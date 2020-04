Saksan miesten jalkapalloliigassa haluttaisiin jatkaa pelejä toukokuussa, mutta koronaviruksen takia tehtävät turvatoimet kasvavat massiivisiksi, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC verkkosivuillaan.

BBC:n eri lähteistä kokoamien lukujen perusteella pelkästään koronavirustestejä tarvittaisiin sarjan käyttöön loppukauden aikana 20 000 kappaletta. Ensimmäisessä ja toisessa Bundesliigassa pelaa molemmissa 18 joukkuetta, joiden pelaajat ja valmentajat testattaisiin harjoitusten välissä ja ennen jokaista ottelua. Joukkueilla on pelaamatta 9–10 ottelua.

”Pelaajia pitää suojata erityisillä säännöillä, koska heillä ei ole mahdollisuuksia välttää kontaktia kentällä”, perustelee biokemisti Alexander Kekule hallelaisesta Martin Lutherin yliopistosta.

Testeissä on silti ongelma: tartunnan saamisesta positiivisen testituloksen antamiseen kuluu muutamia päiviä.

Koska yleisötapahtumat on rajoitettu Saksassa sadan hengen tilaisuuksiin, joudutaan stadionit jakamaan kolmeen eri alueeseen, joista kullakin saa olla vain sata henkilöä. Liiga on arvioinut, että yhtä ottelua varten tarvitaan jopa 300 ihmistä.

Ensimmäisen alueen muodostaisi kenttätaso, jossa ovat esimerkiksi pelaajat ja valmennus sekä tuomaristo ja pallopojat. Toisen alueen muodostaisivat katsomot ja kolmannen alueet, jotka ovat stadionin välittömässä läheisyydessä.

Peliaikeet ovat herättäneet kritiikkiä myös siitä, että pelaamisen takia testauskapasiteetti olisi pois kansalaisilta. Bundesliiga on kiistänyt väitteet vedoten siihen, että testejä on ollut viime viikkoina käytössä aiempaa enemmän. Tällä hetkellä Saksalla on käytettävissään noin 650 000 testiä viikossa. Bundesliiga on laskenut tarpeensa olevan 0,5 prosenttia maan kapasiteetista.

Kritiikkiäkin riittää. Esimerkiksi Deutsche Wellen mielipiteessä toimittaja Felix Tamsut pitää paluuyrityksiä osoituksena siitä, miten jalkapallo elää erillään yhteiskunnasta ja kuninkaana, jota muun yhteiskunnan pitäisi palvella.

Tamsut mainitsee myös saksalaisvirologi Lars Schaaden olevan sitä mieltä, että testit pitäisi käyttää lääketieteellisin perustein eikä terveiden jalkapalloilijoiden jatkuva testaaminen täytä kriteereitä.

Kaikki suunnitelmat voivat vielä mennä uusiksi, jos Saksan poliittiset päättäjät eivät anna Bundesliigalle lupaa palata. Jalkapallobisnekselle tauko on ollut haastava ja ennakkoon arvellaan, että jatkolupa heltiää, jotta bisnes saisi apua.

”Viikonloppu jalkapallolla on paljon siedettävämpi kuin viikonloppu ilman jalkapallo. Siksi voisin kuvitella pelejä pelattavan suljettujen ovien takana”, sanoi Baijerin osavaltiopääministeri Markus Söder Bild-lehden järjestämässä verkkokeskustelussa.

Päätös Saksan jalkapallokauden jatkumisesta tulee todennäköisesti 30. huhtikuuta, kun osavaltioiden ja valtion edustajat käsittelevät asiaa. Tällä hetkellä joukkueet harjoittelevat pienryhmissä.