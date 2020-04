Nykyajan huippu-urheilussa ei poikkeuksille ole juuri sijaa. Niko Lappi oli yksi Suomen parhaista juniorimaalivahdeista, mutta ura loppui kuin seinään, kun seura ei uskonut hänen nousevan liigatasolle lyhyyden takia.

Julkaistu: 2:00

Vielä viime syksynä Niko Lappi oli Jyväskylän JYPin A-junioreiden jääkiekkojoukkueen maalivahti. Pelit loppuivat kesken kauden kuin seinään.

”Viikonlopun pelien jälkeen maanantain treeneissä kerrottiin, että paikkaa joukkueessa ei enää ole”, Lappi kertoo.

Agenttinsa kautta Lappi sai kuulla, että seuran mielestä hänellä ei ole mahdollisuuksia nousta liigajoukkueeseen.

”Syy on se, että olen liian lyhyt”, 172-senttinen Lappi toteaa.

Jääkiekkomaalivahdin pelipaikka on kehittynyt tällä vuosituhannella sellaiseksi, että hyvin harva huipulla on enää keskimittaisen miehen pituinen.

Lappi oli menestynyt hyvin juniorikiekkoilijana. Hän oli päättyneellä kaudella vielä B-juniori-ikäinen, mutta jo edellisellä kaudella Lappi oli pelannut otteluita A-junioreiden joukkueessa.

Vuoden 2017 Pohjola-leirillä, jolla kootaan yhteen ikäluokan lupaavimmat juniorit, Lappi valittiin leirin parhaaksi maalivahdiksi. Hän pelasi muutaman maaottelunkin 16-vuotiaiden maajoukkueessa.

Lappi ei muista, että syksyn pelit olisivat menneet erityisen huonosti. Seuran päätös yllätti.

”Se tuli aivan puskista, en odottanut yhtään. Sen jälkeen tuli soittoja muualta. Olisin voinut lähteä, mutta ei ollut enää uskoa, että tästä voisi vielä tulla jotain”, hän kertoo.

Jääkiekon jälkeen Niko Lappi siirtyi voimanostajaksi. Uudessa lajissa Lappi on jo nuorten SM-hopeamitalisti sekä tehnyt ikäluokkansa Suomen ennätyksiä.

Nashvillen Juuse Saros on NHL-maalivahdiksi poikkeuksellisen lyhyt, vain 178 senttiä. Kuva: Christopher Hanewinckel / USA Today Sports

Kaksi metriä pitkän Mikko Koskisen yltävät yläriman korkeudelle, vaikka hän on polvillaan. Kuva: Jerome Miron / USA TODAY SPORTS

JYPin liigajoukkueen maalivahtivalmentaja Jarkko Hyytiä sanoo Lapin tilanteesta vain sen, että asia on seuran sisäinen. Hyytiä kuitenkin toteaa, että maalivahdilta vaaditaan nykyään pituutta.

”Sen näkee tilastoistakin, kun laittaa SM-liigan ja Mestiksen maalivahdit vierekkäin. Mikkelin Jukurien Juhana Aho on alle 180 cm pitkä maalivahti, mutta jos on siitä vielä melkein kymmenen senttiä lyhyempi, niin haastavaa on.”

Pituuden etu maalivahdin pelipaikalla on Hyytiän mukaan siinä, että kiekko todennäköisemmin osuu isoon veskariin kuin pienempään.

”Kehitys kulkee käsi kädessä sen kanssa, että jääkiekossa pelinopeus ja laukausten nopeus on kasvanut”, hän sanoo.

NHL on jääkiekossa edelläkävijä. NHL.com-verkkosivuston mukaan vielä vuonna 2008 noin 30 prosenttia NHL -ottelun pelanneista veskareista oli korkeintaan kuusi jalkaa eli noin 182 cm pitkiä.

Vuonna 2018 korkeintaan kuuden jalan mittaisia oli enää kahdeksan prosenttia.

”Ison maalivahdin pitää tehdä pienempi liike.”

Hyytiä toteaa, että nykypäivänä NHL:n kykyjenetsijöille maalivahdin pitää olla tarpeeksi pitkä, että hänet ylipäätään otetaan harkintaan.

Jokunen poikkeus mahtuu mukaan. Nashville Predatorsin suomalaismaalivahti Juuse Saros on 178 cm pitkä.

”Saroksen ja vaikka Edmontonin kaksimetrisen Mikko Koskisen maskipelaamista ei voi edes verrata, kun toinen on 22 senttiä korkeammalla”, Hyytiä sanoo.

Lyhyempikin maalivahti voi Hyytiän mukaan nousta huipulle, mutta hänen on todistettava taitonsa perusteellisemmin.

”Veini Vehviläinen on 185 senttiä pitkä, ja hänellä oli jo pelattuna neljä vuotta miesten sarjoissa sekä nuorten maajoukkueen pelejä ennen kuin hän sai NHL-varauksen.”

Eikö lyhyempi maalivahti sitten voi loistaa muilla ominaisuuksilla? Pitkät lienevät usein hitaampia.

”Ison maalivahdin pitää tehdä pienempi liike, se kompensoi. Uskon, että nopeusominaisuuksissa on vielä polkua kuljettavana. Koko ajan tulee enemmän maalivahteja, jotka ovat 190–200 cm pitkiä ja oikeasti nopeita”, Hyytiä sanoo.

Kilpailu isoissa globaaleissa lajeissa on kiristynyt niin paljon, että joissain lajeissa pituus alkaa olla ehdoton edellytys menestykselle, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun johtava asiantuntija Ari Nummela sanoo.

Esimerkkinä hän mainitsee uimari Ari-Pekka Liukkosen, jolla on mittaa peräti 208 senttiä, eikä hän ole lajissaan poikkeus.

