Koripalloliigan Helsinki Seagulls kertoo verkkosivuillaan, että Tuukka Kotti jatkaa joukkueessa myös ensi kaudella. Sopimus on yhden vuoden mittainen. Ensi kausi on Kotille neljäs Seagullsissa.

Kotti, 39, on pelannut Korisliigassa yli 400 ottelua. Maaotteluita hänellä on kasassa 225. Kotti on kuulunut pitkään maajoukkueen runkopelaajiin.

”Kaiken tämän epävarmuuden keskellä olen kyllä todella kiitollinen, että saan jatkaa uraani Seagullsissa. On ollut upeaa olla osa tämän seuran nopeasti kehittyvää tarinaa jo kolme vuotta ja innolla odotan, että päästään jatkamaan siitä mihin jäätiin kun kausi keskeytyi”, Kotti sanoi tiedotteessa.

Kotti on Seagullsin kuudes sopimuspelaaja. Hänen lisäkseen joukkueessa pelaavat varmuudella ensi kaudella Timo Heinonen, Ricky Waxlax, Erik Waxlax, Shawn Huff ja Sami Tahvanainen.