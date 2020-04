Pesäpallon Itä–Länsi-otteluja ei pelata Porissa 3.–4. heinäkuuta, Pesäpalloliitto kertoo tiedotteessaan. Pesäpalloliitto selvittää, voiko arvotapahtuman pelata vasta elokuussa.

Päätös tapahtuman siirrosta liittyy Suomen hallituksen eiliseen linjaukseen kieltää yli 500 hengen yleisötapahtumat heinäkuun loppuun asti.

Kuinka suuri taloudellinen tappio tulee, jos Itä–Länttä ei järjestetä ollenkaan?

”Ei ole vielä laskettu sillä tarkkuudella, että voisin kommentoida”, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta kommentoi STT:lle.

Itä–Länsi-tapahtumat ovat perinteisesti keränneet tuhansia katsojia ja olleet koko pesäpalloperheen yhteinen tapahtuma. Viikonlopun aikana otteluissa ovat mitelleet paremmuudesta miehet, naiset, pojat ja tytöt. Onko sellaista vaihtoehtoa, että Itä-Länsi pelattaisiin tyhjille katsomoille?

”Tuollaista vaihtoehtoa ei ole ollut toistaiseksi”, Pitkäranta sanoi.

Pesäpallokauden piti alkaa jo huhtikuussa Espanjan Fuengirolassa, mutta kausi ei ole vielä alkanut koronaviruksen takia.

Seuraava merkkipaalu kauden aloituksen ratkeamisessa on 3. toukokuuta, jolloin Suomen hallituksen on määrä päättää kokoontumisrajoituksien jatkosta tai poistamisesta. Toistaiseksi yli kymmenen hengen kokoontumiset on kielletty.

Superpesiksessä miesten kausi alkaa Pesäpalloliiton mukaan aikaisintaan 1. heinäkuuta poikkeusjärjestelyin. Tapahtuman väkimäärä ei saisi ylittää viittä sataa.

Liiton mukaan sarjojen pelaaminen edellyttää yhteistyökumppanien merkittävää taloudellista tukea.

”Joukkueilla etenkin miesten Superpesiksessä on merkittävät lipputulot ja oheismyynti otteluissa. Jos pelattaisiin tyhjille katsomoille tai alle 500 katsojalle, tulovirta jäisi tulematta tai normaalia pienemmäksi”, Pitkäranta selvensi.

”Kulut eivät kokonaan katoa mihinkään, vaikka pelattaisiin tyhjille katsomoille. Toki seurat eivät esimerkiksi tekisi tiettyjä hankintoja tai ostaisi palveluita, jos niitä ei olisi kukaan katsoja tarvitsemassa. Silloin kulut pienenisivät. Silti kulut eivät kokonaan lopu”, Pitkäranta muistutti.

Jotta pelaaminen onnistuisi, poikkeusjärjestelyihin pitäisi sitoutua seurojen, pelaajien ja tuomareiden.

”Ajatus on, että kuunnellaan kaikkia osapuolia. Tämä on kaikkien peli, Pitkäranta vastasi kysymykseen siitä, voiko yksi poikkiteloin asettuva saada aikaan sen”, ettei voida pelata ollenkaan.

Naisten kausi voisi alkaa jo kesäkuussa, jos alle 500 hengen tapahtumia voi silloin järjestää.

Naisten otteluissa yleisömäärät nousevat yli 500:n vain muutamalla paikkakunnalla. Suosituinta naisten Superpesis on Porissa, jossa katsojia on usein yli tuhat.

Etenkin miesten puolella ongelmaksi voi nousta se, miten kausikortin hankkineet valikoidaan otteluihin. Jotkut seurat ovat voineet myydä yli 500 kausikorttia.

Jos peleihin pääsee alle 500 ihmistä, ratkaistavaksi jää se, miten päätetään kausikortin ostaneet sisäänpääsijät.

”Tämä on yksi asia, joka pitää ratkaista. Ratkaisu tapahtuu seurojen päässä”, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Pitkäranta sanoi.