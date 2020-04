HIFK on yksi harvoista poikkeuksista tällä haavaa Veikkausliigassa. HIFK:n edustusjoukkue ei siirtynyt yksilöharjoituksista pienryhmäharjoitteluun sen jälkeen, kun Veikkausliiga ohjeisti viime viikon lopulla seuroja, miten pienryhmissä voisi harjoitella.

FC Hongassa pelaajien palkanmaksu on keskeytettynä, joten siellä ei harjoitella pienryhmissä. Valtaosa liigajoukkueista käynnisti pienryhmäharjoitukset uusien ohjeiden jälkeen. HJK on pääkaupunkiseudun liigajoukkueista ainoa, joka on aloittanut edustusjoukkueella pienryhmäharjoittelun.

HIFK:n puheenjohtajan Christoffer Perret’n mukaan helsinkiläisseura päätyi siihen, että vielä ei ole oikea aika siirtyä harjoitteluun pienryhmissä. Perret’n mukaan harjoituksista on näkynyt erilaisia käytäntöjä sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa.

”Seurat ovat näköjään tulkinneet ohjeen eri tavoin, vaikka tarkoituksena oli, että Veikkausliigan ohje selkeyttäisi [toimintaa]”, Perret sanoo.

Perret kertoo, että jotkin seurat ovat tulkinneet ohjeita siten, että samalla kentällä voisi olla useita pienryhmiä ja toiset taas ovat tulkinneet ohjeet niin, että yhdellä isolla kentällä voi olla vain kolme neljä pelaajaa. Veikkausliigan ohjeissa suosituksena on täysin yksin tehtävä harjoittelu.

”Meidän kantamme on yksiselitteisesti, että vielä ei ole oikea aika lähteä pienryhmäharjoituksiin. Varmaan se päivä tulee. Kun muu Suomi ei ole avautunut, palveleeko se jalkapalloa, että tässä vaiheessa mennään eri linjoille kuin muu yhteiskunta?” Perret kysyy.

Perretin mielestä on väärä hetki jalkapalloväen vetää omaa linjaa ja tehdä sitä, mitä kukaan muu ei saa, kun samaan aikaan jalkapalloseurat ovat vedonneet hallitukseen ja pyytäneet tukea.

Herää kysymys, antaako liigajoukkueiden pienryhmäharjoittelu vääränlaisen esimerkin junioripelaajille.

”Meilläkin on junioreja, jotka kyselevät, onko tämä myös meille ok. Olemme sanoneet saman heille kuin edustusjoukkueen pelaajille, että me emme nyt harjoittele ryhmissä. Itse odotan, että kuukauden sisällä se tulisi mahdolliseksi.”

Pari viikkoa sitten Yle raportoi siitä, että osa HIFK:n ja HJK:n liigapelaajista oli rikkonut poikkeustilan kokoontumisrajoituksia pelatessaan joukolla Töölössä Saharan kentällä.

”Meillä muutama pelaaja kävi omavaltaisesti pelaamassa niitä kuuluisia ryhmäpelejä. He saivat siitä varoituksen. Huomasimme, että asiaan liittyvät myös vakuutukset. Selvitimme, että vakuutukset eivät ole voimassa, jos pelaajat eivät noudata seuran ohjeita”, Perret sanoo.

HIFK varoitti kahta sopimuspelaajaa.

”Varoituksen syy oli se, että huomasimme, että vakuutukset eivät ole voimassa [omatoimisissa peleissä]. Vakuutukset ovat voimassa vain silloin kun seurataan seuran harjoitusohjelmaa. Jos harjoitusohjelma on yksilöharjoittelua, silloin pienpelit eivät kuulu vakuutukseen. Sopimus ohjaa myös vapaa-aikaa. Kun kävimme sitä tarkemmin läpi, huomasimme, että kyseessä oli työsopimusrikkomus.”

Työsopimuslaissa mainitaan varoitus irtisanomisperusteissa. Velvollisuuksia laiminlyönyttä työntekijää ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

HS:n tietojen mukaan varoitetut pelaajat pyysivät anteeksi menettelyään.

”Pelaajat eivät olleet tulleet ajatelleeksi, että loukkaantumisen jälkeen he voisivat jäädä täysin ilman palkkaa. Jos loukkaantuu meidän treeneissä, meidän kuuluu maksaa palkkaa. Mutta jos loukkaantuu kaveripelissä, joka on ohjeissa kielletty, voi jäädä täysin ilman palkkaa ja joutuu maksaa leikkauksen itse. Se on vakava asia”, Perret sanoo.