”Uinnin sprinttimatkoilla ulottuvuudesta on etua, he kaikki ovat todella pitkiä. Kaikessa uinnissa ei ole samoin, rintauinnissa pituudella ei ole niin merkitystä.

Vain 142 senttisille Simone Bilesille lyhyys ei ole ollut este menestymiselle. Kuva: Mike Blake / Reuters

Poikkeuksiakin joskus vielä on. Nummela on itse yleisurheilumiehiä. Hän mainitsee esimerkin seiväshypystä.

”Nykyinen ykköshyppääjä Ruotsin Armand Duplantis on aika lyhyt (181 cm). Aiemmin seiväshyppääjät ovat yleisemmin olleet pitkiä.”

Pituuden suhteen koripallo on maailman epäreiluin urheilulaji, koripalloliiton Kisakallion osaamiskeskuksen johtaja Jyri Lohikoski sanoo.

Lohikoski on valmentanut myös eri ikäkausimaajoukkueita.

”Hyvin harva huipulla on alle 185 cm pitkä”, hän toteaa.

Pituus otetaan huomioon jo hyvin nuorten koripalloilijoiden kanssa. Lohikoski painottaa, että olisi kuitenkin haitallista, jos nuorta alettaisiin pitää lahjakkaana vain siksi, että tämä on muita pitempi.

Nuorten koripalloilijoiden kasvua seurataan. Pituuden lisäksi syliväli on merkittävä mitta.

”Ylipitkät, 210 senttiä pitkät pojat ja yli 190 senttiä pitkät tytöt, ovat vielä aivan erityisiä. Heillä pituuskasvu menee niin vauhdilla, että motorinen oppiminen on vaikeampaa”, Lohikoski sanoo.

Chicago Bullsin Lauri Markkanen on 213 senttiä pitkä, mutta hänen sylivälinsä ei ole poikkeuksellinen. Kuva: Wendell Cruz / USA TODAY SPORTS

”Muualla yhteiskunnassa ylipitkät nuoret tuntevat olevansa aina tiellä. Se hidastaa urheilussa pärjäämistä.”

Erityisen pitkien kohdalla pituus vaikuttaa myös henkiseen kasvuun, Lohikoski toteaa.

”Muualla yhteiskunnassa ylipitkät nuoret tuntevat olevansa aina tiellä, pää kolahtaa bussin oveen. He ovat varautuneita eivätkä mielellään kulje porukan edellä. Se hidastaa urheilussa pärjäämistä.”

Erityisen pitkien kanssa valmentajilla pitäisi olla malttia.

”Keskimäärin 17–18-vuotiaana näkee pelaajasta, voiko hänestä tulla ammattilainen. Erityisen pitkät voivat tässä tulla vielä kolme–neljä vuotta jäljessä”, Lohikoski sanoo.

Koripallossa kasvuvaihe saattaa sekoittaa nuoren pelin kokonaan. Lohikoski toteaa, että valitettavan usein on sellainen tilanne, että nuori pelaaja on pärjännyt hyvin korin alla, koska on ollut muita isompi.

Murrosiän lopulla senttejä ei enää tulekaan lisää, ja muut kasvavat ohi.

”Jos valmennus on ollut lyhytnäköinen, ja nuori on pelannut vain korin alla, niin siitä voi tulla romahdus, menee motivaatio, harjoittelu kärsii ja oppiminen loppuu”, Lohikoski sanoo.

Telinevoimistelussa pituudesta on haittaa. Maailman valovoimaisin telinevoimistelija, USA:n naisvoimistelija Simone Biles on vain 142 cm pitkä.

”Voimistelusuoritus on kehon liikuttelua, ja lyhyiden vipuvarsien kanssa se on helpompaa. Kun on vaikka renkailla ristiriipunnassa, niin pitkät kädet vaativat enemmän voimaa”, sanoo Voimisteluliiton nuorten olympiavalmentaja Antti Palkola.

Kovin pitkiä telinevoimistelijoita ei ole ollenkaan. Palkola kertoo, että suomalainen vuoden 1997 rekin maailmanmestari Jani Tanskanen oli 181 cm pitkänä silloisista huippuvoimistelijoista pisin.

Nykyvoimistelijoista Palkola mainitsee unkarilaisen Dávid Vecsernyésin, joka on 185 cm pitkä.

”Hänellä on erikoislupa nostaa rekkiä ylemmäs. Aikaisemmin tällainen ei ollut sallittua”, Palkola kertoo.

Useimmissa lajeissa nuorelle on etua siitä, että tämä kasvaa aikaisin ja on muita isompi, mutta telinevoimistelussa on eduksi mitä myöhemmin murrosikä alkaa.

”Kasvupyrähdyksessä motoriikka kärsii. Mitä pidemmälle kasvun alku menee, niin sitä paremmin pärjää nuorissa ja haluaa jäädä lajin pariin”, Palkola sanoo.

Ari-Pekka Liukkonen on uimariksi pitkä, peräti 208 senttiä. Kuva: Reijo Hietanen

Telinevoimistelussa nuorten pituuskasvua seurataan hyvinkin tarkoin. Neuvolakortin sekä alakoulujen mittausten ja punnitusten perusteella saa ennusteet nuoren pituuskasvusta.

Vanhempienkin pituus otetaan huomioon. Palkola toteaa, että nuoren voimistelijan kasvu ei tule yllätyksenä, ja tilanne käydään läpi rakentavasti.

”Ohjataan sitten hevoselle tai rekille, ne ovat pitemmälle hyviä telineitä. Lajia ei kuitenkaan tarvitse kokonaan vaihtaa. Minulla on nytkin yksi valmennettava, josta tulee 180 cm pitkä. Kaksimetrisiä ei tosin ole ollut koskaan”, Palkola kertoo.