Hyväntekeväisyys

Jalkapalloilija David Beckham liittyi keskiviikkona niiden urheilijoiden joukkoon, jotka kantavat kortensa kekoon tekemällä hyväntekeväisyyttä koronaviruksesta kärsivien hyväksi.

Beckham kauppaa arpoja, ja arvonnan voittaja saa mahdollisuuden pelata pelin Beckhamin valitsemaa joukkuetta vastaan. Peli pelataan viidellä viittä vastaan Beckhamin omistaman Inter Miamin harjoituskentällä. Samaten pakettiin kuuluvat stadionkierros ja lounas.

Beckhamin arvanmyynti sai lukuisat urheilijat innostumaan. Esimerkiksi amerikkalaista jalkapalloa pelaava Tom Brady ilmoitti olevansa mukana arvonnassa.

Jalkapallotähden arpajaismahdollisuus on osa All in -haastetta, jolla kerätään varoja koronaviruksesta kärsiville. Tuki ohjataan ruoka-apuun keskittyville hyväntekeväisyysjärjestöille.

Esimerkiksi jalkapallosarja MLS:n komissaari Don Garber lähti mukaan arvonnalla, jonka voittaja saa nimensä sarjan tähdistöottelun viralliseen pelipalloon komissaarin nimen tilalle.

CNBC:n mukaan Beckhamin arpojen ostamisesta ilmoittanut Tom Brady on mukana paketilla, johon kuuluu tähden tapaaminen lounaan tai treenin merkeissä sekä pääsy Bradyn uuden seuran Tampa Bay Buccaneersin ensimmäiseen kotipeliin. Bradyn paketti menee eniten tarjoavalle huutokauppaperiaatteella.

Beckhamin tavoin arvonnan perusteella on tarjolla esimerkiksi yksipäiväinen NBA-sopimus Mark Cubanin omistamaan Dallas Mavericksiin. Sopimus tehdään pelipäiväksi ja voittaja pääsee esimerkiksi mukaan istumaan penkille ja esittelyriviin joukkueen asussa. Lisäksi Mavericksin kotisivuilla voittajan luvataan pääsevän ottelun aikana vapaaheittoviivalle yleisön kannustaessa.

Haaste ei pyöri ainoastaan urheilun parissa. Esimerkiksi Frendit-tv-sarjan näyttelijät kauppaavat arpoja, joiden voittaja saa mahdollisuuden vierailla studiolla, kun sarjaan kuvataan tulevaa erikoisjaksoa.