri tyhjenee täysin.

”Kolmas skenaario, joka ei toivottavasti toteudu, tarkoittaa, ettei mitään pystytä järjestämään. Se tarkoittaa satojen tuhansien tappioita, jolloin pitää aloittaa merkittävät kulunsäästöt. Toistaiseksi SUL ei ole sille linjalle lähtenyt”, Itani sanoi.

”Tällä hetkellä ei ole tarve vähentää henkilöstö-, seura-, valmennus- tai urheilutukia.”

Puheenjohtaja Itani sanoi, että joka vaihtoehdossa on jonkin verran pelivaraa, mutta koko ajan vähemmän, mitä pitemmälle mennään.