Suomen olympiakomitean kaksi vuotta sitten perustama olympiarahasto on saanut kasaan pian ensimmäisen miljoonansa yksityisinä lahjoituksina.

Suomalaisen huippu-urheilun tukemiseen perustetun rahaston tavoitteena koota pääomaksi yhteensä 40 miljoonaa euroa, josta puolet tulee lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

Valtio on mukana hankkeessa vastinrahaperiaatteella eli se on sitoutunut lahjoittamaan rahastoon saman verran kuin lahjoituksina on saatu kasaan eli jopa 20 miljoonaa euroa.

Olympiarahaston varainhankinnasta vastaavan johtajan Jaakko Sippolan mukaan tavoitteena on rakennetaan urheilulle kulttuurirahaston kaltainen tukimalli.

Jos rahaston pääomaksi saadaan kerättyä 40 miljoonaa euroa, saataisiin viiden prosentin vuotuisella tuotolla vuosittain jopa kaksi miljoonaa euroa suomalaisen huippu-urheilun tukemiseen ilman että pääoman kajottaisiin.

”Te olette osoittaneet esimerkillänne, että Suomesta löytyy sekä tahtoa että rohkeutta vastuullisiin tekoihin myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Lahjoitusten yhteissumma on historiallinen ja merkittävä kädenojennus suomalaiselle urheilulle”, Sippola kiitti ensimmäisiä lahjoittajia.

Ensimmäisten lahjoittajien joukossa ovat Motonet-kauppaketjustaan tunnettu Broman Group, joka sponsoroi ennestään muun muassa yleisurheilua sekä OP Ryhmä.

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio on myös Suomen olympiakomitean puheenjohtaja.

Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen arvioi viime keväänä, että ensimmäiset tuet voitaisiin jakaa kahden kolmen vuoden päästä.