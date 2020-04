Jyväskyläläinen jääkiekon liigaseura JYP lomauttaa koko valmennuksensa kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Lomautus koskee myös A-nuorten valmennustiimiä.

Päävalmentaja Pekka Tirkkosen vetämään tiimiin kuuluu kolme muuta valmentajaa.

Sen lisäksi, että koko seuran henkilökunta on lomautettuina 1–3 kuukautta ovat pelaajat joutuneet myös sopeuttamaan palkkojaan ensi kaudelle.

Lomautuksen jälkeen Tirkkonen siirtyi tavallaan vapaaksi valmentajaksi ja muiden seurojen tarjolle.

”Ymmärrän, että on sama tilanne kuin pelaajilla. Silloin, kun tulee lomautus, työntekijällä on oikeus irtisanoa sopimus. Sama koskee kaikkia liigaseuroja”, Suomen ammattivalmentajien puheenjohtaja Erkka Westerlund sanoi.

JYP ei ole lomautuksineen yksin, vaan ylivoimaisesti suurin osa Liigan seuroista on joutunut tekemään lomautuksia, irtosanomisia tai muita sopeutuksia.

”Kaikkihan me kärsimme, ja kun kevät jäi pelaamatta se on iso taloudellinen tappio monelle. Ehkä me olemme paremmassa tilanteessa tulevaisuutta ajatellen, jos sarja saadaan syksyllä jossain vaiheessa käyntiin”, Westerlund sanoi.

”Välitilanne pitää saada vietyä läpi, kun seuroilla ei ole tulovirtaa. Se aiheuttaa ahdinkoa.”

Tirkkonen, 51, kuuluu kokeneeseen valmentajakuntaan. Hän nousi liigatasolle nostamalla SaiPan menestyväksi joukkueeksi kausilla 2012–2016. Lappeenrannan-vuosien jälkeen Tirkkonen valmensi Sveitsissä ja Saksassa, kunnes tarttui JYPin liigahaasteeseen vuosi sitten.