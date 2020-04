Ammattilaistennis on koronaviruksen aiheuttamalla tauolla kuten lähes kaikki muukin urheilu.

Skotlantilaisen Andy Murrayn arvio lajin palaamisesta entiselleen on tyly. Murray arveli CNN:n haastattelussa, ettei vielä syyskuussakaan pelata.

”Pelaan ehdottomasti massakentillä, jos kausi alkaa, mutta olen hieman skeptinen. Uskoisin, että tennis on viimeisiä urheilulajeja, jotka palaavat normaaliin. Pelaajia, valmentajia ja pelaajien tiimejä kokoontuu kaikkialta maailmasta yhteen paikkaan. Olisin yllättynyt, jos vielä syyskuussa pelattaisiin”, Murray sanoi.

Andy Murray on entinen maailmanlistan ykkönen ja kaksinkertainen Wimbledon-voittaja. Vakavat lonkkavaivat pakottivat hänet lopettamaan uransa huipulta, mutta viime vuonna hän yritti paluuta ja pelasi jopa samoissa turnauksissa kuin Suomen ykkönen Emil Ruusuvuori.

”Koko maailman olisi toimittava normaalisti ja matkustamisen täytyisi olla normaalia ennen kuin tennis voi palata ainakaan suuriin turnauksiin. Jos puhutaan vaikka Ranskan avoimista, Euroopassa on tapahtunut edistymistä, mutta muutamissa maissa tilanne on vielä päällä.”

Ammattilaistenniksen aloittamista hidastaa juuri maailmanlaajuisuus. Pelaajien on pakko kulkea mantereelta toiselle, ja usein katsojat seuraavat erilaisina joukkoina perässä.

Murray nosti vielä esille, ettei kaikista maista ole lupaa matkustaa turnauksiin. Se aiheuttaisi lajin sisäisen epätasa-arvon.

Urallaan Murray on ansainnut vähän vajaat 60 miljoonaa euroa, mutta hän kantaa huolta pelaajista, joiden ATP-rankkaus liikkuu sijoilla 250–300.

”Uskon heillä olevan erittäin, erittäin vaikeaa”, Murray sanoi, ”vaikka viime vuosina onkin tapahtunut edistystä, mutta ei sittenkään tarpeeksi.”

Yleisen kaavan mukaan pelaajat noin sadan joukosta saavat sen suuruisia palkintorahoja, joilla pystyy rahoittamaan turnauksissa kiertämisen, valmentajan palkan ja kenties saamaan vähän säästöön.

”Kun katsoo grand slam -turnausten voittosekkejä, jotka ovat noin kolme miljoonaa euroa, voisiko sitä rahaa jakaa esimerkiksi alkukierroksille tai jopa karsintoihin. Tai vaikkapa kasvattaa pienimpia turnauksia.”

Kauden toinen grand slam -turnaus, Ranskan avoimet, siirsi tapahtumansa syys-lokakuun vaihteeseen. US Open pitäisi pelata New Yorkissa juuri sitä ennen, mutta ainakin toistaiseksi New York on yksi maailman pahimmista koronalingoista.