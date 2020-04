Jalkapallon Veikkausliigaa pitäisi pystyä pelaamaan kaksinkertainen sarja ja tyhjille katsomoille pelaaminen on järkevää vain, jos on varmuus yleisön eteen pääsemisestä.

Ne ovat päällimmäiset ajatukset kolmella Veikkausliiga-seuran toimitusjohtajalla, jotka HS tavoitti torstaina aamupäivällä kommentoimaan hallituksen keskiviikkona tekemiä päätöksiä.

Pääministeri Sanna Marin kertoi keskiviikkoiltana päätöksistä, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötapahtumat on kielletty heinäkuun loppuun asti, jotta koronaviruksen leviäminen ei nopeutuisi. Linjaus voi vielä koventua, sillä vasta myöhemmin päätetään siitä, pysyykö kymmenen hengen kokoontumiskielto voimassa.

”Tässä kohtaa ei tiedä voiko tyhjillekään katsomoille pelata. Jos kokoontumiskielto venyy heinäkuun loppuun, sitten ei pelata tyhjillekään. Tämä on vähän avoin sokkelo tällä hetkellä”, sanoo Tampereen Ilveksen toimitusjohtaja Tomi Erola.

Ylipäätään tyhjille katsomoille pelaaminen innostaa Erolaa, Kuopion Palloseuran toimitusjohtajaa Jarmo Heiskasta ja Helsingin IFK:n toimitusjohtajaa Christoffer Perretiä vain siinä tapauksessa, että yleisöpelien tiedetään olevan mahdollisia myöhemmin kauden aikana.

”Tyhjille katsomoille pelaaminen on ihan katastrofi. Ottelun järjestämisestä on kuluja esimerkiksi kenttävuokrasta ja ainoa tulo, minkä voi pelaamalla turvata on tv-raha. Jos sarjan läpivieminen näyttää muuten mahdolliselta, muutama kierros voidaan pelata, että saadaan riittävä ottelumäärä”, Heikkinen sanoo.

Perret sanoo, että ilman yleisöä pelaaminen on aina huono vaihtoehto. Hänen mielestään elokuun puoliväli on ehdoton takaraja sarjapelien aloittamiselle, mikäli kausi halutaan pelata.

”Jos menee myöhemmäksi, se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole samaa määrää seuroja pystyssä. Se taas tarkoittaa sitä, että pitäisi olla jossain määrin suljettu sarja. Putoamiset pitäisi jättää pois. Silloin ehkä useampi voisi osallistua esimerkiksi juniorien avulla”, Perret sanoo.

Valmistautumisaikaa aloituspäätöksestä ensimmäiseen peliin toimitusjohtajat arvioivat tarvittavan 2–3 viikkoa, jos harjoittelua koskevat rajoitukset on purettu ja joukkueharjoituksiin päästy.

Siitä toimitusjohtajat ovat samaa mieltä, että pelejä pitäisi ehtiä pelata kaksinkertainen sarja, eli 22 ottelua. KuPSin Heiskanen sanoo, että urheilullisuus vaatii koti- ja vieraspelit kaikkia joukkueita vastaan.

Erola puolestaan sanoo kaksinkertaisen sarjan olevan toive.

”Sitten ei ainakaan jää jossiteltavaa, että ollut huono päivä ja tautia ja sairastelua. Jos sitä ei pysty pelaamaan, niin toivottavasti jotain pelejä”, Erola sanoo.

HIFK:n Perret ei jakaisi lyhyen sarjan perusteella mestaruustitteliä.

”Yksinkertaisessa sarjassa on liian iso merkitys tuurilla. Silloin pelataan pelejä, mutta ei jaeta mestaruuksia”, Petter sanoo.

Heiskanen pohtii asiaa myös myynnin kannalta.

”Vähintään 22 peliä pitää pystyä pelaamaan ja silti ollaan tilanteessa, jossa pitää miettiä, vastaako tuote sitä, mitä on myyty. Jos lento perutaan, asiakas voi vaatia rahoja takaisin. Mutta jos jalkapalloa pelataan tyhjille katsomoille tai pelimäärä on luvattua pienempi, mitä kausikorttilaiselle tarjotaan korvaukseksi?”